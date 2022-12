Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hauneck – Am Samstag, den 10.12.2022, gegen 15:45 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw den Erlenweg. In Höhe der Hausnummer 4 kam der Fahrer mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Grundstückszaun und setzte seine Fahrt in Richtung Unterhauner Straße fort. Im weiteren Verlauf missachtete er im Einmündungsbereich Kreuzweg / Unterhauner Straße die Vorfahrt eines anderen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Schließlich streifte der Unfallverursacher zusätzlich noch eine Grundstücksmauer, bis sein Pkw zum Stillstand kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Streife der Polizeistation Bad Hersfeld bei dem Fahrer eine erhebliche Alkoholisierung fest. Es wurde bei dem Fahrer die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein sichergestellt. Den Pkw-Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren. Der Sachschaden wird auf ca. 7500 Euro geschätzt.

Pkw-Fahrer flüchtet und lässt sein Fahrzeug am Unfallort zurück

Ludwigsau – Ein 23-jähriger Hersfelder steht im Verdacht, am Samstagabend gegen 22:45 Uhr, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Nach derzeitigen Erkenntnissen, befuhr der Pkw-Fahrer die Kreisstraße 1 aus Richtung Mecklar kommend in Richtung Meckbach. In einer leichten Linkskurve, kam der Fahrer mit seinem Pkw aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der stark beschädigte Pkw und persönliche Gegenstände des Fahrzeugführers wurden sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621 / 932-0 in Verbindung zu setzen.

Wohnhausbrand

Neuenstein – In der Nacht zum Sonntag kam es um 00.20 Uhr aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Wohnhaus in Aua. Nach Entdeckung des Feuers im Dachgeschoss durch eine Bewohnerin verließ die Familie das Haus und alarmierte die Feuerwehr. Zwei Bewohnerinnen zogen sich Rauchgasvergiftungen zu und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Feuerwehr waren mit etwa 80 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand Sachschaden von ca. 400.000 Euro. Die Polizei hat die Brandstelle beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Verkehrsinsel abgeräumt

Hauneck – Am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr verlor eine 49-jährige Hauneckerin auf der B 27 Höhe Sieglos vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie überfuhr mit ihren Audi SQ 5 eine Verkehrsinsel im Anschlussbereich der L3170 und kam anschließend am Böschungsrand zum Stehen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Straßenverkehrsgefährdung am 10.12.2022 in Flieden

Am 10.12.2022 gegen 11:00 Uhr kam es auf dem Fußgängerüberweg in der Hauptstraße in Flieden, im Bereich des dortigen Sportgeschäftes, zu einer Straßenverkehrsgefährdung.

Ein 25-jähriger Mann aus Flieden überquerte den dortigen Fußgängerüberweg in Richtung Ortsmitte. Als er sich bereits auf der gegenüberliegenden Fahrspur befand, bog ein weißer Mercedes E 200 (Kennzeichen ist bekannt) von der Schlüchterner Straße nach rechts auf die Hauptstraße ab. Ohne seine Geschwindigkeit zu verringern fuhr der PKW in Richtung Fußgängerüberweg und streifte den Mann mit der rechten Fahrzeugfront am Bein. Glücklicherweise wurde dieser nicht verletzt.

Der Mercedes-Fahrer hielt kurz an und fuhr dann unvermittelt die Hauptstraße ortsauswärts weiter.

Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, möge sich bitte bei der Polizei in Neuhof melden.

Verkehrsunfall mit schwerverletzten Fußgängern

Philippsthal – Am Freitag, den 09.12.2022, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Mann aus Tiefenort mit seinem VW Golf die Vachaer Straße aus Richtung Oberzella stadteinwärts. Als eine 61-jährige Frau aus Philippsthal beabsichtigte mit ihrem 4-jährigen Enkel die Straße zu überqueren, kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision zwischen dem PKW und den Fußgängern. Beide Fußgänger wurden hierbei schwer verletzt, durch den alarmierten Rettungsdienst versorgt und anschließend in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Fahrer des PKW blieb unverletzt. Zur Unfallrekonstruktion wurde durch die Staatsanwaltschaft Fulda ein Gutachter beauftragt, wobei die freiwillige Feuerwehr Philippsthal die Unfallstelle ausleuchtete. Für die Unfallaufnahme musste die Straße für rund drei Stunden voll gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 0621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.