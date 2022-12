Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Unfall mit Verletzten nach Überholversuch

Unfallort: K725 zw. Ortsausgang Wehrheim und der L3041 Unfallzeit: Samstag, 10.12.2022, 19:25 Uhr

Sachverhalt: Fahrzeugführer kollidierte am Samstag, den 10.12.2022 um 19:25 Uhr auf der K725 beim Überholen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Ein 30 Jahre alter Fahrzeugführer aus Neu-Anspach kollidierte mit seinem weißen VW Golf GTI am Samstagabend beim Überholen mit einer grauen Mercedes Benz C-Klasse im Gegenverkehr. Der Fahrer war auf der K725 von Wehrheim in Richtung Saalburg unterwegs und wollte auf gerader Strecke trotz Überholverbot einen anderen Pkw überholen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte frontal mit diesem. Die 40 Jahre alte Fahrzeugführerin des anderen Fahrzeugs aus Wehrheim wurde schwer verletzt und musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden. Im Fahrzeug befand sich zudem noch ihr 14 Jahre alter Sohn, dieser wurde leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden von geschätzt 40.000 EUR. Die K725 müsste im Rahmen der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden komplett gesperrt werden.

Für Hinweise zur Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel.: 06081/92080 oder per E-Mail unter: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Unfallort: 61381 Friedrichsdorf, Industriestraße Unfallzeit: Freitag, 09.12.2022, 11:52 Uhr

Sachverhalt: Am Freitag, den 09.12.2022, wurde um 11:52 Uhr ein Fußgänger auf dem Parkplatz des Discounters in der Industriestraße in Friedrichsdorf angefahren und verletzt.

Ein 36 Jahre alter Friedrichsdorfer befuhr mit seinem grauen BMW 3er den Parkplatz des Discounters Eine 79 Jahre alte Friedrichsdorferin querte die Fahrbahn auf dem Parkplatz mit einem Einkaufswagen. Aufgrund der tief stehenden Sonne wurde der Fahrer des BMW geblendet und übersah die Frau mit dem Einkaufswagen. Diese wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und zur Versorgung der Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden in geschätzter Höhe von 100 EUR.

Einbruch in Reihenhaus

Tatort: Kronberg im Taunus, Am Roten Hang Tatzeit: Donnerstag, 08.12.2022, 20:30 Uhr bis Freitag, 09.12.2022, 08:45 Uhr

Sachverhalt: Durch unbekannten Täter wurde die Haustür des Reihenhauses aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Der Sachschaden an der Haustür wird auf 1500 EUR geschätzt.

Einbruch in Gaststätte

Tatort: 61462 Königstein im Taunus, Tillmannsweg Tatzeit: Freitag, 09.12.2022, 20:00 Uhr bis Samstag, 10.12.2022, 08:30 Uhr

Sachverhalt: Der oder die unbekannten Täter schlugen zunächst ein Fenster eines Lagerraums der Gaststätte ein und konnten dann in das Innere gelangen. Dort wurden mehrere offen stehende Schränke und Geldkassetten durchwühlt. Aus diesen wurde Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf 1000 EUR geschätzt.

Altmetalldiebstahl

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Oberurseler Straße Tatzeit: Freitag, 09.12.2022, 02:35 bis 03:00 Uhr

Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter brachen auf einem Firmengelände einen Metallschrank auf und entwendeten das darin befindliche Altmetall. Zwei Männer konnten während der Tat beobachtet werden. Sie werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: schwarze Kapuze, schwarze Winterjacke, schwarze Jeans, schwarze Schuhe, dunkler Vollbart

Täter 2: schwarze Kapuze, helle Hose, schwarze Schuhe mit weißer Sohle

Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR.

Kompletträder entwendet

Tatort; 61440 Oberursel (Taunus), Willy-Brandt-Straße Tatzeit: Donnerstag, 08.12.2022, 21:30 Uhr bis Freitag, 09.12.2022, 07:00 Uhr Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter entwendeten von dem Gelände eines Autohauses insgesamt 6 Sätze Kompletträder. Hierzu wurden die Fahrzeuge mittels Steinen aufgebockt. Die Steine wurden vorher von dem Grundstück einer benachbarten Firma entwendet.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 32.000 EUR.

Reifen mehrerer Fahrzeuge zerstochen

Tatort: 61440 Oberursel (Taunus), Langwiesenweg Tatzeit: Freitag, 25.11.2022 bis Freitag, 09.12.2022

Sachverhalt: Bislang unbekannte Täter zerstachen Reifen von am Straßenrand abgestellten Fahrzeugen. Bisher sind 6 Reifen an 4 Fahrzeuge beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf ca. 600 EUR.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Oberursel unter der Telefonnummer 06171 / 6240-0.

Unfallflucht auf Parkplatz

Unfallort: 61267 Neu-Anspach, Gustav-Heinemann-Straße, Parkplatz Feldbergcenter Unfallzeit: Samstag, 10.12.2022, 09:00 bis 09:15 Uhr

Sachverhalt: Am Samstag, den 10.12.2022, kam es in der Zeit von 09:00 bis 09:15 Uhr zu einer Unfallflucht. Ein 54 Jahre alter Mann aus Neu-Anspach parkte seinen grauen Mercedes E300 am Samstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf den Parkplatz des Feldbergcenters. Als der Mann ca. 15 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er einen frischen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange feststellen. Es wird davon ausgegangen, dass ein anderer Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt hat. Der Sachschaden an der E-Klasse wird auf 2000 EUR geschätzt.

Für Hinweise zur Sache wenden Sie sich bitte an die Polizei Usingen unter Tel.: 06081/92080 oder per E-Mail unter: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit U-Bahn

Unfallort: 61440 Oberursel (Taunus), Hohemarkstraße / Eisenhammerweg Unfallzeit: Freitag, 09.12.2022, 12:00 Uhr

Eine 48-jährige Frau aus Steinbach fuhr mit ihrem Renault Twingo die Hohemarkstraße in Richtung Hohemarkkreisel. Auf Höhe des Eisenhammerwegs wollte sie verbotswidrig nach links in diesen abbiegen. Dabei übersah sie die herannahende U-Bahn. Der Pkw wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die U-Bahn wurde auch im Frontbereich beschädigt, konnte aber weiterfahren. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Sachschaden wird vorläufig insgesamt auf ca. 18.000 EUR geschätzt.