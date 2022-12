Wiesbaden: Die Polizei-News

Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert, Wiesbaden,

Luisenstraße, Freitag, 09.12.2022, 17:10 Uhr

(wo) Am Freitagnachmittag eskalierte ein Streit unter zwei Verkehrsteilnehmern

in der Luisenstraße, bei dem ein 30-jähriger Wiesbadener verletzt wurde. Gegen

17:10 Uhr parkte der 39-jährige Täter seinen BMW auf einem

Fahrradschutzstreifen. Als der 30-Jährige dieses Verhalten monierte, wurde er

von dem Autofahrer gestoßen und verletzte sich beim Sturz an den Händen. Zudem

habe der 39-Jährige gegen das Fahrrad des Geschädigten getreten. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Reifenstecher festgenommen,

Wiesbaden, Elisabethenstraße, Freitag, 09.12.2022, 21:20 Uhr

(wo) In der Elisabethenstraße zerstach ein 40-jähriger Wiesbadener Freitagnacht

den Reifen eines abgestellten BMW und konnte im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen

festgenommen werden. Gegen 21:20 Uhr fiel einem aufmerksamen 56-jährigen Zeuge

auf, dass der 40-Jährige einen Reifen beschädigte und meldete seine Wahrnehmung

der Polizei. Durch die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter

festgenommen werden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und

erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 2540.

Katalysator entwendet,

Wiesbaden, Hermann-Brill-Straße 44, Freitag, 09.12.2022, 18:00 Uhr bis Samstag,

10.12.2022, 10:00 Uhr

(wo) Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen machten sich in der

Hermann-Brill-Straße 44 unbekannte Täter an einem Toyota zu schaffen und

entwendeten dessen Katalysator. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer

Beute und verursachten einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 5.

Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen,

sich unter der Telefonnummer (0611) 345 2540 zu melden.

Körperverletzung,

Wiesbaden, Langgasse, Samstag, 10.12.2022, 03:40 Uhr

(wo) Am frühen Samstagmorgen endete ein Streit in der Wiesbadener Fußgängerzone

in einer handfesten Auseinandersetzung zwischen drei Wiesbadenern, bei der ein

31-Jähriger und ein 28-Jähriger durch einen 21-Jährigen verletzt wurden. Die

beiden Geschädigten trafen gegen 03:40 Uhr in der Langgasse auf den 21-jährigen

Täter. Im Rahmen einer verbalen Auseinandersetzung schlug der Wiesbadener dem

32-Jährigen mit der Faust in dessen Gesicht. Als der 28-Jährigen Freund des

Geschädigten zur Hilfe eilte, versetzte der Täter diesem zwei Faustschläge in

dessen Gesicht. Beide Geschädigten erlitten durch die Schläge Verletzungen im

Gesicht. Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu melden.

Unfallflucht – Zeuge gesucht

Wiesbaden, Emser Straße Samstag, 10.12.2022, zw. 11:40 und 11:50 Uhr

(am) Am Samstagmittag kam es auf der Emser Straße zu einem Verkehrsunfall mit

einem Linienbus. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Ein

verletzter Fahrgast stieg aus dem Bus, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Nach beiden wird nun gesucht. Ein Linienbus ließ gegen 11:45 Uhr in der Emser

Str. an der Haltestelle Riederbergstraße Fahrgäste ein- und aussteigen. Beim

Anfahren von der Haltestelle wurde der Bus von einem anderen Fahrzeug überholt,

welches anschließend unmittelbar vor dem Bus wiedereinscherte. Um einen

Zusammenstoß mit diesem Fahrzeug zu verhindern, führte der 49 Jahre alte

Busfahrer eine Gefahrenbremsung durch. Durch das Bremsmanöver wurde zwar ein

Zusammenstoß mit dem Pkw verhindert, jedoch kam im Bus ein Fahrgast zu Fall, der

sich dabei am Kopf verletzte. Der nun blutende Fahrgast stieg anschließend aus

dem Bus und verließ die Örtlichkeit, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der

vermeintliche Unfallverursacher entfernte sich über die Riederbergstraße von der

Unfallstelle, ohne seinen Verpflichtungen nachzukommen. Bei dem flüchtigen

Fahrzeug soll es sich um einen weißen Pkw der Marke Toyota gehandelt haben. Wer

Hinweise zu dem Fahrzeug oder der verletzten Person geben kann wird gebeten,

sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Sexuelle Übergriffe

Wiesbaden, Hellmundstraße und Moritzstraße Samstag, 10.12.2022, 03:50 und 09:45

Uhr

(am) Am Samstagmorgen wurde zwei Frauen Opfer sexueller Übergriffe. In beiden

Fällen wurde eine ähnliche Täterbeschreibung abgegeben. Im ersten Fall befand

sich eine 29-jährige Frau gegen 03:50 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg, als sie von

einem unbekannten Mann in der Hellmundstraße in schamverletzender Weise

angesprochen wurde. Da die Frau den Aufforderungen zu sexuellen Handlungen nicht

nachkam, wurde der Mann handgreiflich. Als er seine Hand auf ihren Mund legte

und sie in einen Hauseingang drückte, biss die Frau in die Hand des Angreifers,

so dass dieser seinen Griff löste. Diese Gelegenheit nutzte das Opfer und rannte

auf die Straße. Dort sprach sie zunächst Passanten an und begab sich

anschließend zur nahegelegenen Polizeidienststelle. Eine eingeleitete Fahndung

nach dem Täter verlief bisher erfolglos. Da sich dieser im Bereich der

Videoschutzanlage aufgehalten hat, wurden die Aufnahmen durch die Polizei

gesichtet und ausgewertet. Bei dem Täter soll es sich demnach um einen 25-30

Jahre alten und 170-175 cm großen Mann von osteuropäischer Herkunft gehandelt

haben. Dieser sei von normaler Statur gewesen und hätte schwarze gegelte Haare.

Er trug eine dunkle Winterjacke und eine schwarze Hose. Im zweiten Fall wurde

eine 32-jährige Frau in der Oranienstraße von einem Mann zu Fuß verfolgt und

dann unsittlich am Gesäß berührt. Anschließend entfernte sich dieser in Richtung

Innenstadt. Die Beschreibung dieses Täters deckt sich mit dem ersten Fall. Die

Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bitte um Hinweise

unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder an jede Polizeidienststelle.

Bargeld erpresst

Wiesbaden, Wilhelmstraße Samstag, 10.12.2022, 20:20 Uhr

(am) In der Wilhelmstraße wurde am Samstagabend ein junger Mann von einem

unbekannten Täter bedroht. Dieser händigte dem Täter daraufhin sein Bargeld aus.

Der 19-jährige Geschädigte aus Wiesbaden saß gegen 20:20 Uhr in der

Wilhelmstraße auf der Bank einer Bushaltestelle, als er von einer ihm

unbekannten Person angesprochen wurde. Dieser soll ihm mit dem Einsatz eines

Messers gedroht haben, falls er nicht sein Bargeld aushändigen würde.

Gleichzeitig griff der Täter an seinen Hosenbund, so dass der Geschädigte davon

ausging, dass sich dort ein Messer befinden würde. Das eingeschüchterte Opfer

übergab dem Täter daraufhin sein Bargeld aus der Geldbörse. Der Täter flüchtete

anschließend in Richtung Taunusstraße. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten

bisher nicht zum Ergreifen des Täters. Dieser soll ca. 18 Jahre alt, ca. 185

groß sein und kurze blonde Haare tragen. Er trug eine Brille mit schwarzem

Gestell und war mit einer dünneren schwarzen Jacke bekleidet. Das Haus des

Jugendrechts bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Feierlichkeiten nach WM-Spiel

Wiesbaden, Schwalbacher Straße Samstag, 10.12.2022, 18:00 bis 20:15 Uhr

(am) Nach dem Sieg der marokkanischen Fußballmannschaft im Viertelfinale bei der

Weltmeisterschaft in Katar, kam es in der Innenstadt zu überschwänglichem Jubel

von Anhängern der siegreichen Mannschaft. Hupende Fahrzeuge fuhren im Korso

durch die Straßen und es wurden Fahnen geschwenkt. Auf der Schwalbacher Straße

kam es bereits kurz nach Spielende zu einer ausgelassen feiernden

Menschenansammlung, die den Verkehr teilweise zum Erliegen brachte. Die

Ansammlung löste sich ab 20 Uhr nach und nach auf, so dass kurze Zeit später der

Verkehr wieder ungehindert fließen konnte.

Unfall mit Verletzten

Wiesbaden, Schiersteiner Straße/ 2. Ring Samstag, 10.12.2022, 17:57 Uhr

(mw) Am Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich der Schiersteiner Straße und dem

Konrad-Adenauer-Ring zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen und einer leicht

verletzten Person. Ein 29-jähriger Wiesbadener befuhr mit seinem weißen VW Golf

die Schiersteiner Straße aus Richtung Waldstraße in Richtung 2. Ring und wollte

geradeaus in Richtung Kaiser-Friedrich-Ring weiterfahren. Ein 56-Jähriger Mann

aus Wiesbaden-Biebrich befuhr die Schiersteiner Straße vom 1. Ring in Richtung

Konrad-Adenauer-Ring und wollte links in Richtung Polizeipräsidium abbiegen. An

der Kreuzung 2. Ring/ Schiersteiner Straße kam es in der Mitte der Kreuzung zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge und die Airbags beider Fahrzeuge lösten aus. Beide

Fahrzeugführer gaben an bei grüner Ampel gefahren zu sein. Durch die Wucht des

Airbags verletzte sich der 56 Jahre alte Volvofahrer und erlitt eine

Schnittwunde im Gesicht. Er konnte nach medizinischer Erstversorgung durch einen

Rettungswagen vor Ort verbleiben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

und es entstand ein Sachschaden von 26.500 Euro.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

PKW gerät auf Schutzplanke

Oestrich-Winkel, B 42, Samstag, 10.12.2022, 11:50 Uhr

Am Samstag, gegen 11:50 Uhr, fuhr ein 44-jähriger Mann aus Lorch mit seinem

Mercedes auf der B42, von Geisenheim kommend, in Richtung Wiesbaden. Im Bereich

Mittelheim geriet er mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet mit

dem Unterboden auf die dort ansteigende Schutzplanke und riss sich dabei einen

Teil des Tanks auf. Die Fahrbahn wurde durch die austretenden Betriebsstoffe

großflächig verunreinigt und musste abgestreut werden. Verletzt wurde bei dem

Unfall zum Glück niemand. Aufgrund der Unfallaufnahme und der Reinigung der

Fahrbahn kam es für die Dauer von ca. 2 Std zur Beeinträchtigung des Verkehrs in

beiden Fahrtrichtungen.

Die Höhe des Gesamtschadens wird auf ca. 13.000 EUR geschätzt.

Fahrer unter Drogeneinfluss

Taunusstein, Aarstraße, Samstag, 10.12.2022, 19:55 Uhr

Am Samstagabend wurde ein 40 Jahre alter Fahrer aus Dieburg mit seinem VW Golf

kontrolliert. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum sowie

Drogenbesitz. Der Fahrer musste sich im Anschluss einer Blutentnahme

unterziehen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflucht

Rauenthal, Hauptstraße, Samstag, 10.12.2022, 09:10 – 09:20 Uhr

Am Samstagmorgen beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug in der Hauptstraße von

Rauenthal einen geparkten Opel Astra an der Fahrerseite. Es entstand ein

Sachschaden in Höhe von 1.000 EUR.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eltville am Rhein unter der Telefonnummer

06123-90900 entgegen.

Einbrüche

Niedernhausen, Kreuzweg, Donnerstag, 08.12.2022, 08:30 – Samstag, 10.12.2022,

19:30 Uhr

In der Zeit von Donnerstag bis Samstag versuchten Einbrecher in eine Wohnung

eines Mehrfamilienhauses im Kreuzweg in Niedernhausen einzudringen. Die

Wohnungsinhaber entdeckten am Samstagabend Hebelspuren an den zum Garten

gelegenen Fenstern.

Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 EUR.

Idstein, Adolf-Kolping-Weg, Sonntag, 04.12. – Samstag, 10.12.2022

In der vergangenen Woche kam es in Idstein, Adolf-Kolping-Weg, zu einem

Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus. Auch hier wurde versucht, die

Terrassentür aufzuhebeln. Die Tatzeit kann nicht näher eingeschränkt werden.

Der Sachschaden wird hier auf etwa 2.000 EUR geschätzt.

Taunusstein, Am ‚Schillberg, Samstag, 10.12.2022, 17:30 – Sonntag,

11.12.2022, 09:10 Uhr

Am Wochenende drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in

Taunusstein-Bleidenstadt, Am Schillberg ein. Ein rückwärtiges Fenster wurde

aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 EUR.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion

Rheingau-Taunus nehmen in allen Fällen Hinweise unter der Telefonnummer

06124-70780 entgegen.