Neustadt: Glühweinkochautomat qualmte

Neustadt an der Weinstraße – Ein Security-Mitarbeiter, welcher den Neustadter Weihnachtsmarkt über Nacht im Auge hat, bemerkte am 11.12.2022 gegen 07:30 Uhr an einem Glühweinstand am Juliusplatz, dass Qualm aus dem Stand kommt. Umgehend fordert er die Feuerwehr zur Nachschau der Ursache an.

Die Einsatzkräfte verschafften sich einen Zugang zu dem Stand. In dem Stand befand sich ein eingeschalteter Glühweinkochautomat mit aufgesetztem Topf. Dies führte zu der Qualmentwicklung. Die Feuerwehr schaltet den Kochapparat ab und brachte den Topf sowie den Glühweinkochautomat ins Freie. Ebenso öffneten die Einsatzkräfte die Tür zum angrenzenden Gasflaschen Verschlag und stellten dort die komplette Gaszufuhr zum Stand ab. Provisorisch wurden die Türen wieder verschlossen. Über die Feuerwehreinsatzzentrale ist ein Verantwortlicher des Standes über die Einsatzlage in Kenntnis gesetzt worden, welcher sich umgehend um die Sache kümmert. Dank des schnellen Reagieren des Security Mitarbeiter konnte ein Hüttenbrand mit weiteren Folgen verhindert werden.

Im Einsatz standen die Polizei und die Feuerwehr mit sieben Einsatzkräften und einem Löschfahrzeug.