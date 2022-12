Unfall mit schwer verletzter Person (siehe Foto)

Frankweiler (ots) – Am Sonntagmorgen 11.12.2022 wurde ein 33-Jähriger Mann aus dem Kreis Südliche Weinstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 33-Jährige befuhr kurz vor 01:00 Uhr die K 53 von Nußdorf in Richtung Frankweiler. In einer Linkskurve verlor der 33-jährige Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Geländer kollidierte.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 33-jährigen Fahrer ein Atemalkoholwert von 2,30 Promille festgestellt werden, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Bei der Verbringung zur Dienststelle klagte der 33-jährige Fahrer über zunehmende Schmerzen, sodass er aufgrund seines kritischen Gesundheitszustandes zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen und die K 53 war für mehrere Stunden voll gesperrt. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle war auch die umliegende Feuerwehr im Einsatz.

Fahrt unter Drogeneinfluss

Offenbach an der Queich (ots) – Ein 50-jähriger Opel-Fahrer wurde am Freitagmorgen im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung in der Germersheimer Straße in Offenbach an der Queich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten neben dem Geschwindigkeitsverstoß feststellen, dass der 50-Jährige zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Opel-Fahrer wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Bewohner verstirbt bei Hausbrand

Herxheim bei Landau (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz.

Am Abend des 09.12.2022, kam es zum Brand eines Einfamilienhauses in Herxheim bei Landau, in dessen Folge ein 64-jähriger Bewohner verstarb. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 750.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Geschwindigkeitskontrollen

Offenbach/Herxheim (ots) – Am Freitag 09.12.2022 wurden in Herxheim bei Landau und in Offenbach an der Queich jeweils eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. In dem Zeitraum von 08:30 Uhr bis 09:30 Uhr ergaben sich in der Straße Am Kleinwald in Herxheim bei Landau bei 100 gemessenen Fahrzeugen 4 Geschwindigkeitsverstöße. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 75 km/h.

In der Germersheimer Straße in Offenbach an der Queich wurden in dem Zeitraum von 10:45 Uhr bis 13:00 Uhr bei 80 gemessenen Fahrzeugen 9 Verstöße geahndet. Der Höchstwert betrug 72 km/h. Bei beiden Kontrollstellen wurden zudem jeweils drei Fahrzeugmängel festgestellt, die im Nachhinein behoben werden müssen.

Hallo Mama, das ist meine neue Nummer“

Bad Bergzabern (ots) – Mit dieser Masche nahmen Betrüger in den letzten Tagen wieder vermehrt Kontakt zu Bürgern auf, um diese im weiteren Verlauf um einen finanziellen Gefallen zu bitten. Häufig erhalten die potentiellen Opfer diese Nachricht über den Messenger-Dienst “WhatsApp”, wodurch im ersten Moment oft eine tatsächliche persönliche Verbindung zum Textautor vermutet wird.

Nicht selten wird im weiteren Chat-Verlauf versucht, diesen ersten Eindruck durch Smalltalk zu bestärken. Recht schnell wird der Nachrichtenempfänger dann um Hilfe gebeten. In vielen Fällen wird um die stellvertretende Begleichung einer Rechnung per Überweisung gebeten. Nicht selten handelt es sich hierbei um vierstellige “krumme” Beträge.

In aktuell bekannt gewordenen Fällen hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen und geht vorhandenen Ermittlungsansätze, wie beispielsweise bekannten Handynummern der Autoren, oder zur Überweisung bekannt gegebene IBAN, konsequent nach.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei zur Vorsicht: Seien Sie misstrauisch, insbesondere, wenn Sie von unbekannten Rufnummern kontaktiert werden. Versuchen Sie die suggerierte Identität der Kontaktperson zu verifizieren bzw. zu falsifizieren. Überweisen Sie keine Geldbeträge an Ihnen unbekannte Bankkonten. Bringen Sie Betrüge bzw. Betrugsversuche konsequent zur Anzeige.

Dreister Betrug mit “neuer Nummer”

Maikammer (ots) – Zu einem dreisten Betrug mit hohem Sachschaden kam es bereits am Donnerstagnachmittag (08.12.22) in Maikammer. Zuvor war eine 61-Jährige per “WhatsApp” von ihrem vermeintlichen Sohn mit einer neuen Handynummer angeschrieben worden. Im weiteren Gesprächsverlauf forderte der “Sohn” seine Mutter auf, zwei dringende Überweisungen in Höhe von über 3.400 EUR durchzuführen. Im Nachhinein bemerkte die Geschädigte, dass es sich um eine Betrugsmasche handelte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger: bleiben Sie wachsam und überweisen Sie kein Geld an Ihnen unbekannte Konten. Im Zweifelsfall halten Sie Rücksprache mit Ihrer örtlichen Polizei. Diese berät Sie gerne.

Auch 10 Stunden später noch betrunken

Annweiler am Trifels (ots) – Am Samstag 10.12.2022 wurde der Polizei Landau ein Fahrzeug gemeldet, welches in der Siebenmorgenstraße in Albersweiler nur noch auf drei Reifen stand. Kurze Zeit später wurde der fehlende Reifen an der Straße Am Bahnhof Albersweiler aufgefunden. Neben dem aufgefundenen Reifen wurde eine etwa 100 Meter lange Schleifspur auf dem in Fahrtrichtung Ortskern befindlichen Bordstein festgestellt.

Bei der Überprüfung der Halteranschrift wurde der 24-jährige Fahrer angetroffen. Hiernach konnte ermittelt werden, dass der 24-jährige gegen 02:00 Uhr mit seinem Fahrzeug von Annweiler am Trifels in Richtung Albersweiler fuhr und aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, wo er mit seinem Reifen gegen den Bordstein kollidierte.

Bei dem 24-Jährigen konnte auch 10 Stunden nach dem Unfall noch Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Bei dem 24-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Zudem wurden gegen den 24-Jährigen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt – Burg Landeck – Parkchaos

Klingenmünster (ots) – Über das 3. Advents-Wochenende findet auf der Burg Landeck, oberhalb Klingenmünster, ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt statt. Dieses Ereignis lockte am gestrigen Samstag vor allem in den Mittags-/Nachmittagsstunden zahlreiche Besucher auf die Burg.

Da die meisten mit dem Pkw anreisten, herrschte rund um die Burg und im Bereich des Pfalzklinikums ein regelrechtes Parkchaos. Um die Erreichbarkeit der Örtlichkeit für Sicherheits- und Rettungskräfte im Ernstfall zu gewährleisten, bittet die Polizei, die Zufahrtswege zur Burg (auch für größere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr) dauerhaft freizuhalten.

Die Flucht ergriffen

Bad Bergzabern (ots) … hat am gestrigen Vormittag ein 11-jähriger Junge aus Bad Bergzabern, als ihn seinem Mutter kurz zuvor beim Naschen von Süßigkeiten am Kühlschrank erwischte. Aus Angst vor einer Bestrafung kletterte der Junge aus dem Fenster im Erdgeschoß und rannte davon. Weit kam er jedoch nicht.

Die unmittelbar entsandte Polizeistreife konnte ihn unweit des elterlichen Wohnanwesens antreffen und aufgreifen. Zu Hause wurde der junge Mann seiner Mutter überstellt und die Situation wurde mit beiden konstruktiv nachbereitet.

Geschwindigkeitskontrolle

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Samstag 10.12.2022, wurde in der Zeit von 11:15-12:15 Uhr, in der Weinstraße, in Pleisweiler-Oberhofen, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei erlaubten 30 km/h wurden insgesamt 7 Fahrzeugführende mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Das schnellste Fahrzeug wurde mit 48 km/h gemessen. Die festgestellten Ordnungswidrigkeiten wurden gebührenpflichtig verwarnt.