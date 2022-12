Einbrecher klettern auch in höhere Etagen

Mainz-Zahlbach (ots) – Am Samstag 10.12.2022 kam es zu 2 Einbrüchen in Wohnung in Mainz Zahlbach. Bemerkenswert in beiden Fällen, die Täter schreckten auch vor oberen Stockwerken nicht zurück. In der Unteren Zahlbacher Straße in Mainz kletterten die bislang unbekannten Täter über den Balkon einer im 1. OG gelegenen Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Hier hebelten sie anschließend die Balkontür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Geld und Wertgegenständen. Auch im Xaveriusweg in Mainz schreckten der oder die Täter nicht vor höher gelegenen Stockwerken zurück und drangen von außen in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss ein.

Ebenfalls durch aufhebeln der Balkontür gelangten der oder die Täter in die Wohnung und durchwühlten Einrichtungsgegenstände auf der Suche nach Diebesgut. In beiden Fällen wurde Schmuck und Bargeld der Wohnungsinhaber entwendet.

Der Tatzeitraum lag in beiden Fällen zwischen 17:15 und 23:00 Uhr. Die Täter nutzen die früh einsetzende Dunkelheit als Tarnung und Abwesenheit der Bewohner aus. An beiden Tatorten wurden durch die Mainzer Kriminalpolizei eine Spurensuche durchgeführt, die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei rät:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie darauf, dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

Gekippte Fenster sind offene Fenster. Einbrecher können diese leicht öffnen.

Wenn Sie Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

Verschießen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus.

Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Handy entrissen

Mainz-Bahnhof (ots) – Wie eine 30-jährige Mainzerin bei der Polizei anzeigte, telefonierte sie am Mittwochmittag am Bahnhof, als von hinten ein Mann kam, der ihr das Handy aus der Hand riss. Als die Frau versuchte, sich ihr Mobiltelefon zurück zu holen, schlug der Mann ihr mit der Hand in das Gesicht und flüchtete.

Da der Mann der 30-Jährigen flüchtig bekannt war, konnte er durch die Polizei ermittelt werden. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls strafrechtlich ermittelt.

2x Verkehrsunfall mit Personenschaden

Mainz (ots) – Die 60-jährige Fußgängerin, die am Freitag, den 09.12.2022 bei einem Unfall mit einer Straßenbahn im Kaiser-Karl-Ring in Mainz lebensgefährlich verletzt wurde, ist in der Nacht zum Sonntag, den 11.12.2022 verstorben. Die Polizei Mainz ermittelt in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Mainz die Unfallursache.

Mainz (ots) – Am Freitag 09.12.2022 ereignete sich gegen 22:49 Uhr im Kaiser-Karl-Ring in Mainz ein Verkehrsunfall, in dessen Folge eine 60-jährige Fußgängerin von einer querenden Straßenbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt wurde.

Die Fußgängerin wurde beim Überqueren der Straßenbahnschienen an der Ecke Kaiser-Karl-Ring/Frauenlobstraße von einer herannahenden Straßenbahn der Linie 50, welche in Fahrtrichtung Mainzer Hauptbahnhof fuhr, erfasst. Trotz akustischem Warnsignal und sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der Fahrzeugführer eine Kollision nicht mehr verhindert werden.

Die 60-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in die Universitätsklinik Mainz eingeliefert. Der Straßenbahnführer erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Klärung der Unfallursache und seines Hergangs wurde auf Antrag durch die Staatsanwaltschaft Mainz ein Verkehrsunfallgutachter hinzugezogen. Die Unfallörtlichkeit war für die Unfallaufnahme ca. 03 Uhr gesperrt.

Kreis Mainz-Bingen

Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und Fahrradfahrer

Bingen (ots) – Am Samstag 29.09.2022 gegen 08.30 Uhr ereignete sich in 55413 Weiler bei Bingen im Bereich “ Auf der Trift Ecke Hildegardisstraße/Am Römer“ ein Verkehrsunfall zwischen einer 52-jährigen Fahrradfahrerin und einer 60-jährigen Fußgängerin, welche nach bisherigem Ermittlungsstand ihre Hunde ausführte. Durch den Verkehrsunfall wurden beide Unfallbeteiligte verletzt.

Durch Angaben einer Unfallbeteiligten leisteten zwei Personen an der Unfallstelle Erste-Hilfe. Die Ersthelfer werden gebeten sich bei der Polizei Bingen, Mainzer Straße 122, Tel.: 06721-9050 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluß

Bingen (ots) – Am 11.12.2022 gegen 05.24 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in 55457 Gensingen auf der L 242. Der Fahrzeugführer des PKWs wollte aus Richtung Am Kieselberg in Fahrtrichtung Bad Kreuznach in den dortigen Kreisverkehr einfahren. Aufgrund witterungsbedingter nicht angepasster Geschwindigkeit kam der PKW nach rechts von der Fahrbahn ab.

Während der Unfallaufnahme konnten die Beamten bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch und Drogen typische Auffallerscheinungen feststellen. Der Beschuldigte wurde demzufolge auf die Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein eingezogen wurde. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – Am 10.12.2022 in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 07.00 Uhr ereignete sich in 55411 Bingen am Rhein in der Nahestraße in Höhe der Hausnummer 52 ein Verkehrsunfall. Das Unfall verursachende Fahrzeug stieß mit einem geparkten PKW zusammen und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es lagen Trümmerteile von einem VW an der Unfallstelle, die vermutlich von dem verursachenden PKW stammen. Durch Zeugen kann in den Morgenstunden ein Knallgeräusch wahrgenommen werden.

Wer kann sachdienliche Hinweise hierzu geben? Bitte bei der PI Bingen, Mainzer Straße 122, 55411 Bingen am Rhein, Tel.: 06721-9050 melden.

Verkehrsunfall mit Flucht

Bingen (ots) – 08.12., Am Wall, 20:30 Uhr – Ein Fahrer fuhr in seinem Auto in Richtung Rheinhessenstraße. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit touchierte er mit der Fahrzeugspitze die linke Front eines am Rand geparkten Fahrzeugs. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Auto fand sich Lackabrieb in grün-gelblicher Farbe.

Nach Zeugenaussagen hatte es sich beim Verursacher um einen Kleinwagen gehandelt. Dem Geschädigten entstand ein erheblicher Sachschaden im Bereich der Fahrzeugfront der Fahrerseite, das Auto war nicht mehr fahrbereit. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen.

Brand eines öffentlichen Bücherregals

Oppenheim (ots) – In der Nacht vom 09.12.2022 auf den 10.12.2022 gegen halb 1 Uhr wird ein brennendes, für die Allgemeinheit zur Verfügung gestelltes Bücherregal, auf dem Jakob-Steffan-Platz gemeldet. Dieses wurde vermutlich von unbekannten Tätern mutwillig /vorsätzlich in Brand gesetzt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Oppenheim

Tel. 06133-933-0 zu melden.