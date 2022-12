Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss – 1 Person verletzt

Worms (ots) – Am Sonntag 11.12.2022, befährt gegen 19:00 Uhr ein 28-jähriger PKW-Fahrer den Kreisverkehr im Lutherring in Worms von der Stephansgasse aus kommend. Er verliert im Kreisverkehr aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen PKW und kollidiert mit einem ordnungsgemäß vor den Kreisverkehr wartenden Fahrzeug. Die Beifahrerin des wartenden Fahrzeugs wird durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entsteht wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Fahrzeugen.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt und ihm droht eine Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder eine Geldstrafe.

Zudem muss der Fahrer im Nachgang zum Strafverfahren die so genannte medizinisch psychologische Untersuchung (MPU) ablegen, durch welche weitere Kosten entstehen

Schwerer Verkehrsunfall auf dem WEP-Parkplatz

Worms (ots) – Am Samstag 10.12.2022, kam es gegen 18:00 Uhr auf dem Parkplatz des Wormser Einkaufsparks (WEP) in der Schönauer Str. in Worms zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Hierbei missachtete ein 42-jähriger PKW-Fahrer im Kreuzungsbereich auf dem Parkplatz die Vorfahrt der von rechts kommenden, bevorrechtigten 34-jährigen PKW-Fahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Bei dem Verkehrsunfall wurde die 34-Jährige leicht verletzt. Aufgrund von auslaufenden Betriebsstoffen musste die Fahrbahn professionell gereinigt und beide Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Kreis Alzey-Worms

Brand schnell gelöscht – Größerer Schaden vermieden

Alzey (ots) – Zu einem Brand kam es am Samstag 10.12.2022 gegen 22.30 in der Gau-Heppenheimer Straße in Eppelsheim. Die Polizei, die von der Freiwilligen Feuerwehr Eppelsheim verständigt worden war stellte fest, dass offenbar ein Elektrogerät im Hausarbeitsraum in Brand geraten war.

Durch den schnellen Löscheinsatz konnte das betroffene Gerät abgelöscht werden, bevor es zu einem Gebäudeschaden kam. Die Hausbewohner waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.

Einmal mehr Taschendiebe unterwegs

Alzey (ots) – Nach dem Einkauf in einem Alzeyer Möbelgeschäft, stellte eine 51-jährige Frau aus Wallertheim fest, dass ihr Geldbeutel, mit dem sie zuvor noch einen Einkauf bezahlt hatte, aus der Jackentasche entwendet worden war. Sie vermutet, dass 3 Frauen, die sich kurz nach dem Einkauf in ihrer Nähe aufhielten, den Geldbeutel aus ihrer Jacke entwendet haben könnten.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei davor, es Taschendieben zu einfach zu machen. Geldbeutel sollten nie unbeaufsichtigt in Einkaufswägen oder -körben belassen werden und auch beim Tragen am Körper sollte ein Zugriff möglichst erschwert werden. Gerade aus Mantel- oder Jackentaschen werden in Einkaufsmärkten immer wieder Geldbeutel und Brieftaschen entwendet.

Gleich 2 Rohrbrüche in Wöllstein und in Alzey in kurzer Zeit

Alzey (ots) – Gleich zu 2 Rohrbrüchen kam es am Samstag. Im ersten Fall bemerkte der Versorger einen Druckabfall im Leitungsnetz in Wöllstein. Nachfolgend wurde festgestellt, dass sich Wasser aus der Fahrbahn im Bereich der Ferdinand-Haas-Straße drückte. Die Wasserleitung in diesem Bereich wurde unverzüglich abgestellt und der Rohrbruch wurde durch das Versorgungsunternehmen beseitigt.

Gegen 16.00 des gleichen Tages kam es dann in der Alzeyer Rudolf-Diesel-Straße, zu einem weiteren Rohrbruch, bei dem das austretende Wasser auf ein benachbartes Grundstück floss. Auch hier wurde eine defekte Leitung festgestellt, die im Anschluss durch eine Baufirma abgedichtet werden musste.

In der Zeit der Bauarbeiten kam es dabei zur teilweisen Sperrung der Straße.