Rettet die Weihnachtsbäume, der “Grinch” ist unterwegs

Mannheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 08 Uhr beschädigte eine noch unbekannte Person, die etwa 2m hohe Umzäunung der Verkaufsfläche eines Baumverkaufes in der Lampertheimer Straße und gelang so auf das Gelände. Weihnachtsbäume im Gesamtwert von 675 EUR fielen dem dreisten Dieb zum Opfer.

Bereits in der Nacht zuvor kam es zu einem gleichgelagerten Diebstahl an selber Örtlichkeit. Hier wurden bereits 15 Weihnachtsbäume im Gesamtwert von rund 950 EUR entwendet.

Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder den Weihnachtsbaumdieb womöglich auf frischer Tat beobachten konnten, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Telefon 0621-718490 in Verbindung zu setzen. Lassen Sie uns gemeinsam Weihnachten retten.

Trickdiebstahl – Goldschmuck im Wert von ca. 6.000 Euro erbeutet

Mannheim (ots) – Am Freitag 09.12.2022 gegen 17.45 Uhr erlangte ein bislang unbekannter männlicher Täter unter dem Vorwand eines angeblichen Wasserschadens, Zutritt zur Wohnung einer Geschädigten in der Fritz-Salm-Straße in Mannheim. Der Täter gab sich hierzu als Hausmeister des Mehrfamilienhauses aus, welcher die Wände der Küche, des Bades sowie die des Schlafzimmer aufgrund eines Wasserschadens kontrollieren müsse.

Im Schlafzimmer stellt er schließlich einen angeblichen Wasserschaden fest und öffnete daraufhin den Nachttisch sowie das darin befindliche Schmuckkästchen der 92-jährigen Geschädigten. Daraus entnahm er Goldschmuck im Wert von knapp 6.000 Euro und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung aus der Wohnung.

Der Diebstahl wurde durch die Geschädigte erst im Nachgang festgestellt. Eine Fahndung nach dem Täter im unmittelbaren Nahbereich verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 55-60 Jahre, ca. 170-175cm, schlanke Statur, dunkle Kleidung, dunkle Kappe, sprach akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise zum Täter oder der Tat selbst, nimmt das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt persönlich oder unter Tel: 0621-33010 entgegen.

Haltesignal missachtet – Straßenbahn kollidiert mit Auto

Mannheim (ots) – Am Samstag 10.12.2022 gegen 20 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes-Benz und einer Straßenbahn der Linie 2, welche in Fahrtrichtung Feudenheim unterwegs war. Kurz nach der Haltestelle “Im Pfeifferswörth” missachtete der 48-jährige Führer der Bahn das für ihn geltende Haltesignal. Daraufhin kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes einer 39-Jährigen, welche bei Grünlicht aus der Dudenstraße abgebogen war.

Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro, am PKW belief er sich auf ca. 2.000 Euro.

Der Straßenbahnverkehr war für ca. 60 Minuten unterbrochen. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit einem Linienbus fortsetzen.