Betrunkener Autofahrer schläft vor Kreisverkehr ein

Angelbachtal (ots) – Eine aufmerksame Zeugin meldete in der Nacht zum Sonntag 11.12.2022 gegen 01:30 Uhr, einen Porsche mit laufendem Motor in der Friedrichstraße, kurz vor dem dortigen Kreisverkehr. Bei der Kontrolle fand die Streife den 21-jährigen Fahrer schlafend im Pkw vor und bemerkte einen intensiven Alkoholgeruch.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,6 Promille. Dem Fahrer wurde auf dem Polizeirevier Wiesloch eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Alkoholisierte Fahrzeugführerin verursacht 2 Unfälle und flüchtet

Reilingen (ots) – Eine 81-jährige Fahrzeugführerin verursachte mit ihrem Renault Twingo und über 2,0 Promille am Freitag 09.12.2022 gegen kurz vor 17.00 Uhr in Reilingen zwei Verkehrsunfälle. Zunächst kollidierte die Frau mit dem Außenspiegel einem an der Hauptstraße geparkten Toyota.

Im weiteren Verlauf streifte sie einen ebenfalls entlang der Hauptstraße geparkten Opel Zafira. Letzterer Vorgang wird durch eine Zeugin beobachtet, welche zunächst vergeblich versuchte die Unfallverursacherin zum Anhalten zu bewegen. Bei der daraufhin folgenden Hinterherfahrt auf der L556 von Reilingen in Richtung Kirrlach, geriet die 81-Jährige dann mehrfach auf die Gegenfahrbahn.

Die Hinterherfahrt der Zeugin endete schließlich in der Kaigartenallee in Kirrlach, wo die Unfallverursacherin ihren Renault selbstständig anhielt. Die Anzeigeerstatterin nahm sich kurzerhand ein Herz, öffnete die Fahrertür des Twingos und zog den Fahrzeugschlüssel ab. Im Nachgang verständigte sie die Polizei.

Ein bei der Dame durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet eine Strafanzeige. An den drei Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro.

Reifen an Pkw zerstochen

Sandhausen (ots) – Ein bislang unbekannter Täter hatte im Zeitraum von Freitagnachmittag, 09.12.2022, bis Samstagmorgen, 10.12.2022, in Sandhausen in der Karlsbader Straße zwei Autoreifen an einem VW Golf zerstochen. Der Schaden wird auf ca. 180 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder etwaig weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Tel-Nr. 06222/5709-0 zu melden.

Rauchmelder verhindern schlimmeres

Zur Winterfeier trafen sich die Mitglieder aller Abteilungen der Feuerwehr mit ihren Familien in der Festhalle Brühl. Kurz vor Beginn um 19:00 Uhr ertönten die Funkmeldeempfänger und die Einsatzkräfte müssten zum 151. Einsatz ausrücken. In der Adlerstraße machte ein privater Rauchwarnmelder auf sich aufmerksam.

Als die Einsatzkräfte die Wohnung öffneten war diese verraucht. In der Küche konnte ein Kleinbrand schnell abgelöscht werden. 15 Hausbewohner mussten evakuiert werden und wurden in Fahrzeugen der Feuerwehr untergebracht. Nachdem der Treppenraum und die Wohnung belüftet wurden, konnten alle in Ihre Wohnungen zurück.

Im Einsatz waren 5 Fahrzeuge. Nach dem Einsatz konnten die Kräfte wieder zu ihren Familien in die Festhalle zurück und sich am hervorragenden Buffet von Werner Kögel stärken. Bürgermeister Dr. Ralf Göck richtete seine Grußworte an die Versammlung und dankte dem Kommando mit einem Präsent für die sehr gute Arbeit. -cb-

Quelle: Feuerwehr Brühl