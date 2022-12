Worms (ots) – Am späten Samstag 10.12.2022, starteten rund 59 weihnachtlich geschmückte Traktoren in Monsheim zu einer mobilen Versammlung unter dem Motto „Ernährungssicherheit ohne Bürokratie“. Die Traktoren fuhren von Monsheim aus über Pfeddersheim, Leiselheim, Herrnsheim, die Stadt Worms, Abenheim, Gundheim und Flörsheim-Dalsheim bis wieder zurück nach Monsheim.

Unterwegs wurde an zwei Mutter-Kind-Einrichtungen, am Klinikum Worms und an der Lebenshilfe kurz Halt gemacht, damit der Weihnachtsmann seine Geschenke verteilen konnte.

Die bunt leuchtenden und geschmückten Traktoren beeindruckten nicht nur die Kleinsten Bewohner, sondern brachten auch die Augen aller Altersgruppen zum leuchten.

Insgesamt wurde die Lichterfahrt von ca. 5.000 Zuschauern vom Straßenrand aus beobachtet.