Neustadt: Jazz an Neujahr 2023 am 01. Januar

Neustadt an der Weinstraße – Nach zwei Jahren Zwangspause ist es endlich soweit und es heißt wieder: „Neujahr, Neustadt, Neunzehn Uhr!“ Am 1. Januar 2023 setzt die Blue note BIG BAND ihre Tradition mit Jazz an Neujahr 2023 fort und lädt alle Jazzfreunde zum Neujahrskonzert in Neustadts gute Stube ein. Nach zwei Online-Ersatzveranstaltungen kann das Publikum endlich wieder Live-Jazz im Saalbau genießen.

„Als Gast haben wir dieses Mal den jungen Komponisten und Trompeter Jakob Helling eingeladen. Er übernimmt wie üblich die Leitung der Band beim Konzert, trägt aber auch mit zahlreichen Kompositionen und Arrangements, sowie mit seinem Trompetenspiel zum Gelingen des Konzertes bei.“

Jakob Helling (Foto: Ravi Sejk)

Programmatisch führt Jazz an Neujahr 2023 durch viele verschiedene Jazz-Stilistiken und Grooves und das schwerpunktmäßig mit Arrangements und Kompositionen aus der Feder von Jakob Helling. Aber auch Jazzklassiker von Bill Evans, Bob Florence, Bert Joris oder Neal Hefti dürfen im Programm eben so wenig fehlen wie Musik von Jakobs musikalischen Vorbildern Thad Jones und Bob Brookmeyer.

Komplettiert wird das Programm durch den Sänger der Blue note BIG BAND Simon Siener, der nicht nur im Stile Frank Sinatras einige dessen Hits aus der Zusammenarbeit mit Count Basie zu Gehör bringen wird, sondern auch bei der Uraufführung eines besonderen Arrangements einer Komposition aus der Feder eines Nobelpreisträgers mitwirken wird.

Blue note BIG BAND (Foto: Bigband)

Sonntag, 01.01.2023, 19 Uhr, Saalbau Neustadt an der Weinstraße

Einlass und Abendkasse ab 18 Uhr

Weitere Infos:

https://www.bluenotebigband.de/jazz_an_neujahr.html