Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Geschwindigkeitsmessung in Neustadt/W.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.12.2022 wurde in der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:15 Uhr der fließende Verkehr auf der B 39 in Neustadt/W. OT Geinsheim überwacht. Hierbei mussten 12 Verkehrsteilnehmer sich wegen der Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h verantworten. Weiterhin wurden vier Verkehrsteilnehmer wegen des Verstoßes gegen das angeordnete Überholverbot sanktioniert.

Neustadt: Graffiti der linksautonomen Szene

Neustadt/Weinstraße (ots) – Die hiesige Polizeiinspektion wurde am 10.12.2022 gegen 02:30 Uhr in der Hauptstraße in 67433 Neustadt/W. auf großflächige, frische Sprühaufträge der linksautonomen Szene mit den Aufschriften: „Gegen das Abbaggern des Dorfes Lützerath…“ und „gegen Kapitalismus“ aufmerksam. Im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen konnten wenig später vier Tatverdächtige festgestellt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Jugendliche, einen Heranwachsenden und eine Erwachsene. Gegen die vier Personen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Der Schaden dürfte sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag belaufen.

Sollte es weitere Zeugen oder Geschädigte geben, so mögen diese sich an die Polizeiinspektion Neustadt/W. telefonisch unter der 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de wenden.

Neustadt: Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 39

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 09.12.2022 kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B 39 Höhe Neustadt/W. mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 75-jährige erkannte ein abbremsendes Fahrzeug vor ihr zu spät und fuhr diesem auf. Hierdurch wurde das vorausfahrende Fahrzeug auf ein weiteres davor befindliches Fahrzeug geschoben. An einem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, weshalb dieses abgeschleppt werden musste. Der Verkehr musste zwischenzeitlich durch die Polizei geregelt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr Neustadt und das DRK Neustadt im Einsatz.

