Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 11.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bockenheim: Verkehrsunfall zwischen Linienbus und Traktor

Bockenheim an der Weinstraße (ots) – Am Freitag, 09.12.2022 gegen 14:10 befuhr der Fahrer eines Linienbusses den Leininger Ring in Bockenheim an der Weinstraße in Fahrtrichtung B271. Ein entgegenkommender Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine touchierte aufgrund einer Engstelle mit seinem Anhänger die Scheibe des Linienbusses, wodurch an dieser Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass es sich bei dem Kennzeichen des Anhängers um ein Wiederholungskennzeichen eines seit 2019 nicht mehr zugelassenen Fahrzeugs handelt. Ermittlungen hierzu folgen.

Grünstadt: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Grünstadt (ots) – Am Freitag, 09.12.2022 in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:45 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Schillerstraße in Grünstadt am Straßenrand geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An dem geparkten Pkw Ford entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359 9312-0) entgegen.

Grünstadt: Nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Grünstadt (ots) – Beim Zusammenstoß zweier Pkw wurde am 08.12.22 gegen 06:40 Uhr eine 31 Jahre alte Frau leicht verletzt. Die Autofahrerin befuhr die B 271 und wollte nach rechts in die L 453 in Richtung Grünstadt einbiegen. An der Einmündung musste sie warten und hielt an. Der nachfolgende 25 Jahre alte Autofahrer fuhr mit seinem Pkw auf den wartenden Pkw auf. Bei der Kollision entstand außerdem Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Haßloch: Besser angeschnallt fahren

Haßloch (ots) – Einer Streife der PI Haßloch fiel am Freitag Nachmittag gegen 15:30 Uhr in der Füllergasse ein Kleintransporter auf, dessen Fahrer nicht angegurtet war. Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei dem 65-jährigen Fahrzeugführer aus Haßloch zudem Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 0,54 Promille. Ihn erwartet jetzt ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

Haßloch: Durch Lichthupe und Schlangenlinien auf Trunkenheitsfahrt aufmerksam gemacht

Haßloch (Pfalz) (ots) – Am Samstag, 10.12.2022, gegen 23:10 Uhr meldete ein aufmerksamer Bürger einen PKW-Fahrer, der im Ortszentrum Schlangenlinien gefahren sei. Noch bevor der PKW schließlich gegen 23:30 Uhr in der Haßlocher Albert-Einstein-Straße kontrolliert werden konnte, hatte der PKW-Fahrer auch der Polizeistreife gegenüber durch mehrmalige Lichthupe auf sich aufmerksam gemacht. Beim 49-Jährigen Haßlocher konnte starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden, eine Konversation und ein Atemalkoholtest waren aufgrund seiner Alkoholisierung jedoch nicht mehr möglich. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die in der Polizeiinspektion Haßloch durch eine Ärztin entnommen wurde. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Eventuelle Zeugen oder Geschädigte der Trunkenheitsfahrt, die durch den Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sind, setzen sich bitte mit der Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de in Verbindung.

Wattenheim: Trunkenheitsfahrt

Wattenheim (ots) – Bei einer Verkehrskontrolle am Donnerstag Abend (08.12.2022) gegen 23:30 Uhr auf dem Parkplatz „Am Wegweiser“ stellten die eingesetzten Beamten bei einem 56 Jahre alten Autofahrer Alkoholgeruch in der Ausatemluft fest. Ein Alkoholtest vor Ort zeigte einen Wert über 0,5 Promille an, so dass der Mann zum Zwecke eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle mitgenommen wurde. Dieser zeigte schließlich 0,6 Promille an. Auf den Betroffenen kommt nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Beim Erstverstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze bedeutet dies ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, die Eintragung von zwei Punkten im Verkehrszentralregister und ein Monat Fahrverbot. Beim Zweitverstoß sind 1000 Euro Bußgeld fällig und das Fahrverbot erhöht sich auf drei Monate, der Punkteeintrag bleibt gleich. Mehrere Verstöße „kosten“ 1500 Euro Bußgeld, Fahrverbot und Punkteeintrag bleiben dann analog Zweitverstoß.

