DEIG-Einsatz

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmittag 08.12.2022 gerieten 2 Mitbewohner in der Mannheimer Straße in Streit. Ein 40-Jähriger warf seinem 23-jährigen Zimmernachbarn vor, ihm Bargeld gestohlen zu haben. Der 23-Jährige bedrohte den 40-Jährigen daraufhin mit einem Messer. Als die alarmierten Polizeikräfte eintrafen, reagierte der 23-Jährige nicht und folgte auch nicht den Anweisungen der Polizisten.

Da unklar war, ob er noch im Besitz des Messers war, sollte er seine Hände zeigen und gefesselt werden. Auch nach mehrmaligen Androhungen das Distanz-Elektro-Impuls-Gerät (DEIG) einzusetzen, reagierte der Mann nicht. Um den Mann gefahrlos fesseln zu können, musste das DEIG letztendlich eingesetzt werden.

Hundebiss – Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Edigheim (ots) – Am Donnerstag 08.12.2022 gegen 14:30 Uhr, wurde ein 71-Jähriger in der Kranichstraße von einem Hund in die Hand gebissen. Der Hund wurde von einem Mann an der Leine ausgeführt. Der Mann ging mit dem Hung weiter, obwohl er von dem Senior angesprochen wurde.

Bei dem Hund soll es sich um einen großen, beigen Boxer-Mix handeln. Der unbekannte Mann sei ca. 25 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und schlank gewesen.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu dem Hundehalter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Nach Verkehrsunfall beleidigt

Ludwigshafen (ots) … wurde ein 23-jähriger Autofahrer am Donnerstag 08.12.2022. Der junge Mann war zuvor von der Wittelsbachstraße in die Mundenheimer Straße abgebogen, wo er einen, die Mundenheimer Straße querenden, 34-jährigen Fußgänger übersah und ihn mit seinem Außenspiegel am Arm traf.

Der 34-Jähirge erlitt hierdurch Schmerzen und zeigte sich so erbost, dass er gegen das Auto trat und den Fahrer beleidigte. Nach Eintreffen der Beamten konnten die Gemüter beruhigt und der Unfall polizeilich aufgenommen werden.

Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen 08.12.2022 gegen 9:30 Uhr, kam es an der Einmündung Sternstraße/Prälat-Caire-Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Autofahrer missachtete die Vorfahrt eines 81-jährigen Fahrradfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der 81-Jährige wurde leicht verletzt.