Unfall zwischen Einsiedlerhof und Vogelweh (siehe Foto)

Kaiserslautern (ots) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Pariser Straße sind am Donnerstagmittag 08.12.2022 kurz nach 13 Uhr zwei Menschen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 31-jähriger Mann zwischen Einsiedlerhof und Vogelweh mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Der Autofahrer wurde dabei schwer und der Lkw-Fahrer leicht verletzt. Die Feuerwehr barg den 31-jährigen Pkw-Fahrer aus seinem Wagen. Ein Rettungsdienst brachte beide Fahrer nach einer Erstbehandlung vor Ort in umliegende Krankenhäuser.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Zur Aufklärung des Unfalls war ein Gutachter am Unfallort.

Die Feuerwehr sicherte über die gesamte Zeit die Unfallstelle ab, kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsstoffe und reinigte abschließend die Fahrbahn, bevor die Straße für den Verkehr wieder freigegeben werden konnte. Die Pariser Straße war bis in die Abendstunden voll gesperrt. |elz/cri

Im Hang festgefahren

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich aus Unachtsamkeit hat sich der Fahrer eines Transporters in der Straße “Im Gersweilerhof” am Donnerstagabend in eine missliche Lage gebracht. Er wollte in einer Auffahrt wenden. Dabei kam er leicht vom Weg ab und fuhr sich am Hang fest.

Der Sprinter musste durch ein Abschleppunternehmen mit einem Kran geborgen werden. Dabei drohte er zu kippen. Um weitere Schäden zu verhindern, sperrte die Polizei die Straße für die Dauer der Bergung. Diese verlief ohne Komplikationen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden steht noch nicht fest. |elz

Totschlag an Diana Bodi weiterhin ungeklärt

Kaiserslautern (ots) – Die Leiche der 48-jährigen Diana Bodi ist am 14. Dezember 2020 in der Staubörnchenstraße in Kaiserslautern gefunden worden. Bis heute sind die Umstände ihres Todes ungeklärt und die Ermittlungen dauern an. Polizeisprecher Bernhard Christian Erfort: “Diana Bodi ist Opfer eines Gewaltdelikts geworden, das gilt es aufzuklären. Die Ermittlungen gehen nach wie vor weiter.”

Die Ermittlungsbehörden gehen davon aus, dass Diana Bodi vorsätzlich getötet wurde. Es war der Montag nach dem dritten Advent, als Passanten spätabends die Leiche der damals 48-Jährigen fanden. Sie war zu einem Bündel verpackt. Die Identität der Frau stand zunächst nicht fest. Sie konnte erst durch einen europaweiten Abgleich mit gemeldeten Vermisstenfällen geklärt werden. Im Februar 2021 stand dann fest: Bei der Toten handelte es sich um Diana Bodi aus Ozd (Ungarn). Ihre Mutter hatte sie bei den ungarischen Behörden als vermisst gemeldet.

Eine Sonderkommission beim Polizeipräsidium Westpfalz ermittelte und versuchte, die letzten Tage im Leben der 48-Jährigen zu rekonstruieren.

Nach dem Stand der Ermittlungen war die ungarische Staatsangehörige seit November 2020 als Pflegekraft in der Nähe von Stuttgart tätig. Am 7. Dezember 2020 zeichnete eine Überwachungskamera Diana Bodi an einem Geldautomaten der Kreissparkasse Böblingen in Aidlingen bei Stuttgart auf.

Am 11. Dezember 2020 sollte die 48-Jährige eine neue Arbeitsstelle in Trier-Saarburg antreten. Sie fuhr dann um 14.51 Uhr mit dem ICE von Stuttgart nach Mannheim und von dort aus mit der Regionalbahn über Ludwigshafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße bis nach Kaiserslautern. An diesem Freitag hatte der Zug auf der Strecke zwischen Mannheim und Kaiserslautern wegen eines Brandes im Bereich einer Eisenbahnbrücke Verspätung, weshalb die Bahn erst 100 Minuten später in Mannheim losfuhr. Gegen 18 Uhr traf der Zug in Kaiserslautern ein. Die Polizei geht davon aus, dass Diana Bodi am Hauptbahnhof ausstieg und sich seitdem in Kaiserslautern aufhielt.

Mit ihrer Kreditkarte wurden am Samstagmorgen, 12. Dezember 2020, zwei Abhebeversuche an einem Geldautomaten im Hauptbahnhof unternommen. Bis heute ist nicht geklärt, ob Diana Bodi selbst oder eine andere Person versuchte, Geld abzuheben.

Schließlich veröffentlichte die Polizei im Juli 2021 ein Video. Die Ermittler waren auf eine heiße Spur gestoßen. Sie hatten etliche Aufzeichnungen von Überwachungskameras im Stadtgebiet ausgewertet. Die Aufnahme einer Kamera des Parkhauses Central in der Rosenstraße erweckte die Aufmerksamkeit der Beamten. Das Parkhaus befindet sich in der Nähe zum Fundort der Leiche. Das Videomaterial vom Abend des 12. Dezember 2020 zeigt einen Mann, wie er mehrfach vor dem Parkhaus hin und her geht. Schließlich zieht der Unbekannte einen Einkaufswagen hinter sich her. Auf der unteren Ablage des Wagens transportiert er einen größeren, weißen Gegenstand. Hierbei könnte es sich um die verpackte Leiche von Diana Bodi handeln. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Gegenstand in der Nähe des Parkhauses aufgeladen wurde. Für sie steht deshalb fest, dass sich die Person an der Örtlichkeit auskennt, regelmäßig dort aufhält oder ihren Wohnsitz im Nahbereich hat. “Bei dem Mann auf dem Video muss es sich nicht um den Täter handeln”, so Erfort. Die Identität des Unbekannten ist weiterhin nicht geklärt.

Im Mai 2022 stellte Rudi Cerne den Fall und das Video in der ZDF-Sendung “Aktenzeichen XY … ungelöst” vor. Noch während der Ausstrahlung meldete sich eine Frau aus den Niederlanden. Sie hatte den Fernsehbeitrag gesehen und konnte Hinweise geben. Die Zeugin war am 11. Dezember 2020 am Hauptbahnhof in Kaiserslautern Diana Bodi begegnet. Sie fragte nach einem Handy, die 48-Jährige wollte telefonieren. Bislang steht nicht fest, mit wem Diana Bodi telefonierte. Die Ermittlungen in diese Richtungen sind noch nicht abgeschlossen.

Nach dem Telefonat wandte sich die Ungarin an eine Personengruppe. Bei der Gruppe könnte es sich um zufällig vorm Bahnhof anwesende Personen handeln. Ob und in welcher Beziehung Diana Bodi zu diesen stand, hierzu liegen der Polizei keine Erkenntnisse vor. Fest steht: Diana Bodi kam am 11. Dezember 2020, gegen 18 Uhr, am Hauptbahnhof in Kaiserslautern an. Ihr Gepäck, ein großer dunkler Stoff-Trolley, eine Umhängetasche, eine Einkaufstasche mit mehreren Paar Schuhen sowie ihr Handy und ihre Geldbörse sind seit der Tat verschwunden. Am Morgen des 12. Dezember 2020 fand an einem Geldautomaten im Hauptbahnhof zwei Abhebeversuche mit der Kreditkarte der 48-Jährigen statt. Am Abend des gleichen Tags zog ein unbekannter Mann einen Einkaufswagen mit einem Bündel durch die Rosenstraße. Etwa 180 Meter weiter, in der Staubörnchenstraße, fanden am 14. Dezember 2020 Passanten Diana Bodi tot.

“Auch, wenn die Sonderkommission mittlerweile aufgelöst ist, wir bleiben an der Aufklärung des Falls dran. Es sind noch längst nicht alle Fragen geklärt. Unser Ziel ist es, den Mörder von Diana Bodi ausfindig zu machen”, so der Polizeisprecher. Beim Polizeipräsidium Westpfalz ist das Kommissariat 11 zuständig für Tötungsdelikte, dort werden die Ermittlungen weitergeführt.

Diana Bodi wurde 48 Jahre alt. Sie war 1,66 Meter groß und 63 Kilogramm schwer. Sie hatte braune Augen und dunkelbraunes, lockiges, schulterlanges Haar. Am rechten Unterschenkel hatte sie eine Tätowierung in der Form von Blumen. Die Ungarin war zuletzt mit einer weißen Winterjacke und einer roten Jogginghose der Marke Puma bekleidet. Die Hose hat seitlich an den Beinen jeweils einen weißen Streifen. Außerdem trug sie ein schwarzes Langarmshirt und gefütterte, schwarze Damenstiefel. Diana Bodi hatte am rechten Unterschenkel eine Tätowierung in der Form von Blumen.

Die Polizei fragt:

Ist Ihnen die Person, die in dem Video (siehe: https://s.rlp.de/D4tiP) zu sehen ist, bekannt oder können Sie Angaben zu dieser Person machen?

Haben Sie am 12. Dezember 2020 zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, im Bereich Staubörnchenstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Rosenstraße, Alleestraße, Eisenbahnstraße und dem Einkaufszentrum “K in Lautern” eine Person mit einem Einkaufswagen gesehen?

Haben Sie in diesem Bereich Geräusche wahrgenommen, wie sie beim Ziehen eines Einkaufswagens über die Straße oder den Gehweg entstehen?

Sind Ihnen andere Geräusche aufgefallen?

Ist Ihnen in diesem Zeitraum oder davor eine männliche Person aufgefallen, die einen größeren, weißen Gegenstand ohne Einkaufswagen transportierte?

Haben Sie am 12. Dezember 2020 zwischen 21 Uhr und 23 Uhr, im Bereich Staubörnchenstraße, Richard-Wagner-Straße, Humboldtstraße, Rosenstraße, Alleestraße, Eisenbahnstraße und dem Einkaufszentrum “K in Lautern” einen leerstehenden Einkaufswagen gesehen?

Ist Ihnen die Person in dem Video im Bereich des Hauptbahnhofs oder im Bereich der Innenstadt, insbesondere der Staubörnchenstraße, aufgefallen?

Verfügen Sie über sonstige Informationen, die der Polizei weiterhelfen können?

Für Hinweise, die zur Ermittlung oder Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern eine Belohnung von bis zu 10.000 Euro ausgesetzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

*Über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Amtsträger bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört.

Einkaufstaschen-Dieb schlägt zu

Kaiserslautern (ots) – Ein Diebstahl einer Einkaufstasche samt Inhalt wird der Polizei am Donnerstag gemeldet. Am Nachmittag platzierte eine 23-Jährige ihre Einkäufe während des Shopping neben sich. Zuvor kaufte die Dame 2 Jacken. Während die Frau weiter nach Klamotten sah, nutzte ein Unbekannter die Chance.

Als sie wieder in Richtung Tasche blickte, war diese spurlos verschwunden. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Wenn Sie Hinweise zur Tat geben können oder etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369 2250.|Lkh

Kreis Kaiserslautern

Anruf verhindert Betrug

Kreis Kaiserslautern (ots) – Mit einer Handy-Nachricht über SMS haben Betrüger am Mittwoch versucht, eine Frau aus dem Kreis Kaiserslautern hereinzulegen. Wie die 55-Jährige der Polizei meldete, hatte sie gegen 3 Uhr nachts eine Nachricht von einer unbekannten Nummer bekommen.

Der Absender gab sich als ihr Sohn aus und behauptete, sein Handy sei kaputt gegangen; er habe deshalb eine neue Nummer. Kurz darauf meldete sich der vermeintliche Sohn mit einer weiteren Nachricht. Diesmal bat er seine “Mutter”, eine Zahlung für ihn zu tätigen, da er aufgrund seines kaputten Handys diese nicht ausführen könne.

Die 55-Jährige wurde misstrauisch und wollte mit ihrem Sohn telefonieren, was per SMS abgelehnt wurde. Kurze Zeit später rief zufällig der echte Sohn an. Die Frau sprach ihn auf die SMS an, er gab an, dass er die Nachrichten nicht geschickt hatte. Die 55-Jährige erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen laufen. |elz

Ausgelöste Airbags und Ölaustritt

Kaiserslautern (ots) – Einen Verkehrsunfall, bei dem beide Airbags auslösten und Öl aus dem Pkw austrat, wird der Polizei am Freitag gemeldet. Am Morgen war ein Pkw-Fahrer auf der Donnersbergstraße unterwegs. Der Mann kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Nach bisherigem Kenntnistand gab es keine weiteren Unfallbeteiligten. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr kümmerte sich an der Unfallstelle um das ausgetretene Öl. Zu einem nennenswerten Stau kam es trotz des morgendlichen Berufsverkehr nicht.|Lkh