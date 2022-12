E-Scooter ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Altrip (ots) – Am heutigen frühen Morgen, gegen 02:10 Uhr, wurde ein verbotswidriger Weise mit zwei Personen besetzter E-Scooter in der Rheinstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass das angebrachte Versicherungskennzeichen abgelaufen und somit nicht mehr gültig war. Auch waren die Zahlen des Kennzeichens mittels Filzstift geändert worden.

Gegen den 16-jährigen Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Beide 16-Jährigen wurde nach Hause begleitet. Gegen den Halter des E-Scooters wird ebenfalls ermittelt.

PKW im Straßengraben

Schifferstadt (ots) – Am gestrigen Abend gegen 20:15 Uhr, wird neben der K30 von Schifferstadt in Fahrtrichtung Speyer ein beschädigter PKW im Straßengraben mitgeteilt. Vor Ort konnte der vermutliche 24-jährige Fahrer angetroffen werden. Dieser war leicht verletzt und alkoholisiert. Weitere Personen haben sich offensichtlich nicht im Fahrzeug befunden.

Warum der PKW von der Fahrbahn abkam, ist Bestandteil der Ermittlungen. Im Fahrzeug wurden zur Feststellung der Fahrereigenschaft des 24-Jährigen Spuren gesichert. Der 24-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Im Krankenhaus wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurden eingeleitet.

Auch laufen Ermittlungen bezüglich des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die Halterin des PKW. Hinweise zu dem Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Unfallflucht – silberner PKW flüchtet

Waldsee (ots) – Am Nachmittag zwischen 15:30-15:45 Uhr, befuhr ein silberner PKW die Neuhofener Straße in Richtung Ortsmitte. Hierbei touchierte der PKW den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Der silberne PKW habe laut Zeugenangaben kurz angehalten und sich hiernach in Richtung Ortsmitte entfernt. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

Hinweise zu dem flüchtenden PKW an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de.

Polizei entdeckt Fahrer ohne Fahrerlaubnis

Dudenhofen (ots) – Am 08.12.2022 gegen 09:30 Uhr entdeckten Beamte in der Speyerer Straße einen 50-jährigen Fahrzeugführer, der ihnen bereits bekannt war. Seinen Führerschein hatten Polizeibeamte erst kürzlich beschlagnahmt.

Daher untersagten die Beamten die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein und wiesen den Mann für den Fall weiterer Taten auf die Möglichkeit einer Sicherstellung von Fahrzeugen hin.