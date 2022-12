Warntag 2022 – Sirenengeheul über den Dächern von Speyer

Am 08.12.2022 fand der diesjährige, bundesweite Warntag statt. Auch die Stadt Speyer hat sich daran mit Erfolg beteiligt. Ab neun Uhr testeten die Feuerwehr und der Katastrophenschutz bereits sämtliche Durchsageeinrichtungen der Einsatzfahrzeuge. Ein gelungener Start, denn alle funktionierten tadellos.

Spannend wurde es dann um 11:00 Uhr, als die ständig besetzte Städtische Feuerwehreinsatzzentrale sämtliche städtischen Sirenen auslöste. Und schon heulte es laut über allen Dächern. Als nächstes waren unsere MOBELA dran, die mobilen elektronischen Lautsprecheranlagen, die auf jedes Fahrzeug angebracht und über den Zigarettenanzünder betrieben werden können.

Außer den Tests und Probealarmen, die wir selbst auslösen konnten, schickte der Bund Warnmeldungen über Cell Broadcast und die Warn-Apps Katwarn, sowie NINA. Zumindest bei uns im Haus gingen alle Alarme wie vorgesehen ein.

“Ich freue mich darüber, dass heute alles was in unserer eigenen Hand lag auch einwandfrei funktioniert hat. Die Menschen in Gefahrensituationen sicher erreichen und warnen zu können, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Gefahrenabwehr. Unser Ziel war es, dass jeder Mensch auf mindestens einem Weg eine Warnung erhält und das scheint mir gelungen zu sein”, zog der Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann ein erstes Fazit, kurz nachdem um 11:45 Uhr der Warntag 2022 offiziell beendet wurde.

Quelle: Stadtverwaltung Speyer, Brand- und Katastrophenschutz

Fahranfänger driftet, Polizei beschlagnahmt Führerschein

Speyer (ots) – Am 08.12.2022 gegen 22:30 Uhr beobachteten vier junge Erwachsene zwischen 22 und 24 Jahren einen Opel, der auf dem Parkplatz der Stadthalle mehrfach mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit an ihnen vorbeifuhr und anschließend auf dem Parkplatz “driftete”, also seinen PKW gezielt mit quietschenden Reifen in Schrägstellung brachte.

Es besteht aufgrund der Angaben zudem der Verdacht einer konkreten Gefährdung der Personengruppe durch die Fahrmanöver des Opel. Polizeibeamte kontrollierten den Opel wenige Minuten später in der Landwehrstraße und beschlagnahmten den Führerschein des 18-jährigen Fahrers.

Dementsprechend untersagten sie ihm die Weiterfahrt und überprüften ihn eingehend auf Anzeichen für Alkohol- oder Drogenkonsum. Der 18-Jährige war jedoch nüchtern unterwegs. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Straßenverkehrsgefährdung.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Speyer-Nord (ots) – Am 08.12.2022 zwischen 22:30 Uhr und 0:30 Uhr führte die Polizei am Mitfahrerparkplatz in der Schifferstadter Str. Geschwindigkeitsmessungen durch. Die Beamten maßen den in Fahrtrichtung Schifferstadt fahrenden Verkehr vor und im Bereich der Fußgänger-Querungshilfe.

Insgesamt kontrollierten die Beamten 26 Fahrzeuge, hiervon neun Fahrzeuge aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen. Der Spitzenreiter wurde mit 85 km/h gemessen. Der Regelsatz liegt in diesem Überschreitungsbereich bei einem Monat Fahrverbot, einem Bußgeld in Höhe von 260 EUR, sowie 2 Punkten.

Gegen 7 weitere Fahrer leiteten die Beamten Bußgeldverfahren ein, einen Fahrer verwarnten sie. Die 17 allgemein kontrollierten Fahrzeuge fuhren überwiegend beanstandungsfrei. Einem der Fahrer untersagten die Beamten jedoch kurzzeitig die Weiterfahrt, da sein Fahrzeug Mängel aufwies, die der Fahrer anschließend vor Ort beheben konnte.

Einbruchsversuch in Buchhandlung

Speyer (ots) – Zwischen dem 07.12.2022, 18:00 Uhr, und dem 08.12.2022, 10 Uhr, hebelten unbekannte Täter mehrfach an einem Fenster einer Buchhandlung in der Roßmarktstraße. Das Fenster hielt den Hebelversuchen stand, sodass die Täter ohne Beute davonzogen. Der Sachschaden liegt bei ca. 500 Euro.

Wer hat im Tatzeitraum in der Roßmarktstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche nimmt die Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.