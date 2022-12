Landau: Die Polizei-News

Einbruch im Steingebiß

Landau (ots) – Die Abwesenheit der Bewohner eines Hauses machten sich am Donnerstag, 8.12. noch unbekannte Täter im Zeitraum von 10:30-20:15 Uhr zu nutze, um in das Haus einzubrechen. Wer Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Personen geben kann, tut dies bitte bei der Polizei Landau.

Diebstahl auf einer Baustelle

Landau (ots) – Im Zeitraum vom 02.12.2022 bis zum 05.12.2022 wurden auf einer Baustelle in der Horststraße in Landau in der Pfalz diverse hochwertige Elektrowerkzeuge, wie Winkelschleifer, Säbelsäge, Bohrmaschinen und eine Multipresse entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise zu diesem Vorfall werden dankend unter der Rufnummer 06341/2870 oder via E-Mail pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau entgegengenommen.