Taschendiebe unterwegs

Annweiler (ots) – Im Verlaufe des 08.12.2022 kam es in verschiedenen Einkaufsmärkten in Annweiler zu mehreren Diebstählen, bei welchen die Täter in einem unbemerkten Augenblick in die Taschen der Einkaufenden griffen und deren Geldbörsen entwendeten. In einem Fall wurde mit der so gestohlenen EC-Karte zudem ein niedriger 4-stelliger Betrag abgehoben.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um besondere Vorsicht beim Verwahren der Geldbeutel. Diese sollten während des Einkaufes nicht im Einkaufswagen oder der geöffneten Handtasche aufbewahrt, sondern zum Beispiel am besten im Jackeninneren aufbewahrt werden.

Schulwegkontrolle am Trifelsgymnasium

Annweiler (ots) – Am frühen Morgen des 09.12.22 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiwache Annweiler in Absprache mit der Schulleitung des Trifelsgymnasiums die zur Schule anfahrenden Eltern und Schüler. Insbesondere die sogenannten “Elterntaxis” wurden näher betrachtet und im Hinblick auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherungsmaßnahmen der Insassen hin überprüft.

Es wurden auch mehrere Fahrzeuge, in welchen manche Eltern ihre Sprößlinge durch die gesperrte Schulzufahrt bis vor die Eingangstür fahren wollten, angehalten. Die Insassen wurden in der Folge auf den Fußweg verwiesen. Gerade diese Fahrzeuge behindern den eingerichteten Buspendelverkehr erheblich, weshalb an deren Verständnis zur Einhaltung des Durchfahrtverbotes appelliert wurde.

Insgesamt war die Resonanz sowohl bei den Eltern, den Schülern und auch den Lehrern des Gymnasiums durchweg positiv. Die Kontrollen werden zu gegebener Zeit wiederholt.

K22 Linienbus beschädigt und geflüchtet

Dörrenbach/K22 (ots) – Am Donnerstag 08.12.22 gegen 19:10 Uhr, kam es auf der K22, kurz vor dem Ortseingang Dörrenbach, zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer eines vermutlich dunkelgrünen Pkw Opel Corsa, kam beim Befahren der K22 aus Richtung Dörrenbach kommend, in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und streifte hierbei einen entgegenkommenden Linienbus.

Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt in Richtung B38 fort. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise zu dem Unfallverursacher und dem Unfallhergang nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.