Makabrer Streich

Bad Kreuznach (ots) – Unbekannte legten am Freitagmorgen 9. Dezember 2022 eine ca. 60 cm lange Puppe auf den Gleisen zwischen dem Bahnhof Bad Kreuznach und der Pfingstwiese ab. Durch einen durchfahrenden Zug wurde der Porzellankopf der Puppe abgetrennt. Die Lage der, aus der Ferne zunächst wie ein kleinkindlicher Torso erscheinenden Puppe, führte zu einigen Irritationen bei Triebfahrzeugführern und Fußgängern auf dem parallel verlaufenden Gehweg.

Die Bundespolizei wurde über den Sachverhalt informiert und Polizeibeamte entfernten die Puppe aus dem Gleisbereich. Es wurde niemand verletzt und es entstanden keinerlei Schäden.

Dennoch bedeutet das Bereiten von Hindernissen einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei Kaiserslautern nochmals darauf hin, dass ein unbefugtes Betreten der Gleise zu lebensgefährlichen Verletzungen bis hin zum Tode führen kann.

Regionalbahnen haben aufgrund ihrer großen Masse einen Bremsweg von mehreren 100 Metern. Zudem sind sie erst spät zu hören und auch mit Blick auf ihre Geschwindigkeit nicht zu unterschätzen. Wichtige Hinweise hierzu sind auf der Homepage der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de nachzulesen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Einbruchsdiebstahl in die Kindertagesstätte Roxheim

Roxheim (ots) – In den vergangen Wochen kam es im Stadtgebiet Bad Kreuznach zu mehreren Einbruchsdelikten zum Nachteil verschiedener Kindertagesstätten. Am 07.12.2022, 06:35 Uhr meldet eine Mitarbeiterin der Polizei einen Einbruch in die Kindertagesstätte Roxheim. Die bis dahin unbekannten Täter brachen in das Gebäude in der Nacht vom 06. auf den 07.12.2022 durch Aufhebeln einer Terrassentür ein.

Im Rahmen der polizeilichen Tatortaufnahme wird ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro festgestellt. Die Einbrecher erbeuteten durch die Tat Elektronikartikel und verursachten Gebäudeschaden. Durch die weiteren Ermittlungen der Kriminalinspektion Bad Kreuznach ergeben sich noch am selben Tag Hinweise auf die Täterschaft.

Die Wohnung zweier Verdächtiger wird daraufhin in Bad Kreuznach durchsucht. Hierbei kann nahezu das gesamte Diebesgut sichergestellt werden, was aus der zuvor genannten Tat stammt.

Der 29jährige und 36jährige Beschuldigte wurden daraufhin vorläufig festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach am 08.12.2022 der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Bad Kreuznach vorgeführt. Nach Erlass von Haftbefehlen, erfolgte die Verbringung der beiden Täter in die Haftanstalt.