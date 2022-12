Unmoralisches Angebot am Hauptbahnhof – Bundespolizei sucht Geschädigte

Heidelberg (ots) – Zwei bislang unbekannte Frauen wurden Mittwoch 07.12.2022 am Hauptbahnhof sexuell belästigt. Nachdem der Tatverdächtige feststeht, sucht die Bundespolizei nun die Geschädigten. Gegen 11:20 Uhr wurden Mitarbeiter der DB Sicherheit auf einen 34-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufmerksam. Dieser näherte sich in der Haupthalle zwei Frauen an und machte ihnen ein unmoralisches Angebot.

Als die Mitarbeiter der Deutschen Bahn im nächsten Moment einschritten, versuchte der 34-Jährige zu fliehen. Noch am Ausgang des Hauptbahnhofes konnten sie den Mann stellen und einer Streife der Bundespolizei übergeben.

Die zwei Frauen entfernten sich in der Zwischenzeit, ohne zuvor ihre Personalien mitzuteilen.

Gegen den Mann ermittelt die Bundespolizei nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. Die geschädigten Frauen sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 120160 oder über das Kontaktformular der Bundespolizei unter www.bundespolizei.de melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Festnahme nach exhibitionistischer Handlung

Heidelberg-Wieblingen (ots) – Am Donnerstagnachmittag gegen 15:50 Uhr soll sich ein Mann im Gutachweg gegenüber mehreren Passanten in unsittlicher Art und Weise entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, weshalb Zeuginnen umgehend die Polizei alarmierten.

Als die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd kurze Zeit später eintrafen, konnten sie einen Mann feststellen, auf den die Beschreibung der Zeuginnen zutraf. Der 60-Jährige versuchte zu flüchten, konnte aber durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen. Der Mann muss sich nun wegen exhibitionistischen Handlungen verantworten. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt.

Unfall mit Polizeifahrzeug – zwei Verletzte

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Kurz nach 15 Uhr kam es in der Bürgerstraße vor dem Polizeirevier Heidelberg-Süd zu einem Verkehrsunfall bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigem Ermittlungsstand parkte der betroffene Beamte gerade einen Streifenwagen auf den dafür vorgesehenen Parkplätzen vor dem Polizeirevier, als der 27-jährige Fahrer eines Fiat offenbar von der Fahrbahn abkam und in das Heck des Polizeifahrzeugs prallte.

Der Dienstwagen wurden in Folge dessen gegen die Hauswand des Polizeireviers gedrückt. Sowohl der darin befindliche Beamte, als auch der Unfallverursacher trugen bei dem Unfall Verletzungen davon. Der 27-Jährige musste zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungsdienst in ein städtisches Klinikum gebracht werden.

Über das Ausmaß der Verletzungen ist bislang nichts Näheres bekannt. Auch die Hausfassade des Dienstgebäudes wurde im Zuge des Aufpralls in Mitleidenschaft gezogen.

An beiden Autos entstand erheblicher Schaden, sodass diese angeschleppt werden mussten. Die exakte Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Möglicherweise kam der Unfallverursacher aufgrund eines medizinischen Notfalls von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit dem Dienstwagen. Die Ursachenermittlung hierzu dauert weiter an.

Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe an den Pkw wurde die Feuerwehr der Stadt Heidelberg mit an die Unfallstelle beordert. Bis zur Beendigung der Unfallaufnahme kam es im Bereich der Bürgerstraße zwischenzeitlich zu geringfügigen Beeinträchtigungen für den übrigen Verkehr.

Bombe ENTSCHÄRFT – Weltkriegsbombe bei Bauarbeiten gefunden

Heidelberg (ots) – Die Stadt Heidelberg informiert. Die Weltkriegs-Bombe am Heidelberger Hauptbahnhof wurde erfolgreich entschärft. Der Hauptbahnhof und alle angrenzenden Bereiche sind wieder erreichbar. Alle Sperrungen sind aufgehoben.

Gebäudebrand mit hohem Sachschaden

Heidelberg-Rohrbach (ots) – Am Donnerstagabend gegen 22 Uhr kam es zu einem Brand in der Marie-Clauss-Straße in Heidelberg in einer Werkstatt eines noch nicht bewohnten Gebäudes.

Es befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass weder Personen gefährdet noch verletzt wurden. Die Feuerwehr war mit ca. 40 Einsatzkräften und drei Löschzügen vor Ort und löschte den Brand, sodass ein Übertreten der Flammen auf andere Gebäude verhindert werden konnte.

Am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Der Gesamtschaden der im Gebäude befindlichen Gegenstände beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Die Brandursache ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Das Revier Heidelberg-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen.

Diebstahl aus Fahrzeug – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr entwendete eine männliche Person in der Zentstraße Gegenstände aus einem PKW der Marke Alfa Romeo. Eine Zeugin beobachtete dies und informierte die Geschädigten. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt.

Aufgrund der Täterbeschreibung konnte einige Zeit später eine Person festgestellt und in Gewahrsam genommen werden. Ob es sich bei der in Gewahrsam genommenen Person um den Täter handelt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Möglicherweise war an der Tat eine zweite Person beteiligt. Diese wird als ebenfalls männlich beschrieben und trug einen schwarzen Jogginganzug.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist bislang unbekannt. Die Polizei bittet weitere Zeugen oder Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06221 3418-0 zu melden.