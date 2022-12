Drogenhandel – 2 Männer in Haftstrafe

ABA6/Autobahnkreuz Walldorf (ots) – 2 Männer im Alter von 25 und 28 Jahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen von Waffen in Untersuchungshaft. Bei einer Routinekontrolle der Autobahnfahndung am Mittwoch 07.12.2022 gegen 14:30 Uhr auf der BAB 6 konnten in dem Pkw des 28-Jährigen rund 2,8 kg Marihuana sowie, griffbereit, ein Teleskopschlagstock und eine geladene Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg beantragte beim Amtsgericht Heidelberg Haftbefehle wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr gegen die nunmehr im dringenden Tatverdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge unter Mitführen von Waffen stehenden Insassen des Pkws.

Die Tatverdächtigen wurden daraufhin am Folgetag, dem 08. Dezember, der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, die die Haftbefehle erließ, eröffnete und in Vollzug setzte. Anschließend wurden die zwei Beschuldigten in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Unfall mit mehreren Fahrzeugen

BAB 5/Dossenheim (ots) – Am Freitagnachmittag kam es auf der BAB 5 bei Dossenheim in Fahrtrichtung Heidelberg gleich zu zwei Verkehrsunfällen. Beide Verkehrsunfälle ereigneten sich am Stauende gegen 13.15 Uhr. Insgesamt mussten drei Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Zwei Beteiligten wurden leicht verletzt und medizinisch versorgt. Polizei und Feuerwehr waren bis 15 Uhr im Einsatz. Der Streckenabschnitt ist nach den mittlerweile abgeschlossenen Bergungs- und Reinigungsarbeiten wieder freigegeben.

Verkehrsunfallflucht auf der Schwanheimer Straße – Zeugenaufruf

Schönbrunn(ots) – Auf der L 590 zwischen Schwanheim und Eberbach kam es am Dienstag, den 6.12. gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer auf die Gegenfahrbahn geriet und einen entgegenkommenden BMW touchierte. Trotz eines Streifschadens der für beide Fahrer merklich war, flüchtete der Verursacher.

Während die Geschädigte mit ihrem BMW anhielt und zurückfuhr, um den Unfallverursacher aufzusuchen, hatte sich dieser bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt. Es entstand ein Gesamtschaden im 4-stelligen Bereich.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 06271 9210-0 zu melden.