Bandenbetrüger erneut erfolgreich – Polizei bittet Senioren und Familienangehörige um besondere Wachsamkeit

Karlsruhe (ots) – Unbekannten Verbrechern gelang es am Donnerstag, einen 71-jährigen Mann aus Rüppurr am Telefon zur Herausgabe von Wertgegenständen zu veranlassen. Mit der Betrugsmasche “Falscher Polizeibeamter” machten die Täter ihrem Opfer weis, dass in der Nachbarschaft eine Adressliste von Dieben gefunden worden sei. Auf dieser Liste stünde auf der auch die Anschrift des Opfers. Diesen Dieben wolle die Polizei nun gemeinsam mit dem Angerufenen eine Falle stellen.

Der 71-Jährige deponierte in dem Glauben, diese Täter für die Polizei anzulocken, Wertgegenstände im fünfstelligen Eurobereich vor seiner Haustür. Als der Betrug aufflog, war es bereits zu spät. Die Täter hatten das Eigentum ihres Opfers bereits unentdeckt mitgenommen und waren spurlos verschwunden.

Aus aktuellem Anlass appelliert die Polizei erneut insbesondere an lebensältere Mitbürger sowie an deren Familienangehörige:

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach schnellen Entscheidungen, Kontaktaufnahme mit Fremden sowie Herausgabe von persönlichen Daten, Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Informieren Sie unter der Rufnummer 110 die Polizei. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen könnten.

Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Beraten Sie sich gemeinsam mit Ihrer Familie und Personen, denen Sie vertrauen.

Weitere Informationen und Präventionstipps zu diesem und weiteren Themen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Kreis Karlsruhe

Taxifahrer wird von Fahrgast geschlagen

Linkenheim-Hochstetten (ots) – Am frühen Freitagmorgen wurde ein Taxifahrer von einem Fahrgast zunächst um seinen Lohn betrogen und anschließend ins Gesicht geschlagen. Ein Mann ließ sich wohl zunächst gegen 03:10 Uhr ohne Nennung eines genauen Ziels nach Linkenheim chauffieren.

In der Grenzstraße konnte er den Fahrer offenbar unter einem Vorwand zum Anhalten des Taxis bewegen. Den Stopp nutzte der Unbekannte um die Flucht zu ergreifen. Der aufmerksame Geschädigte versuchte den Zahlungsunwilligen zu verfolgen. Dieser schlug ihm jedoch mit einem gezielten Faustschlag ins Gesicht. Das 32-jährige Opfer erlitt hierdurch leichte Verletzungen.

Der Übeltäter wird als 20 bis 25 Jahre alt und circa 190cm groß beschrieben. Er soll zum Tatzeitpunkt eine graue Jacke mit Kapuze, eine blaue Jeans und eine Schutzmaske getragen haben.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter der Rufnummer 0721/96718-0 zu melden.

Raub und Diebstahl in Kirrlach – Polizei sucht Zeugen

Waghäusel (ots) – Zwei unbekannte Täter begingen am Donnerstag gegen 14:25 Uhr einen Raub in einer Tierarztpraxis in der Nördlichen Waldstraße in Kirrlach. Das Duo raubte einem Angestellten unter Androhung von Schlägen einen geringen Bargeldbetrag und floh dann in Richtung Bushaltestelle Waldpark.

Am selben Tag gegen 14:40 Uhr fielen zwei Männer bei einem Ladendiebstahl in einem Einkaufszentrum in Kirrlach auf. Auch sie konnten vom Tatort fliehen. Die Höhe ihrer Beute ist noch unbekannt.

Aufgrund übereinstimmender Personenbeschreibungen könnte es sich in beiden Fällen um dieselben Täter gehandelt haben.

Zeugen beschrieben die beiden männlichen Verdächtigen als etwa 16-20 Jahre alt. Einer von ihnen trug seine Haare seitlich abrasiert zum Pferdeschwanz zusammengebunden und war zur Tatzeit mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Der zweite Täter trug einen grauen Pullover sowie eine ärmellose, schwarze Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07251 726200 mit dem Kriminialkommissariat Bruchsal in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Kindergarten

Linkenheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in Linkenheim ein. Nach den bisherigen Erkenntnissen öffneten die Einbrecher zwischen 19:00 Uhr und 06:50 Uhr gewaltsam ein Fenster im Erdgeschoss eines Kindergartens in der Bahnhofstraße und gelangten so in die Umkleideräume.

Hier hebelten die Eindringlinge mehrere Schließfächer auf, ohne Gegenstände mitzunehmen. Anschließend begaben sie sich zu den Büroräumen und durchsuchten sämtliche Schränke. In einem aufgebrochenen Schrank fanden die Diebe eine Geldkassette und entwendeten daraus einen Geldbetrag in Höhe von 10 Euro. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Fußgänger wird bei Unfall schwer verletzt

Bad Schönborn (ots) – Am Donnerstagnachmittag kam es zu einem folgeschweren Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger lebensgefährlich verletzt wurde. Der tragische Unfall ereignete sich gegen 17:00 Uhr in der Hauptstraße im Ortsteil Langenbrücken.

Ein 61-jähriger Mann lief wohl zunächst auf dem Gehweg entlang und trat dann unvermittelt auf die Fahrbahn. Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung konnte ein 75-jähriger Opelfahrer den Zusammenstoß mit dem Passanten nicht verhindern. Dieser wurde vom Pkw kurzzeitig erfasst und abgewiesen. Der Verletzte kam mit schweren Kopfverletzungen in eine nahe gelegene Klinik.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe bittet Zeugen, welche den Unfall möglicherweise beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 0721/94484-0 zu melden.

Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Radfahrerin

Ettlingen (ots) – Ein Autofahrer verursachte am Donnerstagnachmittag einen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin und floh von der Unfallstelle. Ein Zeuge nahm mit seinem Auto die Verfolgung auf. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der 72-jährige Hyundai-Fahrer der 15-jährigen Radfahrerin gegen 16:30 Uhr im Kreisverkehr Huttenkreuzstraße/Karlsruher Straße die Vorfahrt nahm.

Nach jetzigem Kenntnisstand kollidierte er mit seinem Auto frontal mit dem Fahrrad des Mädchens. Durch den Aufprall wurde diese wohl durch die Luft geschleudert und landete schließlich auf dem Asphalt. Der Unfallverursacher habe im Anschluss sein Auto verlassen und dem Mädchen eine falsche Handynummer hinterlassen. Daraufhin flüchtete er mit seinem Auto von der Unfallstelle.

Ein aufmerksamer 52-Jähriger Zeuge verständigte die Polizei, fuhr dem Flüchtigen hinterher und ermöglichte damit die Kontrolle des verdächtigen Autofahrers.

Die Radfahrerin kam in eine Klinik und hat sich nach erster Diagnose leichte Verletzungen zugezogen. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden. Dem Autofahrer drohen nun mehrere Strafanzeigen.

Zeugen nach Überfall auf Tankstelle gesucht

Weingarten (ots) – Ein noch unbekannter Täter erbeutete am Freitagvormittag bei einem Überfall auf eine Tankstelle in Weingarten mehrere hundert Euro Bargeld. Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der mutmaßliche Räuber gegen 09.45 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle am Ortsrand von Weingarten.

Im Kassenbereich zückte der Unbekannte eine Schusswaffe und forderte von einer 28-jährigen Angestellten Bargeld aus der Kasse. Anschließend floh der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Körperlich verletzt wurde bei dem Überfall glücklicherweise niemand.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, führte bislang nicht zum Täter.

Der Tankstellenräuber wird wie folgt beschrieben:

Etwa 20-30 Jahre alt, schlank und 175 – 180 cm groß. Er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer schwarzen Hose mit einem rotweißen Emblem bekleidet. Offenbar trug er eine weiße FFP2-Maske und spracht wohl mit akzentfrei Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 zu wenden.

Mehrere Einbrüche in Kircheneinrichtungen

Karlsruhe-Mutschelbach/Pfinztal-Berghausen (ots) – Bislang unbekannte Einbrecher hatten es auf drei Kirchengebäude in Karlsbad und Pfinztal abgesehen. Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwochabend 19:30 Uhr und Donnerstagmorgen 09:30 Uhr versucht, eine Kirchentür in der Durlacher Straße in Mutschelbach aufzuhebeln.

Nachdem dies missling, verschafften sich der oder die Täter über eine andere Tür Zutritt in die Kirche. Sie durchsuchten mehrere Schränke und stahlen nach derzeitigem Ermittlungsstand Bargeld in Höhe von 30 Euro.

Im selben Tatzeitraum wurde in eine Kirche in der Friedenstraße in Mutschelbach eingebrochen. Dabei kam Bargeld in bislang unbekannter Höhe abhanden. Durch die Taten entstanden Sachschäden in 4-stelliger Höhe.

In Berghausen brachen Unbekannte zwischen Mittwoch um 15:00 Uhr und Donnerstag gegen 12:00 Uhr in eine Kirche in der Karlsruher Straße ein. Nachdem die Diebe die Eingangstür zur Sakristei aufgehebelt hatten, entwendeten sie die Schlüssel der Opferstöcke. Der Umfang des Diebesguts ließ sich im Rahmen der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend beziffern. Auch hier entstand Sachschaden in 4-stelliger Höhe.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Nummer 07243 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.