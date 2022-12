Ludwigshafen: Streit um Parksituation endet im Gewahrsam

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Donnerstagabend 08.12.2022 eskalierte ein Streit um ein zugeparktes Auto am Rande des Weihnachtsmarktes auf dem Berliner Platz. Ein 59-Jährige sprach einen 32-Jährigen an, da er sein Auto zugeparkt hatte. Der 32-Jährige reagierte hierauf aufbrausend und schlug gegen das Fahrzeug des 59-Jährigen.

Im Zuge des entstehenden Wortgefechtes schlugen der 32-Jährige und sein 54-jähriger Begleiter unvermittelt auf den Mann ein. Nachdem die 60-Jährige Begleiterin des 59-Jährigen die Männer aufforderte, sich zu beruhigen, beleidigte der 32-Jährige sie.

Da sich der junge Mann auch nach Eintreffen der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Ihn und seinen Begleiter erwarten Strafverfahren. Der 59-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt.