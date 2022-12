Wiesbaden: Vor 8-Jährigem entblößt

(ots)-(thi) – Ein unbekannter Mann zeigte sich am Donnerstag 08.12.2022 in der August-Bebel-Straße einem 8-jährigen Jungen im schamverletzender Art und Weise. Der 8-Jährige war gegen 11:45 Uhr nach der Schule auf dem Heimweg, als ihn ein unbekannter Mann folgte. Der Exhibitionist sprach dann den Jungen an und entblößte sein Geschlechtsteil.

Der Junge konnte vor dem Unbekannten flüchten.

Der Täter soll etwa 1,80 Meter groß und ca. 20-25 Jahre alt gewesen sein. Er trug eine blaue Kapuzenjacke und dunkelblaue Hose.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Berauscht Polizeibeamte angegriffen

Wiesbaden – (ots)-(jn) – Ein 38-jähriger Mann aus Hofheim hat am Donnerstag 08.12.2022 ab 21 Uhr durch sein Verhalten die Polizei auf den Plan gerufen, wobei er die eingesetzten Polizisten dann auch körperlich attackierte. Um kurz nach 21:00 Uhr meldete sich ein Bekannter des 38-Jährigen bei der Polizei, da sich dieser nach der Einnahme von berauschenden Mitteln sehr sonderbar benehme. Demnach wäre er desorientiert und habe sich sämtliche Kleidung ausgezogen.

In der Folge wurde ein Rettungswagen sowie die Polizei zum Einsatzort in der Frankfurter Straße entsandt, um den 38-Jährigen zur weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus zu verbringen. Dort wurde der Mann zunehmend aggressiver, so dass er letztlich gefesselt werden musste, wogegen er sich mit Schlagen, Treten, Beißen und Spucken zur Wehr setzte.

Dabei wurden eine Polizeibeamtin sowie ein Polizeibeamter verletzt. Beide konnten ihren Dienst nicht mehr fortsetzen. Indes musste sich der 38-Jährige, gegen den nun unter anderem wegen tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte ermittelt wird, einer Blutentnahme unterziehen.

Ereignisrekonstruktion nach tödlichem Verkehrsunfall im Gustav-Stresemann-Ring

Wiesbaden (ots)-(pl) – Im Rahmen der Ermittlungen wegen Mordes nach einem tödlichen Verkehrsunfall am Samstag 22.10.2022, auf dem Gustav-Stresemann-Ring soll das Ereignis nun auf Veranlassung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft am kommenden Mittwoch unter Verwendung zweier baugleicher Fahrzeuge rekonstruiert werden.

Die Rekonstruktion soll das Sichtfeld der Unfallbeteiligten vor dem Zusammenstoß unter vergleichbaren Bedingungen dokumentieren. Dies soll zum einen im fließenden Verkehr und zum anderen ohne “Begleitverkehr” erfolgen. Um ähnliche Lichtverhältnisse wie zum Unfallzeitpunkt zu haben, wird die Dokumentation am Mittwoch 14.12.2022, in den frühen Abendstunden ab ca. 19.00 Uhr erfolgen.

Zur Durchführung der Maßnahme ist es erforderlich, den Gustav-Stresemann-Ring stadtauswärts unmittelbar hinter dem Kreuzungsbereich Friedrich-Ebert-Allee/ Salzbachstraße bis zum Kreuzungsbereich Wittelsbachstraße sowie alle Zufahrten auf den Gustav-Stresemann-Ring für den Straßenverkehr zu sperren. Diese temporären Sperrungen sind notwendig, um den Fahrweg bzw. die Sichtverhältnisse des Beschuldigten ohne “Begleitverkehr” zu dokumentieren. Die Nachstellung im fließenden Verkehr bedarf keiner Sperrungen.

Während der Maßnahme wird auch eine Drohne für Übersichtsaufnahmen im Einsatz sein. Durch die Straßensperrung ist mit Einschränkungen im abendlichen Straßenverkehr zu rechnen. Die Einschränkungen werden so gering wie möglich gehalten.

Einbrüche mit Zielrichtung Schmuck und Bargeld

Wiesbaden (ots)-(thi) – Im Zeitraum von Montag 05.12.2022 bis Donnerstag 08.12.2022 wurden eine Wohnung in der Abeggstraße sowie ein Einfamilienhaus in der Heerstraße von Einbrechern heimgesucht. Zwischen Montag 12:30 Uhr und Donnerstag, 18:00 Uhr gelangten Unbekannte in das Mehrfamilienhaus in der Abeggstraße und verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Wohnung in dem Hochparterre.

Hier durchsuchten die Täter Schränke in der Wohnung und entwendeten Modeschmuck. Anschließend flüchteten sie über ein Terrassenfenster in unbekannte Richtung. In der Heerstraße hatten es Einbrecher auf ein Reihenhaus abgesehen. Die Unbekannten gelangten gewaltsam über ein Balkonfenster in das Gebäude.

Im Inneren durchsuchten die Diebe mehrere Räume und entwendeten Schmuck sowie Bargeld. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

Schmiererei an Werbeplakaten

Wiesbaden (ots)-(thi) – Am Donnerstag 08.12.2022 wurden durch eine Polizeistreife gegen 10:00 Uhr an mehreren Werbeplakaten in der Wiesbadener Straße Schmierereien festgestellt. Unbekannte Täter brachten in einem nicht genauer benennbaren Zeitraum mit schwarzer Sprühfarbe Schriftzüge an die Plakate auf. Hinweise auf die Verursacher liegen nicht vor.

Da die angebrachten Schmierereien einen politischen Hintergrund beinhalten, wurden die Ermittlungen durch die Wiesbadener Kriminalpolizei aufgenommen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0611 / 345 0 erbeten.

Unfallflucht mit weiteren Folgen

Wiesbaden, Zaberner Straße, Mittwoch, 07.12.2022, 12:30 Uhr.

(thi) – Am Mittwoch kam es in der Zaberner Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der mutmaßliche Unfallverursacher mit seinem Motorroller zunächst davonfuhr. Es konnte im Nachgang ermittelt werden, dass für den Motorroller keine Pflichtversicherung bestand und der Rollerfahrer keine Fahrerlaubnis besaß.

Gegen 12:30 Uhr befuhr eine 20-jährige Frau aus dem Mainz-Kinzig-Kreis die Zaberner Straße von der Äppelallee kommend, als es in einer Engstelle zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer kam. Der Rollerfahrer setzte jedoch seine Fahrt fort und flüchtete. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte der Motorroller in der Rheingaustraße, jedoch ohne Fahrer, aufgefunden und abgeschleppt werden.

Der mutmaßliche Unfallverursacher meldete sich jedoch kurze Zeit später telefonisch beim 5. Polizeirevier, da sein Motorroller abgeschleppt wurde. Der 18-Jährige konnte jedoch keinen gültigen Führerschein vorweisen, sodass davon ausgegangen wird, dass er den Roller ohne Fahrerlaubnis führte. Zudem bestand für den Motorroller keine gültige Pflichtversicherung.

Der Regionale Verkehrsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2240 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: Bundesstraße 263, Mainzer Straße.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus

Hochwertige Fahrräder aus Fahrradgeschäft gestohlen

Idstein, Rudolfstraße, Freitag, 09.12.2022, 02:15 Uhr.

(fh)In der Nacht zum Freitag sind Diebe innerhalb weniger Minuten in ein Idsteiner Fahrradgeschäft eingebrochen und haben drei hochwertige Zweiräder entwendet. Gegen 02:15 Uhr näherten sich drei männliche Täter dem Fahrradladen in der Rudolfstraße. An der Vorderseite des Gebäudes brachen sie gewaltsam die Haupteingangstür auf und gelangten so in das Innere des Verkaufsraums. Hier entwendeten sie drei hochwertige Elektro-Mountainbikes und flüchteten zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 275.

Ersten Hinweisen zufolge soll es sich um drei Täter gehandelt haben. Alle drei sollen in einer osteuropäischen Sprache miteinander kommuniziert haben. Der erste Täter trug eine schwarze Jacke mit Kapuze und Applikationen im Brustbereich sowie schwarze Schuhe mit weißer Sohle. Der zweite Täter war mit einer grünen Kapuzenjacke und schwarzen Schuhen bekleidet. Der dritte Täter trug eine graue Hose und schwarze Schuhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.

Einbrecher in Niedernhausen unterwegs

Niedernhausen-Königshofen, Feldstraße, Niedernhausen, Feldbergblick, Montag, 05.12.2022, 08:00 Uhr bis Donnerstag, 08.12.2022, 13:00 Uhr.

(fh)In der laufenden Woche haben Einbrecher gleich mehrmals in Niedernhausen zugeschlagen, zwei weitere Taten wurden nun bekannt. Zwischen Montagmorgen und Donnerstagnachmittag brachen Unbekannte in der Feldstraße im Niedernhausener Ortsteil Königshofen in eine Erdgeschosswohnung ein. Hierfür hebelten sie zwei Fenster auf und durchsuchten anschließend die Wohnung. Die Flucht gelang den Tätern über eine Terrassentür. Derzeit können noch keine Angaben zum genauen Diebesgut gemacht werden.

Am Donnerstagvormittag ereignete sich der nächste Einbruch, diesmal im Feldbergblick in Niedernhausen. Dort hatten sich Einbrecher an zwei Fenstern einer Erdgeschosswohnung zu schaffen gemacht. Das Aufhebeln schlug fehl, sodass die Täter unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen.

Die zuständigen Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen in beiden Fällen Hinweise unter Tel: 06124/7078-0 entgegen.

Geldkassetten von Bücherständen aufgebrochen

Eltville am Rhein, Platz von Montrichard, Eltville-Hattenheim, Auweg, Sonntag, 04.12.2022, 20:00 Uhr bis Montag, 05.12.2022, 10:00 Uhr.

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte zwei Bücherstände in Eltville und Hattenheim aufgebrochen. Der oder die Täter suchten die am Rhein gelegenen Bücherstände im Hattenheimer Auweg und am Eltviller Platz von Montrichard auf und machten sich an den jeweiligen Geldkassetten zu schaffen.

Nachdem sie diese aufgebrochen hatten, entwendeten sie das darin befindliche Kleingeld in unbekannter Höhe und suchten anschließend das Weite. Hinweise nimmt die Polizeistation Eltville unter der Rufnummer (06123) 9090-0 entgegen.

Bei Unfallflucht platzen Reifen

Aarbergen-Michelbach, Mühlstraße, Mittwoch 07.12.2022, 21:30 Uhr bis Donnerstag 08.12.2022, 09:30 Uhr.

(fh) – Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen 08.12.2022 stieß ein unbekanntes Fahrzeug in Michelbach mit einem abgestellten Pkw derart stark zusammen, dass zwei Reifen platzten. In der besagten Nacht parkte eine graue Mercedes A-Klasse am Fahrbahnrand der Mühlstraße in Aarbergen-Michelbach.

Ein bislang unbekanntes und flüchtiges Fahrzeug streifte beim Befahren der Mühlstraße die A-Klasse, schob diese über mehrere Meter zur Seite und beschädigte sie an der linken Fahrzeugseite. Darüber hinaus platzten die beiden linksseitigen Reifen.

Die unfallverursachende Person ergriff die Flucht und kam ihren Pflichten nicht nach. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Dienstag, 13.12.2022, Bundesstraße 260, Gemarkung Heidenrod.

Freitag, 16.12.2022, Bundesstraße 42, Gemarkung Eltville.

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

