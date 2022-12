Friedberg: Die Polizei-News

Butzbach: iPhone gestohlen

Aus einem Handygeschäft in der Friedberger Kaiserstraße stahlen Diebe am Donnerstag 4 gesicherte iPhone im Wert mehrerer Tausend Euro. Gegen 16.45 Uhr hatten die beiden etwa 20 Jahre alten Männer den Laden betreten und einen dortigen Mitarbeiter unter einem Vorwand gebeten, etwa im Lager nachzusehen. Diese Gelegenheit nutzten die Diebe, um die angebundenen Mobiltelefone abzureißen und mitzunehmen.

Die beiden höchstens 20 Jahre alten, schwarzhaarigen Männer sollen 180 cm groß und schlank sein. Bekleidet waren sie den Angaben zufolge mit schwarzen Jogginghosen und Laufschuhen. Im Gesicht trugen beide eine medizinische Maske.

Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Unter Messervorhalt Geld gefordert

(ots) – In der Nacht zu Freitag ist auf dem Parkplatz am Friedberger Bahnhof in der Hanauer Straße ein 33-Jähriger von 2 Unbekannten mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gedrängt worden. Der Geschädigte, der körperlich unverletzt blieb, übergab den Beiden einen 100 Euro-Schein.

Bei den beiden Kriminellen soll es sich um 2 etwa 30 Jahre alte Männer handeln.

Der mit dem Messer ist den Angaben zufolge etwa 180 cm groß, hat eine Glatze, trägt einen buschigen, dichten, schwarzen Bart sowie eine dunkle Bomberjacke von Alpha-Industries.

Der andere soll etwas kleiner sein, schwarze, lockige Haare und einen schwarzen, dichten und buschigen Bart haben und ebenfalls eine dunkle Bomberjacke getragen haben.

Die Wetterauer Kripo ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Identität der beiden beschriebenen Personen geben können, sich unter Tel. 06031/6010 zu melden.

Limeshain: Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Im Verlaufe des Mittwochabend stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in der Himbacher Taunusstraße und entwendeten unter anderem Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro. Zwischen 18 Uhr und 00.30 Uhr hatten die Kriminellen eine Terrassentür aufgehebelt und das Gebäude nach Wertsachen durchsucht.

Die Wetterauer Kripo bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel: Einbruch in Massenheim

In ein Einfamilienhaus in der Straße “An der Pfingstweide” stiegen Einbrecher am Donnerstagnachmittag zwischen 15.50 Uhr und 17.50 Uhr, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und entwendeten Bargeld und Schmuck im Wert mehrerer Tausend Euro.

Die Wetterauer Kripo bittet mögliche Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes aufgefallen waren, sich unter Tel. 06031/6010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Butzbach: Polizei sucht Besitzer von hellblauem Cube-Bike

Nachdem die Butzbacher Polizei im Oktober ein offenbar gestohlenes Mountainbike sicherstellte, ist den Ermittlern der rechtmäßige Besitzer des hellblauen Cube Access Pro noch immer nicht bekannt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Fahrrad durch den aus Butzbach stammenden, 29-jährigen Beschuldigten, der dieses hatte verkaufen wollen, zuvor in Darmstadt gestohlen worden. Der oder die Eigentümer/in werden gebeten, sich unter Tel. 06033/70430 bei der Polizeistation zu melden.

