Schlafendes Paar bestohlen,

Runkel-Dehrn, Römerstraße, bis Donnerstag 08.12.2022, 09:20 Uhr

(wie) Am Donnerstag waren Einbrecher in Dehrn erfolgreich, sie bestahlen ein schlafendes Paar. Die Polizei wurde am Vormittag in die Römerstraße gerufen. Dort hatte ein Paar festgestellt, dass Einbrecher in ihrem Haus waren, während sie im Bett geschlafen hatten. Die Eindringlinge waren wohl über eine unverschlossene Tür in das Haus gelangt. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Aus einem Schrank entwendeten sie dann Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Anschließend verschwanden die Einbrecher, ohne dass die schlafenden Bewohner deren Eindringen bemerkt hatten. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

Bewohner verscheucht Einbrecher,

Hünfelden-Kirberg, Akazienstraße, Donnerstag, 08.12.2022, 18:00 Uhr

(wie) In Kirberg wurde am Donnerstag ein Einbrecher von einem Bewohner auf frischer Tat ertappt und verscheucht. Ein 71-Jähriger wurde gegen 18:00 Uhr auf seltsame Geräusche an seiner Terrassentür in der Akazienstraße aufmerksam. Als er sein Wohnzimmer betrat, sah er einen maskierten Mann an seiner Terrassentür. Der Einbrecher nahm sofort die Beine in die Hände und flüchtete vom Grundstück. Er hatte bereits versucht, die Terrassentür aufzuhebeln und diese so beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

Autoreifen zerstochen,

Weilburg, Johann-Ernst-Straße, Donnerstag, 08.12.2022, 07:20 Uhr bis 13:00 Uhr

(wie) Am Donnerstag hat ein unbekannter Täter die Reifen eines Autos in Weilburg zerstochen. Die Polizei wurde gegen 13:00 Uhr in die Johann-Ernst-Straße gerufen, da dort auf dem Parkplatz eines Autohauses ein grüner Ford Focus mit zerstochenen Reifen entdeckt worden war. Am Morgen waren die Reifen noch intakt gewesen. Die Polizei in Weilburg bittet unter der Rufnummer 06471/9386-0 um Hinweise.

Ladung fällt von LKW und verletzt Fußgänger, Limburg, Am Schlag, Donnerstag, 08.12.2022, 17:00 Uhr

(wie) In Limburg wurde am Donnerstagnachmittag ein Fußgänger verletzt, als ein Teil der Ladung von einem LKW herunterfiel. Ein 16-Jähriger war in der Straße „Am Schlag“ unterwegs und wollte diese von Offheim kommend in Richtung Limburg überqueren. Er wartete, da ein LKW von der Offheimer Straße in die Straße „Am Schlag“ einbog. Hierbei fiel eine Baustahlmatte von der Ladefläche auf die Fahrbahn. Der 16-Jährige wurde von der fallenden Ladung verletzt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrer des weiß-grauen LKW weiter. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen oder den Fahrer des LKW sich unter der Rufnummer 06431/9140-0 zu melden.

Taxifahrer bei Wildunfall verletzt,

Hadamar, Mühlenstraße, Freitag, 09.12.2022, 04:45 Uhr

(wie) Bei einem Wildunfall wurde am frühen Freitagmorgen ein Taxifahrer in Hadamar verletzt. Der 39-Jährige war mit einem Taxi in der Mühlenstraße in Richtung Niederhadamar unterwegs. Kurz vor der St. Wendelinbrücke überquerte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Der Taxifahrer wollte ausweichen, verlor aber dabei die Kontrolle über das Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Brückenmauer. Beim Auslösen des Airbags verletzte sich der 39-Jährige leicht. Das Taxi musste abgeschleppt werden, das Reh lief unbeeindruckt weiter. Der Sachschaden wird auf 3.000 EUR geschätzt.

Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. In der kommenden Woche wird es nur unangekündigte Messstellen geben.