Bergstrasse

Einhausen: Kabeldiebe auf Weihnachtsmarkt

Einhausen (ots) – Ein verschlossener Strom-Schaltschrank auf dem Gelände des

Weihnachtsmarkts in der Kirchstraße in Klein-Hausen, geriet in der Nacht zum

Freitag (09.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter öffneten den Schrank

auf unbekannte Weise, durchtrennten die Stromkabel und entwendeten circa 60

Meter der bereits auf dem Weihnachtsmarkt verlegten Kabel. Die Stromkabel wurden

im Vorfeld des heute beginnenden Weihnachtsmarkts auf dem Veranstaltungsplatz

verlegt. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Heppenheim (Kommissariat 41)

unter der Rufnummer 06252/7060.

Bensheim: Polizei untersagt Weiterfahrt-Auto mit zahlreichen

Mängeln/Kleinlaster zu schwer

Bensheim – Am Donnerstag (08.12.) führten Kräfte der Verkehrsinspektion

des Polizeipräsidiums Südhessen Kontrollen durch. Gegen 13.45 Uhr fiel den

Beamten hierbei ein 24 Jahre alter Autofahrer in der Wormser Straße auf, dessen

Fahrzeug offensichtlich technisch verändert war. Beim TÜV wurden anschließend

diverse Mängel und nicht konforme Umbauten festgestellt. Das serienmäßige

Fahrwerk wurde gegen ein Luftfahrwerk getauscht, in Verbindung mit geänderten

Domlagern zur Sturzverstellung, wobei sich der Sturz außerhalb der vorgesehen

Werte befand. Der montierte Sport-Endschalldämpfer wurde ausgeräumt, der

Katalysator entfernt. Dies führte zu einem veränderten Abgas und

Geräuschverhalten. Die vorderen Seitenscheiben wurden unzulässig dunkel foliert

und das serienmäßige Lenkrad wurde gegen ein Sportlenkrad getauscht.

Unzulässiger Weise wurde dabei der Airbag entfernt. Dies führt im Falle eines

Unfalls zu einer erheblichen Eigengefährdung des Fahrers. Die serienmäßige

Bremsanlage wurde ebenfalls umgebaut. Ein Nachweis für den fachgerechten Umbau

konnte aber nicht vorgelegt werden.

Aufgrund der zahlreichen Modifikationen war die Betriebserlaubnis erloschen.

Durch die Ordnungshüter wurde die Weiterfahrt untersagt. Auf den Mann kommt nun

ein Bußgeld zu. Aufgrund des entfernten Katalysators wird zudem geprüft, ob ein

Verstoß gegen das Kraftfahrsteuergesetz vorliegen könnte, weil die eingetragene

Abgasnorm in den Fahrzeugpapieren nun nicht mehr den Tatsachen entspricht.

Ebenfalls unrühmlich fiel den Verkehrspolizisten im dortigen Bereich der Fahrer

eines Kleinlasters auf, weil er die zulässige Anhängelast seines Kleinlasters um

mehr als 30 Prozent überschritten hatte. Das Zugfahrzeug wies eine Anhängelast

von maximal 2000 Kilogramm auf. Der 37-jährige Fahrer zog jedoch einen größeren

Anhänger, welcher mit einem Bagger zum Garten/Landschaftsbau beladen war. Das

Gesamtgewicht betrug 2645 Kilogramm. Aufgrund der Überladung und der nicht

ausreichenden Sicherung des Baggers wurde auch hier die Weiterfahrt untersagt.

Auf den Fahrer kommen nun ein Bußgeld von mindestens 380 Euro sowie Punkte in

Flensburg zu.

Lindenfels: Einbrecher macht „Rückzieher“

Lindenfels – Ein Wohnhaus im Rotenbergweg geriet am Donnerstag (08.12.),

zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, in das Visier eines Kriminellen.

Der Täter hebelte zunächst die Terrassentür auf und bemerkte dann vermutlich,

dass die Bewohnerin zu Hause war. Der Einbrecher machte daraufhin wohl einen

„Rückzieher“ und ergriff die Flucht. Gestohlen wurde nichts. An der Tür entstand

ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in

Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Viernheim: Einbrecher nutzen kurze Abwesenheit aus/Zeugenaufruf der Polizei

Viernheim – In einem Zeitfenster von etwa 90 Minuten, brachen Kriminelle

am Donnerstagabend (08.12.) zwischen 17.00 und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus

in der Tannenstraße ein. Hierzu hebelten die Täter die Eingangstür auf und

durchsuchten mehrere Räume. Die Einbrecher fanden eine Geldbörse sowie Schmuck

und flüchteten mit der Beute unerkannt.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte beim Kommissariat 21/22 in Heppenheim

unter der Rufnummer 06252/7060.

Lampertheim: Geld und Schmuck bei Wohnungseinbruch erbeutet

Lampertheim – Ein Wohnhaus in der Richard-Weber-Straße geriet am

Donnerstag (08.12.), in der Zeit zwischen 14.30 und 20.00 Uhr, in das Visier von

Kriminellen.

Die Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zugang in die

Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten die ungebetenen Besucher das Haus. Sie

ließen hierbei Geld, Uhren und Schmuck mitgehen.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat

21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

Darmstadt

Darmstadt – Eberstadt: Rohbau im Visier von Dieben / Zeugen gesucht

Darmstadt – Kriminelle entwendeten zwischen Mittwoch (7.12.), circa 17.30

Uhr und Donnerstag (8.12.), 6.45 Uhr, verschiedenes Werkzeug und einen

Kompressor aus einem Rohbau in der Stresemannstraße. Dazu brachen die Diebe

unter anderem einen Container auf, der in dem Rohbau stand. Nach bisherigen

Erkenntnissen verursachten die Eindringlinge einen Schaden von mehreren tausend

Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Beute werden vom Kommissariat 21/22

in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Darmstadt: 28-Jähriger löst Polizeieinsatz aus / Schreckschusswaffe sichergestellt

Darmstadt – Einen größeren Polizeieinsatz hat ein 28 Jahre alter Mann am

Donnerstag (08.12.) im Darmstädter Martinsviertel ausgelöst. Gegen 7 Uhr

alarmierte eine Zeugin die Polizei und meldete einen Mann, der auf einem Balkon

in der Heinheimer Straße mit einer Schusswaffe hantiert und diese repetiert

hatte. Mit Unterstützung von Zivilkräften konnte die Wohnung des Mannes

schließlich lokalisiert werden. Im Zuge des anschließenden Einsatzes wurde der

28-Jährige festgenommen. In seinem Anwesen stellten die Polizisten eine

Schreckschusswaffe samt Munition sicher. Für weitere kriminalpolizeiliche

Maßnahmen kam der Festgenommene auf die Wache. Gegen ihn leiteten die Beamten

ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das

Waffengesetz ein.

Darmstadt: Aufmerksame Nachbarin verhindert Trickbetrug / Mehrere Tausend Euro Beute in weiterem Fall

Darmstadt – Falsche Polizeibeamte haben am Donnerstag (08.12.) in

Darmstadt ihr Unwesen getrieben und zwei Seniorinnen ins Visier genommen. In

einem Fall verhinderte eine aufmerksame Nachbarin Schlimmeres, bei einer

weiteren Tat erbeuteten die Kriminellen Schmuck und mehrere Tausend Euro.

Eine lebensältere Darmstädterin wurde gegen Mittag von einer bislang noch

unbekannten Täterin telefonisch kontaktiert, die sich ihr gegenüber als

Polizistin ausgab. Zudem suggerierte sie der Seniorin, dass es in der

Nachbarschaft zu einem Einbruch gekommen sei, bei dem ein älterer Herr

niedergeschlagen und beraubt worden sei. Die unbekannte Anruferin setzte die

Rentnerin unter enormen psychischen Druck und bot ihr an, dass ein Kollege der

Kriminalpolizei ihren Schmuck und das verfügbare Geld vorsichtshalber abholen

werde. Kurz darauf erschien ein Mann in dem Mehrparteienhaus in der

Riedeselstraße und wollte die Wohnung der Dame betreten. Eine aufmerksame

Nachbarin wurde jedoch auf den Unbekannten aufmerksam und schritt ein. Bei ihrem

Auftauchen ließ der Kriminelle von seinem Vorhaben ab und floh ohne Beute.

Schmuck und mehrere Tausend Euro erbeuteten die Täter hingegen bei einer

gleichgelagerten Tat am Nachmittag im Grünen Weg. Mit der gleichen Masche

meldeten sie sich bei einer älteren Frau und versetzten diese dermaßen unter

Druck und in Angst, dass sie die geforderten Wertgegenstände an einen Abholer

übergab. Erst später fiel ihr die Masche auf und sie alarmierte die richtige

Polizei.

Bei dem Abholer soll es sich um einen schlanken Mann Mitte 30 gehandelt haben.

Er war laut Beschreibung zwischen 1,70 und 1,80 Meter große, trug eine weiße

FFP2 Maske und hatte weiße Ohrstöpsel im Ohr. Seine kurzen Haare waren dunkel

und er sprach Hochdeutsch ohne erkennbaren Akzent. Das Zentralkommissariat 40

hat die Ermittlungen in beiden Fällen übernommen und hofft unter der Rufnummer

06151/969-0 auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wem ist der Beschriebene

aufgefallen?

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen

preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten.

Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei

stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das

Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den

Polizeinotruf 110.

Darmstadt-Dieburg

Weiterstadt: Kurze Abwesenheit für Diebstahl genutzt / Lassen Sie keine Wertgegenstände im Fahrzeug zurück

Weiterstadt – Eine halbe Stunde Abwesenheit nutzten Diebe am

Donnerstagnachmittag (08.12.) aus, um unerkannt Beute zu machen. Zwischen 15.30

Uhr und 16 Uhr hatte ein Mann sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines

Einrichtungshauses in der Straße „Im Rödling“ geparkt. Als er zu seinem Auto

zurückkehrte bemerkte er den Diebstahl eines zurückgelassenen Laptops, eines

hochwertigen Füllers sowie von Bargeld und verständigte die Polizei. Wie der

Kriminelle den Wagen öffnen konnte, steht aktuell noch nicht fest und ist

Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen denen im Tatzeitraum verdächtige

Personen auf dem Parkplatz aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem

Kommissariat 42 unter der Rufnummer 06151/969-0 in Verbindung zu setzen. Zudem

raten die Ermittler dringend: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück.

Ein Auto ist kein Tresor und oft reichen den Tätern wenige Minuten aus, um sich

Zugang zu den Innenräumen zu verschaffen.

Weiterstadt: Akkuschrauber und Bohrmaschine bei Diebstahl aus Firmenwagen entwendet

Weiterstadt – Auf einen Akkuschrauber und eine Bohrmaschine hatten es

Kriminelle bei einem Diebstahl in der Nacht zum Donnerstag (08.12.) im Stadtteil

Gräfenhausen abgesehen. Gegen 10 Uhr am Morgen wurde der Diebstahl der beiden

Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro bemerkt und die Polizei informiert. Wie

die Täter in der Brühlstraße das Firmenfahrzeug öffnen konnten, steht aktuell

noch nicht fest. Der Tatzeitraum reicht nach ersten Erkenntnissen bis 18 Uhr am

Vorabend zurück. Hinweise nimmt das Kommissariat 42 unter der Rufnummer

06151/969-0 entgegen.

Gross-Gerau

Worfelden: 21-Jähriger nach Verfolgungsfahrt vorläufig festgenommen

Worfelden – Ein 21-jähriger Autofahrer wird sich nach einer

Verfolgungsfahrt am späten Donnerstagnachmittag (8.12.) strafrechtlich

verantworten müssen. Gegen 22.30 Uhr fuhr eine Streife des 3. Polizeireviers

Darmstadt aus Schneppenhausen kommend dem Autofahrer hinterher und wollte ihn

kurz vor Worfelden kontrollieren. Anstatt sein Auto anzuhalten, drückte der Mann

aufs Gas, als die Beamten ihm das Anhaltesignal gaben.

Der 21-jährige Mann fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit und zeitweise ohne Licht

durch Worfelden, um sich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Nach wenigen

Minuten konnte die Streife den Autofahrer auf einem Feldweg nahe der Straße „Im

Bachgrund“ anhalten und kontrollieren.

Die Beamten fanden bei der Kontrolle des Fahrers eine geringe Menge Haschisch

und bemerkten Anzeichen dafür, dass der junge Mann unter dem Einfluss von

Betäubungsmitteln stand. Daraufhin stellten die Polizisten die Betäubungsmittel

sicher, nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zwecks

Blutentnahme auf das Polizeirevier. Anschließend entließen die Beamten den Mann

und untersagten ihm die Weiterfahrt.

Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen

Groß-Gerau

Am Freitag, den 09.12.2022 gegen 05:40 Uhr kam es im Bereich der Anschlussstelle Büttelborn zu einem folgenschweren Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzen Personen. Ein 25jähriger Riedstädter befuhr mit seinem PKW die B42 aus Richtung Weiterstadt kommend in Richtung Groß-Gerau. Aus entgegengesetzter Richtung wollte ein 24jähriger Ukrainer mit seinem Klein-LKW, der mit vier weiteren Personen besetzt war, nach links auf die BAB67 in Richtung Frankfurt einbiegen und übersah dabei den PKW, so dass es zum Zusammenstoß kam. In Folge dessen wurden alle Beteiligten, die zwischen 21 und 29 Jahre alt sind, leicht verletzt. Der Riedstädter Fahrer und die Beifahrerin des Klein-LKW wurden zunächst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 6000 EUR. Aufgrund der umfangreichen Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn nur eingeschränkt befahrbar, so dass es bis 08:40 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kam.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörfelden-Walldorf

Am Montag, den 05. Dezember zwischen 06:00 und 14:00 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke eine Parkplatzsicherung in der Piemontstraße 35 in Walldorf. Bei der Beschädigung verlor der unbekannte Verkehrsteilnehmer seine Unterbodenverkleidung seines Fahrzeuges. Etwa 150 Euro wird dem Eigentümer die Reparatur der Sicherung kosten.

Hinweise auf den Unfallverursacher (in) nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

Nach Unfallflucht – Zeugen gesucht

Kelsterbach

In der Nacht vom 06. auf den 07. Dezember wurde an einem im Kelsterbacher Gewerbegebiet Mönchhof vor Isarstraße 2 am Fahrbahnrand geparkten VW Transporter der linke Außenspiegel abgefahren.

Der unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Kelsterbach unter der Telefonnummer 06107-71980 in Verbindung zu setzen.