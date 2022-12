Schneller Fahndungserfolg nach Raubüberfall auf Tankstelle am frühen Morgen: Zwei Verdächtige festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Mitte: Ein schneller Fahndungserfolg gelang der Kasseler Polizei am heutigen frühen Freitagmorgen nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Erzbergstraße in Kassel. Zwei Täter hatten unter Vorhalt eines spitzen Werkzeugs und eines Teleskopschlagstocks Geld aus der Kasse sowie Tabak und ein Smartphone der Kassiererin ergriffen und waren geflüchtet. Während der sofort eingeleiteten Fahndung meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin aus der Nähe der Tankstelle und gab den entscheidenden Hinweis auf das Versteck der mutmaßlichen Täter. Streifen des Polizeireviers Mitte nahmen schließlich die zwei Tatverdächtigen, einen 17-Jährigen aus dem Landkreis Kassel und einen 18-Jährigen aus Kassel, fest. Sie müssen sich nun wegen des Raubüberfalls verantworten. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt, da keine Haftgründe gegen ihn vorlagen. Der 18-Jährige befindet sich momentan noch in Polizeigewahrsam. Derzeit wird geprüft, ob er einem Haftrichter vorgeführt werden soll.

Der Raubüberfall hatte sich heute Morgen gegen 6 Uhr ereignet. Die beiden Täter hatten nacheinander die Tankstelle an der Erzbergerstraße betreten und sich zunächst wie Kunden verhalten. Mit einem spitzen Gegenstand und einem Teleskopschlagstock in der Hand forderten sie jedoch plötzlich Geld, welches sie anschließend aus der Kasse nahmen. Zudem raubten sie Tabak und das Smartphone der Angestellten. Auf ihrer Flucht waren sie dann aber von der Anwohnerin beobachtet worden, als sie sich auf einem Parkplatz an der Wolfhager Straße, gegenüber der Feuerwache, hinter Autos versteckten. Dort klickten nur wenige Augenblicke später die Handschellen für die beiden Verdächtigen, die aufgrund der weiteren Ermittlungen dringend tatverdächtig sind.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Haus des Jugendrechts, Kommissariat 36, der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

Folgemeldung nach Anfahren von Türsteher: 34-Jähriger wegen versuchten Mordes festgenommen und in U-Haft

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

Kassel: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Türsteher in der Kölnischen Straße in Kassel von einem zunächst unbekannten Täter am Steuer eines roten Audi A3 mutmaßlich gezielt angefahren. Durch einen Sprung zur Seite konnte der 33-jährige Mann verhindern, dass er von dem Auto frontal erfasst wird. Der Pkw traf den Türsteher am Bein, wodurch er leicht verletzt und in einem Kasseler Krankenhaus behandelt wurde. Bei den fortgesetzten umfangreichen Ermittlungen der Beamten des für Kapitaldelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo und der Staatsanwaltschaft Kassel, die zunächst wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt geführt wurden, geriet insbesondere durch Zeugenhinweise ein 34-Jähriger aus Vellmar in den Fokus der Ermittler. Weitere Untersuchungen und Auswertungen erhärteten den Verdacht, dass er in der Nacht vor dem Club mit dem Audi auf den auf dem Gehweg stehenden Türsteher zugefahren war. Die Kasseler Staatsanwaltschaft beantragte im weiteren Verlauf einen Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Verdächtigen. Im Rahmen gezielter Fahndungsmaßnahmen gelang der Polizei am Mittwoch die Festnahme des 34-Jährigen in Niestetal. Er wurde am gestrigen Donnerstag einem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt und sitzt nun in U-Haft.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 34-Jährige dringend verdächtig, zuvor Einlass in den Club begeht zu haben, war aber von den Türstehern abgewiesen worden. Nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung ging er zunächst weg, bevor er später, gegen 3:55 Uhr, am Steuer des roten Audi A3 gezielt auf den Türsteher zugefahren sein soll. Nachdem er den 33-Jährigen am Bein getroffen und mit dem Auto zurückgesetzt hatte, flüchtete er mit dem Pkw vom Tatort. Den roten Audi A3 konnten die Ermittler des K 11 am gestrigen Morgen in der Kasseler Nordstadt auffinden. Das Auto wurde sichergestellt und zur weiteren Spurensicherung abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen gegen den 34-Jährigen sowie zum Ablauf der Tat dauern derzeit an.

Folgemeldung zum Raub auf Discounter in Oberzwehren: Ein Täter stürzte bei Flucht; Kripo sucht weiterhin Zeugen

Kassel

Kassel-Oberzwehren: Nachdem es am gestrigen Donnerstagabend zu einem Raubüberfall auf einen Discounter in der Heinrich-Plett-Straße in Kassel-Oberzwehren kam, laufen die Ermittlungen der Kasseler Kripo auf Hochtouren. Wie die Beamten des Kommissariats 35 mitteilen, liegen nun genauere Informationen zum Tathergang und der Flucht der Räuber vor. Die Ermittler suchen weiterhin nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht haben und Hinweise auf die drei unbekannten Täter geben können.

Ereignet hatte sich der Raub am gestrigen Abend gegen 19:45 Uhr. Drei maskierte Täter hatten zu dieser Zeit das Geschäft betreten und von den beiden anwesenden Mitarbeitern unter Vorhalt von Messern die Öffnung des Safes gefordert. Nachdem die Angestellten der Forderung nachgekommen waren, flüchteten die Räuber mit erbeutetem Bargeld aus dem Discounter. Die sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen verlief ohne Erfolg. Die beiden Mitarbeiter, ein Mann und eine Frau, erlitten einen Schock, weshalb sie vor Ort von Rettungskräften behandelt wurden. Bei den Tätern soll es sich um drei 19 bis 23 Jahre alte Männer gehandelt haben, die dunkel gekleidet und maskiert waren. Nach der bisher vorliegenden Beschreibung waren zwei von ihnen schlank, während ihr ca. 1,90 Meter großer Komplize eine kräftige Statur hatte. Ein Zeuge konnte erkennen, dass einer der rennenden Täter vor dem Geschäft auf einem nassen Rasenstück ausrutschte und stürzte, bevor er mit seinem Komplizen weiter in Richtung „Untere Bornwiesenstraße“ flüchtete. Seine Kleidung könnte nach dem Sturz Matschanhaftungen aufweisen.

Wer den Ermittlern des K 35 Hinweise zu dem Raub geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Folgemeldung zum Brand im Stadtteil Wesertor: 63-jähriger Bewohner schwer verletzt

Kassel

Kassel-Wesertor: Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Magazinstraße in Kassel, der sich am gestrigen Donnerstag gegen 17:50 Uhr ereignete, hat die Kriminalpolizei am heutigen Freitag die Ermittlungen zur Ursache des Feuers, auch an der Brandstelle, fortgeführt. Wie die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 berichten, soll der Zustand des schwerverletzten 63-jährige Bewohners, der in ein Kasseler Krankenhaus gebracht worden war, kritisch sein. Weitere Hausbewohner waren nicht verletzt worden. Der Schaden, der durch das Feuer in der Dachgeschosswohnung entstanden war, dürfte nach Einschätzung der Ermittler höher als die ersten Schätzungen liegen. Da die betroffene Wohnung aufgrund des Brandes nicht mehr bewohnbar ist, ist ein Gesamtschaden von etwa 100.000 Euro nicht unrealistisch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte das Feuer, das im Wohnzimmer ausgebrochen war, durch eine glimmende Zigarette verursacht worden sein. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.