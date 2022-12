Neustadt: Unterwegs mit der neuen Linie 508

Neustadt an der Weinstraße – Bei einem „rollenden“ Pressegespräch wurde die neue Linie 508 vorgestellt. Ab Sonntag, 11. Dezember 2022 wird die Route erstmals abgefahren. Besonders für Besucherinnen und Besucher des Cineplex-Kinos bietet die neue „Ost-West-Linie“ vom Heidenbrunnental über den Hauptbahnhof zur Louis-Escande-Straße/Gewerbegebiet Ost neue Möglichkeiten.

Nächste Haltestelle: Louis-Escande-Straße. Im Nahverkehrsplan 2020 stellte sich heraus, dass das Gewerbegebiet Ost besser mit der Innenstadt und somit mit dem Neustadter Bahnhof verknüpft werden sollte. Im Rahmen der Vergabe der Buslinien im Linienbündel Neustadt an der Weinstraße wird nun auch eine ganz neue Route, die Linie 508, im Liniennetzplan angeboten.

Im 1-Stunden-Takt fährt die neue Linie 508 von Montag bis Donnerstag von 7:00 bis 20:00 Uhr und am Freitag und Samstag von 7:00 bis 23:00 Uhr. Am Sonntag verkehrt die Linie von 11:00 bis 22:00 Uhr. Der eigens für diese Route vorgesehene sogenannte „Midi-Bus“ mit einer Gesamtlänge von 10 Metern, bietet insgesamt 53 Steh- und 30 Sitzplätze. Die Route wird künftig von der MNV-Mittelhaardt Nahverkehrsgesellschaft mbH gefahren.

Besonders Besucherinnen und Besucher des Cineplex Neustadt an der Weinstraße dürfte die neue Streckenführung Freude bereiten aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden der dort ansässigen Unternehmen und Betriebe bietet die neue Linie 508 eine gute Alternative zum eigenen Auto. „Im Rahmen von Abfragen zu den einzelnen Verkehrsströmen wurde deutlich, dass sich die Bürgerinnen und Bürger eine angemessene Verbindung in das Gewerbegebiet Ost wünschen“, so David Heilig vom Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN). „Diesem Auftrag sind wir nun mit der neuen Linie 508 nachgekommen“, fügte er hinzu.

Neben Bernhard Adams, Baudezernent, Martina Annawald, Fachbereichsleiterin Stadtentwicklung und Bauwesen, Christine Locher, Leiterin der Verkehrsabteilung und Nicolas Karn (Verkehrsabteilung) nahmen auch Vertreterinnen und Vertreter des Verkehrsverbund Rhein-Neckar, vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dem Unternehmen MNV Mittelhaardt und der Politik teil. Claus Schick, Landtagsabgeordneter, ist sich sicher: „Je größer das Angebot, desto besser werden die öffentlichen Verkehrsmittel angenommen“.

Eine umfassende Fahrplanbroschüre zum gesamten Busverkehr im Linienbündel Neustadt an der Weinstraße wird in Kürze bei den Verkaufsstellen der Verkehrsunternehmen erhältlich sein. Weitere Informationen, Fahrpläne sowie eine detaillierte Fahrplanauskunft sind zu finden unter www.vrn.de oder in der myVRN-App, die Fahrplan-App für unterwegs, jetzt auch mit Ticketkauf-Funktion. Informationen zum rheinland-pfälzischen Nahverkehr werden auf der Seite www.rolph.de bereitgehalten.