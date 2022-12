Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 08.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots) – Unter Alkoholeinfluss befuhr am 08.12.2022 um 20:00 Uhr ein 72-jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad die Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W., als er einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte bei dem Mann starker Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Vortest ergab einen Wert von 0,97 Promille. Da eine gerichtsverwertbare Atemanalyse in der hiesigen Dienststelle nicht möglich war, wurde dem Neustadter eine Blutprobe entnommen. Ferner legte der Mann während der Kontrolle Unterlagen seines Kleinkraftrades vor, aus welchen hervorging, dass dieses eine Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h erreichen kann. Laut eigener Aussage des Mannes würde das Kleinkraftrad jedoch lediglich 25 km/h erreichen. Dies wird nun auf einem geeichten Rollenprüftstand überprüft. Der 72-jährige Fahrer muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren, sowie in einem möglichen Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall informiert.

Neustadt: Mobilfunktelefone während der Fahrt genutzt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Innerhalb einer Stunde konnten am 06.12.2022 im Zeitraum von 08:45 – 09:45 Uhr sieben Fahrzeugführer/innen im Rahmen einer Kontrollstelle im Stadtgebiet Neustadt/W. kontrolliert werden, welche verbotswidrig ihr Mobiltelefon benutzten.

Diese Personen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro, sowie ein Punkt im Fahreignungsregister in Flensburg.

Die Polizei weist daraufhin, dass das verbotswidrige Benutzen des Mobiltelefon immer noch zu einer der Hauptunfallursachen zählt. Deshalb wird an alle Verkehrsteilnehmer appelliert, ihr Mobiltelefon nicht während der Fahrt zu nutzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):