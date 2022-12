B 41/Höhe AS Bad Sobernheim-Steinhardt (ots) – Stand 19:35 Uhr – Am Donnerstag 08.12.2022 gegen 15:55 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der B 41 in Fahrtrichtung Bad Sobernheim mit insgesamt 12 beteiligten Fahrzeugen. Zunächst kam es in Höhe der Anschlussstelle Bad Sobernheim-Steinhardt aufgrund tiefstehender Sonne und Nieselregen in Kombination mit nicht ausreichendem Sicherheitsabstand zu einem Auffahrunfall zwischen 2 PKW.

Aufgrund von Unachtsamkeit und den vorgenannten Witterungsverhältnissen fuhren weitere 8 Fahrzeuge an der Unfallörtlichkeit teils aufeinander auf. Am Ende des folgenden stockenden Verkehrs ereignete sich dann ein weiterer Auffahrunfall zwischen 2 PKW.

Bei dem sich über mehrere hundert Meter erstreckenden Verkehrsunfall werden insgesamt 10 Personen verletzt. 3 schwer aber nicht lebensgefährlich verletzte Personen werden u.a. mittels Rettungshubschrauber in Krankenhäuser nach Mainz, Bad Kreuznach und Idar-Oberstein verbracht.

Von den 10 am Hauptunfall beteiligten Fahrzeugen verbleiben 8 total beschädigt bei einem geschätzten Sachschaden von ca. 250.000 EUR.

Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat für die Ermittlung der Unfallursache einen Verkehrsgutachter beauftragt.

Die B 41 ist zum Mitteilungszeitpunkt in Fahrtrichtung Bad Sobernheim immer noch voll gesperrt.

Der Verkehr wird an der AS Steinhardt abgeleitet.