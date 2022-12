Unter Drogen mit Kind im PKW

Römerberg (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 gegen 15:30 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife am Mitfahrerparkplatz in Römerberg die 39-jährige Fahrerin eines PKW, in welchem sie ihren Lebensgefährten sowie ihre 4-jährige Tochter beförderte. Da die Beamten bei der Fahrerin Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln bemerkten, boten sie ihr die Durchführung eines Urintests an.

Die Fahrerin wollte diesen allerdings nicht bei der Polizeidienststelle, sondern vor Ort durchführen. Sie ergriff einen in ihrer Jacke befindlichen Beutel mit künstlichem Urin und versuchte diesen vor den Beamten zu verbergen. Die Beamten vermuteten einen gefährlichen Gegenstand in der Jacke und packten den Arm der Fahrerin, wobei sie auf den Kunsturin stießen.

Einen Urintest wollte die Fahrerin danach nicht mehr durchführen, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Sie stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und untersagten der 39-Jährigen die Weiterfahrt.

Die Polizei prüft bei Sachverhalten mit involvierten Minderjährigen grundsätzlich, ob eine Mitteilung an das Jugendamt zu fertigen ist.

Radfahrer stürzt und verletzt sich am Arm

Schifferstadt (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 gegen 19:10 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Radfahrer den Waldspitzweg in Richtung Herzog-Otto-Straße. Hierbei streifte der Fahrer vermutlich mit einem Reifen den Bordstein und stürzte. Aufgrund des Verdachts eines Armbruchs wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Einbruch in unbewohntes Haus

Otterstadt (ots) – Zwischen dem 27.11.2022, 19 Uhr und dem 07.12.2022, 07 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Terrassenfenster eines unbewohnten Hauses in der Altrheinstraße in Otterstadt auf und erbeuteten eine Dose mit internationalem Münzgeld von unbekanntem Wert.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche nimmt die Polizei Speyer unter 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Geschwindigkeitskontrollen

Böhl-Iggelheim/Waldsee (ots) – Am Mittwochvormittag 07.12.2022 wurden auf der L528 im Bereich Böhl-Iggelheim und auf der K13 zwischen Waldsee und Altrip Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt.

Insgesamt wurden 27 Geschwindigkeits- und 4 Gurtverstöße geahndet. Der “Schnellste” war auf der K13 bei erlaubten 50 km/h mit 87 km/h unterwegs. Dies zieht nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 200 Euro und einem Punkt nach sich.

Polizei warnt vor Telefonbetrügern

Schifferstadt (ots) – Im Dienstgebiet der Polizei Schifferstadt kam es am gestrigen Tag zu Betrugsanrufen unterschiedlichster Art. Die Betrüger gaben sich am Telefon als angebliche Verwandte aus und gaukelten vor, einen Unfall verursacht zu haben und nun Kaution bezahlt werden müsse. Ein Betrüger gab sich als Mitarbeiter der Postbank aus, um an persönliche Daten des Angerufen zu gelangen. In keinem der Fälle kam es zu einem finanziellen Schaden.

Ziel der Betrüger ist es, die Angerufenen unter Druck zu setzen und dass auf keinen Fall die Polizei verständigt werden soll. Die Polizei rät: – Geben Sie am Telefon keine persönlichen Daten an Unbekannte weiter! – Rufen Sie Angehörige unter der Ihnen bekannten Rufnummer an, wählen Sie hierzu die Nummer selbst und lassen Sie sich nicht verbinden.