Radfahrerin bedrängt – Zeugen gesucht

Mainz-Mombach (ots) – Am Montagnachmittag 05.12.2022 wurde eine Fahrradfahrerin in der Hauptstraße in Mombach von einem Autofahrer bedrängt und beleidigt. Die 60-jährige Radfahrerin befuhr gegen 16:20 Uhr die Fahrbahn der Hauptstraße, in Fahrtrichtung Budenheim, als sich ein 24-jähriger Mann mit seinem silbernen Audi A6 in gleicher Fahrtrichtung näherte.

Auf Höhe der Eintrachthalle fuhr der Mann zunächst sehr dicht auf die Radfahrerin auf, betätigte mehrfach die Hupe und fuhr dann rechts neben die 60-Jährige. Diese wurde hierdurch in die Fahrbahnmitte gedrängt. Der Audifahrer fuhr dann mit gleicher Geschwindigkeit neben der Radfahrerin weiter, beleidigte sie durch das geöffnete Fenster und verhinderte, dass sie sich wieder nach rechts einordnen konnte.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Fahrschulauto die Hauptstraße in entgegen gesetzter Richtung. Alle 3 Verkehrsteilnehmer fuhren dann gleichzeitig aneinander vorbei, wobei sich die Fahrradfahrerin mittig zwischen den beiden Fahrzeugen befand. Hierbei wurde die 60-Jährige von dem Audi an der Hüfte getroffen und hatte Mühe sich auf dem Rad zu halten. Im Rahmen erster Ermittlungen konnte der Fahrzeugführer des Audi ermittelt werden.

Zur endgültigen Sachverhaltsklärung werden weitere Zeugen gesucht. Insbesondere die Insassen des bislang unbekannten Fahrschulautos werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzten. Hinweise können telefonisch unter: 06131/912-772 oder 06131/912-773 und per Email unter pimainz2.kbd@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Körperverletzung zwischen Autofahrer und Fußgänger

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Mittwochmittag 07.12.2022 kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Fußgänger und einem Autofahrer. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes wollte von der Freiligrathstraße nach rechts auf die Straße An der Goldgrube abbiegen. Als die Ampel für ihn grün zeigte, wollte er einen Fußgänger vorbeilaufen lassen, welcher ebenfalls an der Ampel wartete.

Da der Fußgänger jedoch mit seinem Mobiltelefon beschäftigt war, fuhr der Mercedesfahrer los. Dadurch fühlte sich der 62-jährige Fußgänger gefährdet und begann, den 51-Jährigen zu beleidigen.

Der Autofahrer stieg aus packte den 62-Jährigen am Kragen. Nach einer kurzen Rangelei riefen die Männer die Polizei an, welche die Parteien trennte und eine Strafanzeige aufnahm.

Kreis Mainz-Bingen

Erneuter Diebstahl aus Zulieferer-Fahrzeug

Bingen (ots) – 06.12., Rheinstraße, 14-14:10 Uhr – Ein Paktet-Zusteller meldete den Diebstahl mehrerer Pakete. Der Mann hatte gerade Pakete ausgeliefert und sein Fahrzeug unverschlossen zurückgelassen. Bei seiner Rückkehr rannten 3-4 Männer im Alter von Mitte bis Ende 20 Jahren mit 3-4 Paketen aus dem Fahrzeug weg.

Die Diebe beschrieb der Anzeiger als südländisch im Aussehen, etwa 180 cm groß, schlank, mit Mützen. Zwei Männer rannten in Richtung Fruchtmarkt, ein Dieb rannte in Richtung Innenstadt.

Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen!