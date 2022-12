Kaiserslautern (ots) – Am Morgen meldet ein 18-Jähriger der Polizei, dass vermutlich sein Arbeitskollege mehrere Tablets, Marken-Parfums, seinen Geldbeutel aus der gemeinsamen Wohnung in der Mozartstraße entwendet hatte. Wie sich herausstellte, räumte der Dieb auch das Appartement aus. Der 18-Jährige vermutet, dass sich der Mitbewohner mit den Sachen zurück in seine Heimat begeben hatte.

Auf der Arbeit war der Mann ebenfalls nicht wieder aufgetaucht. Die Ermittlungen laufen.|Lkh