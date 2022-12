Säurepfütze im Hauseingang

Kaiserslautern (ots) – Eine Pfütze aus Buttersäure rief am Donnerstag 08.12.2022 in der Eisenbahnstraße die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses roch es am Vormittag unangenehm säuerlich. Platziert wurde die Pfütze vermutlich durch einen ehemaligen Liebhaber einer Hausbewohnerin.

Frühmorgens rief der Ex-Freund bei ihr an. Er kündigte eine “Überraschung” an. Dann fiel die stechend riechende Pfütze auf. Nach Angaben der Feuerwehr handelte es sich wahrscheinlich um Buttersäure. Die Frau mutmaßt Eifersucht als Motiv für die Tat. Zwei Bewohner klagten über Unwohlsein.

Dem Verdächtigen droht deshalb eine Strafanzeige wegen des Verdachts gefährlicher Körperverletzung. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. |Lkh

Platzverweise gesammelt

Kaiserslautern (ots) – Zwei Platzverweise in 2 Stunden hat sich ein 53-jähriger Mann am Mittwochnachmittag 07.12.2022 eingehandelt. Zunächst hielt sich der alkoholisierte Mann in einem Hotel in der Barbarossastraße auf. Trotz bestehenden Hausverbots weigerte er sich, das Hotel zu verlassen. Erst der Platzverweis der eintreffenden Polizeibeamten stimmte ihn um.

Keine zwei Stunden später fiel der Mann in einem Möbelgeschäft in der Fabrikstraße unangenehm auf. Auch hier kam er den Aufforderungen der Mitarbeiter nicht nach, das Geschäft zu verlassen. Er legte sich zum Schlafen auf eine Ausstellungscouch. Auch hier erteilten ihm die hinzugerufenen Polizisten einen Platzverweis und nahmen eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs auf. Dem Platzverweis kam der 53-Jährige nach. |elz

Betrug: Um 45.000 Euro gebracht

Kaiserslautern (ots) – Ein 29-Jähriger hat 45.000 Euro in eine vermeintlich lukrative Geldanlage investiert. Aber: Er ist auf Betrüger hereingefallen. Der Mann lernte im Internet eine Frau kennen.

Zunächst unterhielt man sich unverfänglich, bis die Unbekannte dem 29-Jährigen von aussichtsreichen Investitionen berichtete. Sie stellte den Kontakt zu ihrem angeblichen Onkel her, der sich mit dem Geld ein Restaurant aufgebaut habe. Die Betrüger gewannen das Vertrauen des Mannes, so dass er zunächst 10.000 Euro “investierte” und nach angeblichen Erfolgen weitere 35.000 Euro.

Auf einer Internetseite konnte er die angeblich erzielten Gewinne abrufen. Erst, als sich der 29-Jährige Geld auszahlen lassen wollte und hierfür eine “Versicherungsgebühr” verlangt wurde, kamen dem Mann Zweifel. Er wandte sich an die Polizei. Der Betrug flog auf. |erf

Alkoholisierter Passant nicht mehr wegefähig

Kaiserslautern (ots) – Ein stark alkoholisierter Mann wurde der Polizei am frühen Mittwochmorgen gemeldet. Der Fußgänger war in der Zollamtstraße unterwegs. Er drohte aufgrund seiner Alkoholisierung auf die Straße zu stürzen. In der Lage, es alleine nach Hause zu schaffen, war der 30-jährige Mann nicht mehr. Er wurde von den Beamten zu seiner Wohnung begleitet.

Dort verblieb der Betrunkene letztlich und legte sich schlafen. Eine Gefahr für die Gesundheit des Mannes konnte vor Ort ausgeschlossen werden.|Lkh

Einbrecher oder doch nicht?

Kaiserslautern (ots) – Eine männliche Person, die gerade in ein Mehrfamilienhaus einsteigt, wird der Polizei am Mittwochnachmittag gemeldet. Laut Anrufer klettert der Unbekannte durch ein Fenster in das Haus in der Mozartstraße. Die Polizei konnte in der besagten Wohnung einen 18-jährigen Mann antreffen. Dieser erklärte den Beamten, dass er sich bloß ausgesperrt habe. Der vermeintliche Einbrecher versuchte also lediglich, in seine eigenen vier Wände zurückzukehren.

Sicherheitsabstand deutlich unterschritten

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Aufgrund seines viel zu geringen Sicherheitsabstandes zu einem vorausfahrenden Pkw fiel gestern Nachmittag ein 30jähriger Fahrer eines VW Golf den Beamten der Zentralen Verkehrsdienste auf, die mit ihrem Zivilfahrzeug auf der A 6 unterwegs waren.

Bei einer Geschwindigkeit von über 120 km/h hielt der Fahrer lediglich einen Abstand von 16 m ein. Erforderlich war aber ein Sicherheitsabstand von mindestens 63 m. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld von 160 EUR und ein Fahrverbot von 1 Monat.|ZVD

Rechnung für nicht bestellte Corona-Tests präsentiert

Kaiserslautern (ots) – Mehr als 16.000 Corona-Tests sollen zwei Unternehmen in Kaiserslautern bestellt haben. Dafür erhielten sie Rechnungen und sollen nun zusammen mehr als 46.000 Euro bezahlen.

Schnell war klar: Es handelt sich um einen Betrug. Die beiden Betriebe hatten die COVID-19-Tests gar nicht bestellt. Und wie sich herausstellte, kamen die Rechnungen von einer Firma, die gar nicht existiert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

Verkehrsunfall mit Verletzten – Wer ist schuldig?

Kaiserslautern (ots) – Ein heftiger Zusammenstoß zweier Pkw wurde der Polizei am Sonntag gemeldet. Eine Toyota Fahrerin war am frühen Abend auf der Pariser Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Pariser Straße/Reichswaldstraße wollte die Frau links abbiegen. Im gleichen Augenblick fuhr ein BMW-Fahrer die Berliner Straße in Richtung Pariser Straße entlang.

Beide Fahrer hatten ihren Angaben nach grün. Laut Angaben des 75-jährigen Mannes sei plötzlich der Toyota mit der 91-Jährigen Frau vor ihm aufgetaucht. Eine Kollision konnte er nicht mehr verhindern. Beide Insassen des BMW wurden leicht verletzt.

Später äußerte die Fahrerin, die Ampel habe bei ihr bereits “gelb” angezeigt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Wer letztendlich im Recht bzw. Unrecht ist, müssen die weiteren Ermittlungen der Polizei abschließend klären.

Die Polizei bittet Sie daher um ihre Mithilfe. Sollten Sie an dem besagten Zeitraum an der Kreuzung unterwegs gewesen sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter 0631 369 2250.|Lkh

Kreis Kaiserslautern

Verdächtige Personen

Waldleinigen/Hochspeyer (ots) – Mehrere Anrufer meldeten am Mittwochmittag verdächtige Personen, die in Waldleinigen bettelnd von Haus zu Haus gehen würden. Dank der Hinweise auf das benutzte Fahrzeug und die Fahrtrichtung konnten die fünf Personen in Hochspeyer kontrolliert werden.

Hinweise darauf, dass sich die Männer und Frauen strafbar gemacht haben könnten, liegen aktuell nicht vor. Sollte Ihnen ein Schaden entstanden sein, melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion 1 unter der 0631 369-2150. |elz

Schulwegunfall mit schweren Folgen

Landstuhl (ots) – Ein zwölfjähriger Schüler quert die Kaiserstraße in Landstuhl bei teilweise stockendem Verkehr in Höhe der Stadthalle. Dabei kam es am gestrigen Tag, gegen Mittag, zu einem folgenschweren Unfall. Der Schüler wurde von einem Fahrzeug erfasst und schwer verletzt. Er wurde zur Behandlung in eine Klinik verbracht.

Sachdienliche Hinweise können bei den Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 805-1850 gemeldet werden.|pilan

Haus ausbaldowert?

Frankenstein (ots) – Der Polizei sind am Mittwochvormittag 07.12.2022 zwei verdächtige Männer gemeldet worden. Die zwei ca. 50 Jahre alten Männer hatten bei einer Seniorin geklingelt und ihr die Reinigung einer Mauer am Haus angeboten. Weiter hätten sich die Männer danach erkundigt, ob die Frau Schmuck oder alte Möbel hätte, die sie gerne verkaufen möchte.

Als die 77-Jährige nicht auf die Fragen einging, verschwanden die Männer in einem roten Kleinwagen. Da ihr am Tag vorher auffiel, dass ihr Geländer mit Kreide bemalt war, wurde die Seniorin misstrauisch. Sie befürchtete, dass die Männer einen Einbruch oder Trickdiebstahl vorbereiten könnten, und rief die Polizei. Eine Funkstreife suchte die Umgebung ab, konnte aber niemanden mehr antreffen, auf den die Beschreibung der Männer passte.

Die Polizei rät zur Vorsicht: Hinter der Masche könnte die Vorbereitung eines Trickdiebstahls oder ein Ausbaldowern stecken. Im geschilderten Fall liegen den Beamten bislang allerdings keine Hinweise auf eine Straftat vor. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf die zwei Männer geben können, werden gebeten, sich unter der 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz