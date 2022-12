Fahrrad sucht Eigentümer (siehe Foto)

Schwegenheim (ots) – Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes wurde am Montag 05.12.2022 in Schwegenheim ein Fahrrad der Marke Stevens sichergestellt. Bislang konnte der rechtmäßige Eigentümer nicht ermittelt werden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim,Tel. 07274/9580 oder per

E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Diebstahl auf Friedhof

Bellheim (ots) – Am vergangenen Wochenende entwendeten unbekannte Täter von einem Grab auf dem Friedhof in Bellheim Grabschmuck im Wert von etwa 40 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter Tel. 07274/9580 oder per E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Schulwegkontrolle mit perfektem Ergebnis

Germersheim (ots) – Am Dienstag 06.12.2022 führte der Bezirksbeamte der Stadt Germersheim an der Eduard-Orth-Schule in Germersheim eine Schulwegkontrolle durch. Dabei kam es erfreulicherweise zu keinerlei Verstößen gegen das Durchfahrtsverbot.

Schulwegkontrolle

Germersheim (ots) – Am Montagmorgen 05.12.2022 führte die Polizei Germersheim in der Mozartstraße in Germersheim eine Schulweg- und Geschwindigkeitskontrolle durch. Insgesamt waren vier Autofahrer zu schnell unterwegs. Dazu konnten an zwei Fahrzeugen technische Mängel festgestellt werden.

Bei den Fahrradfahrern wurde insbesondere die Beleuchtung überprüft. Es kam zu insgesamt fünf Verstößen. Gerade in der dunklen Winterzeit ist eine funktionierende Beleuchtung wichtige Voraussetzung, um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können.

Einbrüche in Kleingartenanlage

Jockgrim (ots) – In der Nacht auf den 07.12.2022 haben unbekannte Täter mehrere Gartenhäuser in der Anlage “Im Schemel” aufgebrochen und mehrere Geräte und Werkzeuge entwendet.