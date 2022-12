Erneut Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 07.12.2022 wurde ein Zigarettenautomat in der Kleestraße aufgebrochen und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Auch an einem, in der Nähe befindlichen, weiteren Automaten konnten Aufbruchspuren festgestellt werden.

Hier gelang es den bislang unbekannten Tätern jedoch nicht, an die Geldkassette zu kommen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Auto aufgebrochen – Werkzeuge gestohlen

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (06.12.2022-07.12.2022) brachen bislang unbekannte Täter ein Auto auf einem Parkplatz im Kappesgartenweg auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von über 5000 Euro. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Tel: 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Wieder Telefonbetrüger am Werk

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 kam es in Ludwigshafen erneut zu mehreren betrügerischen Anrufen. Sowohl gegenüber einer 66-Jährigen als auch einer 83-Jährigen gaben die Anrufer an, dass ein naher Angehöriger im Krankenhaus liege und dringende medizinische Hilfe benötige.

Die Medikamente seien sehr kostspielig und die Geschädigten sollten zeitnah hohe Bargeldbeträge hierfür zur Verfügung stellen. In beiden Fällen wurde der Betrugsversuch erkannt und das Gespräch beendet.

In einem weiteren Fall gab sich eine Anruferin als Mitarbeiterin eines Energieversorgers aus. Die 70-jährige Geschädigte bemerkte den Betrugsversuch jedoch unmittelbar, woraufhin die Anruferin sie zunächst beleidigte, um daraufhin aufzulegen.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte!

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Mehrere illegale Automaten sichergestellt

Ludwigshafen – Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme unter Beteiligung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen, der Steuerfahndung und der Polizei sowie gleichzeitiger umfangreicher Kontrollmaßnahmen der Gaststättenabteilung und des Kommunalen Vollzugsdienstes (KVD) des Bereichs Öffentliche Ordnung der Stadt Ludwigshafen am Rhein wurden am 24. November 2022 sechs illegale Geldgewinnspielgeräte sichergestellt.

Die Automaten befanden sich in 3 Gaststätten in Ludwigshafen, deren Gasträume vom KVD Anfang November kontrolliert worden waren. Dabei hatte sich unter anderem der Verdacht des illegalen Glücksspiels sowie der Steuerhinterziehung ergeben.

Hintergrund dessen waren Feststellungen, wonach bei einigen der Geldgewinnspielgeräte beispielsweise eine unzulässige Anzahl von Bonusspielen möglich waren oder nicht gestattete Gewinnauszahlungen erfolgten. Dies zog die Ermittlungen von Polizei, Steuerfahndung und Staatsanwaltschaft nach sich. Am 16. November 2022 waren bereits 4 illegale Geldspielgeräte aus einer der Gaststätten gesichert worden.

Im weiteren Verlauf registrierten die Mitarbeiter des Ordnungsamtes in einem der Lokale unter anderem Mängel wie einen verschlossenen Notausgang, eine defekte Toilettenanlage und eine fehlende Warmwasserversorgung auf der Personaltoilette.

Dem vorausgegangen war eine Überprüfung von 3 Gaststätten am 08.11.2022. In den Gaststätten registrierten die Einsatzkräfte beispielsweise Beschäftigte, die dort ohne Arbeitsvertrag und ohne eine erforderliche Automatenschulung tätig waren. Die Einsatzkräfte hatte in allen Fällen die Gaststätten geschlossen und die Zugänge zu den Lokalen versiegelt.

Quelle: Kommunaler Vollzugsdienst Ludwigshafen