Frankfurt-Bockenheim: Jugendliche Langfinger auf frischer Tat geschnappt

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstag (08. Dezember 2022) gegen 02:12 Uhr

beschlossen zwei Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren in ein Ladengeschäft

auf der Leipziger Straße einzubrechen. Mit Hilfe eines Steines schlug der

15-jährige Einbrecher die Scheibe des Geschäfts ein, während der 17-Jährige die

Gegend im Blick hatte, damit niemand sie in ihrer Tathandlung bemerkte. Jedoch

war die „Luft nicht rein“, denn eine 53-jährige Zeugin verfolgte aufmerksam die

Tat und alarmierte die Polizei, welche die beiden Jugendlichen auf frischer Tat

festnehmen konnten.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Täter entlassen. Sie

müssen sich jetzt wegen dem Verdacht des schweren Diebstahls verantworten.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Räuber erbeutet 16.000 Euro

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht zum Donnerstag (08. Dezember 2022) raubte

ein Mann in der Wilhelm-Leuschner-Straße einer 23-jährigen Frau die Handtasche.

Gegen 00:30 Uhr bemerkte die junge Frau einen heftigen Schlag im Bereich ihres

Hinterkopfes. Durch den Schlag ging sie zu Boden und erblickte einen Mann, der

mit großem Kraftaufwand versuchte, ihre Handtasche zu rauben. Mit Erfolg

flüchtete er mit der Handtasche zu Fuß in unbekannte Richtung. In der Handtasche

befanden sich nach Angaben der Geschädigten 16.000 Euro.

Täterbeschreibung: Ca. 190 cm groß, dunkelhäutig, bekleidet war er mit einer

gelben Jacke und einer dunklen Hose.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer

069/ 755 – 51499 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Unterliederbach: Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Frankfurt (ots) – (lo) Am Mittwoch (07. Dezember 2022) gegen 03:00 Uhr kam es in

der Königsteiner Straße zu einem Einbruch, in dem zwei bislang unbekannten Täter

sich Zugang zu einem Lebensmittelgeschäft verschafft haben, im Verkaufsraum

Bargeld in Höhe von 500 Euro entwendeten und in unbekannte Richtung flüchteten.

Durch eine Zeugin konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

Täterbeschreibung:

Täter: Männlich, helle Jeans, dunkle Daunenjacke mit hellem Logo rechts vorne

auf Höhe der Brust und Sneakers.

Täter: Männlich, dunkle Hose, dunkle Jacke, weiße Sneakers.



Die Ermittlungen dauern an.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern machen können,

werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 –

11700 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu

melden.

So lief der Warntag 2022 aus Sicht der Feuerwehr Frankfurt Frankfurt am Main (ots)

Die lokalen Maßnahmen zum Warntag in Frankfurt am Main haben einwandfrei funktioniert: Die Sirenen an den Industrieparks ertönten pünktlich um 11 Uhr und entwarnten eine Dreiviertelstunde später. Die vorbereiteten Informationen auf der Webseite und dem Twitter-Kanal der Feuerwehr wurden geschaltet.

Alle anderen Warnmittel an dem bundesweiten Testtag (WarnApps, Cell Broadcast, Warnmitteilung über Radiosender und digitale Werbetafeln) wurden zentral vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) ausgelöst.

Am Warntag wird die technische Infrastruktur der Bevölkerungswarnung in ganz Deutschland mit einer Probewarnung getestet. Außerdem sollen Informationen bereitgestellt werden, so dass Menschen in Deutschland sich mit Thema auseinandersetzen. Das Bundesamt bittet Bürgerinnen und Bürger um ihr Feedback zur Probewarnung: www.warntag-umfrage.de.

Frankfurt-Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (fue) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Dezember 2022: Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Mainzer Landstraße,

Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße, Bundesautobahn 66

Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring

Dezember 2022: Bundesautobahn 661Anschlussstelle Eckenheim, Hanauer

Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser

Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße

Dezember 2022: Hugo-Eckener-Ring, Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel,

Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3/BAB 5 Ludwig-Landmann-Straße,

Bundesautobahn 66 Richtung Wiesbaden

Dezember 2022: Züricher Straße, Bundesautobahn 661 Anschlussstelle

Eckenheim, Hanauer Landstraße, Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz

Offenbach, Babenhäuser Landstraße, Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3

Dezember 2022: Bundesstraße 43 Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring,

Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße,

Bundesautobahn 661 Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt. (D 610)

Frankfurt-Unterliederbach: Verkehrskontrolle führt zu Drogenfund

Frankfurt (ots) – (th) Am Dienstag (08. November 2022) kontrollierte eine

Streife kurz nach Mitternacht ein mit zwei Fahrgästen besetztes Taxi im Bereich

Pfaffenwiese. Dabei konnten bei einem Fahrgast ca. 6 Gramm Haschisch aufgefunden

werden. Im Kofferraum des Taxis befanden sich zum zwei Cannabispflanzen, die

ebenfalls dem 38-jährigen Fahrgast zuzuordnen waren. Eine beim Beschuldigten

durchgeführte Wohnungsdurchsuchung führte nicht zum Auffinden weiterer

Betäubungsmittel. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.