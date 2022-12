Lahntal – Tödlicher Unfall am Bahnübergang

Bei einem Unfall am Bahnübergang in Sarnau starb am Mittwoch, 07. Dezember ein 3-jähriges Mädchen. Die Mutter erlitt leichte Verletzungen, das im Kinderwagen liegende Kleinkind blieb unverletzt. Unfallort war ein offizieller und mit sogenannten Umlaufgeländern versehener Bahnübergang. Der Zug der Kurhessenbahn befand sich auf der Fahrt von Bad Laasphe nach Marburg. Die näheren Umstände des Unglücks untersucht die Kriminalpolizei Marburg.

Marburg – Betrunkenes Ehepaar übernachtet in Ausnüchterungszellen

Erst stritten sie sich untereinander, dann gingen sie auf einen Zeugen los, der schlichten wollte und schließlich richteten sich die Aggressionen gegen die einschreitenden Beamten. Die Polizei musste den Mann letztlich zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Die Frau ging währenddessen auf die Polizeibeamten los. Das Ehepaar stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Sein Alkotest zeigte 2,05, ihrer 2,21 Promille. Alle Beteiligten blieben ohne schwerwiegendere Verletzungen. Die Folgen: Zwei Blutproben, eine Nacht in getrennten Ausnüchterungszellen, Anzeigen wegen Widerstand und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung. Der Einsatz der Polizei war am Mittwoch, 07. Dezember, um 20.15 Uhr im Süden von Marburg. Nach der Ingewahrsamnahme des Ehepaars kümmerte sich die Polizei noch um die sichere Unterbringung der beiden minderjährigen Kinder und informierte das Jugendamt.

Marburg – Mann drohte und beleidigte – Polizei sucht weitere Opfer

Am Dienstag, 06. Dezember, gegen 16.35 Uhr fiel ein 39 Jahre alter Mann wegen seines ungebührlichen Verhaltens auf. Der in Bad Endbach lebende Mann saß zu dieser Zeit im Bus der Linie 383 auf dem Weg von Niederweimar nach Marburg und spielte mit einem Klappmesser herum. Als ihn in Niederweimar zusteigende Fahrgäste deswegen musterten, stieß der Mann Beleidigungen und rassistische Äußerungen aus und forderte den Ausstieg, weil „sonst was passieren“ würde. Nach ersten Ermittlungen ist nicht auszuschließen, dass es in dem Bus weitere Opfer der Verhaltensweisen dieses Mannes gibt. Der Mann verließ den Bus gegen 16.40 Uhr am Marburger Südbahnhof. Aufgrund der rassistischen Äußerungen ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizei und bittet alle Betroffenen, die bislang noch keine Anzeige erstatteten, sich z melden. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Fahrradsattel angesteckt

In einem Mietshaus in der Cappeler Straße wurde am Mittwoch, 07. Dezember, gegen 10.30 Uhr am Sattel eines im Hausflur abgestellten Fahrrades gezündelt. Es blieb glücklicherweise nur bei einem Schaden an dem Fahrrad. Bislang ergaben sich keine Hinweise auf den Brandstifter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei kontrollierte am Mittwoch, um 11.50 Uhr in der Straße Auf der Appeling einen 33-jährigen und um 13.45 Uhr am Richtsberg einen 22-jährigen Autofahrer. Bei beiden Männern reagierte der Drogentest positiv, sodass die Polizei Blutproben veranlasste und die Weiterfahrt untersagt.

Gladenbach -Schwerer Unfall an der Rüchenbacher Hecke – 3 schwer Verletzte – 3 x Totalschaden

Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 255 an der Rüchenbacher Hecke transportierten Rettungswagen die drei beteiligten, schwer, dem ersten Anschein nach nicht lebensgefährlich verletzten Autofahrer zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Abschleppfahrzeuge bargen die völlig zerstörten Autos. Wegen des Unfalls gab es am Mittwoch, 07. Dezember, von 10 bis 13.25 Uhr, erhebliche Behinderungen auf der B 255 zwioschen Weimar und Gladenbach. Nach den ersten Aussagen geriet der in Dautphetal lebende 54 Jahre alte Fahrer eines schwarzen Pkw auf dem Weg von Marburg nach Gladenbach aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr. Es kam zur Kollision mit einem VW Bus und einem C-Klasse Mercedes, die in dieser Reihenfolge in entgegengesetzte Richtung fuhren. Am Steuer des VW Busses saß ein 55-Jähriger aus Neu-Isenburg und den Mercedes fuhr ein 38 Jahre alter Mann aus Gladenbach.

Unfallfluchten – Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Niederklein – Erheblicher Zaunschaden

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen und bittet um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich in der Nacht zum Mittwoch, 07. Dezember, zwischen 20 und 05.30 Uhr in der Mittelgasse Ecke Schweinsberger Straße ereignete. Mutmaßlich beim Abbiegen oder aber bei einem Rangiermanöver kollidierte ein noch unbekanntes Fahrzeug mit dem Zaun des Anwesens Mittelgasse 1 und verursachte einen Schaden von vermutlich mehreren Tausend Euro. Der Metallgitterzaun ist stark verbogen, teilweise abgerissen und die zugehörige Mauer beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes muss der Schaden durch ein höheres Fahrzeug, einen Lastwagen oder auch ein Anhänger entstanden sein. Wer hat zur fraglichen Zeit an der Einmündung ein Fahrmanöver eines größeren Fahrzeugs oder Fahrzeuggespanns beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Fronhausen – Spiegelschaden bei Überholmanöver auf der Kraftfahrstraße

Beim Überholen des auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden silbernen VW Golf durch einen schwarzen Audi mit Münchener Kennzeichen kam es zur Berührung der Außenspiegel. Am Golf entstand ein Spiegelschaden. Der Audifahrer fuhr ohne anzuhalten weiter Richtung Marburg. Der Unfall passierte am Mittwoch, 07. Dezember, um 07.10 Uhr, auf der Kraftfahrstraße, der B 3 zwischen den Anschlussstellen Staufenberg und Fronhausen/Kirchhain. Wo steht seit dieser Zeit ein schwarzer Audi mit Münchener Kennzeichen und eventuell frischem Schaden am rechten Außenspiegel? Wer hat den Unfall gesehen und kann nähere Angaben zum schwarzen Audi machen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Frontschaden an grauem Polo

Der Schaden vorne rechts an der Stoßstange ist vierstellig. Bemerkt hat der Besitzer des betroffenen grauen VW Polo mit Marburger Kennzeichen den Schaden am Dienstag, 06. Dezember, um kurz vor 16 Uhr. Definitiv unbeschädigt war der Pkw nach seinen Angaben am Montag, 28. November. Zwar stand das Auto an diversen Orten, jedoch hält der Fahrer den Parkplatz in der Schützenstraße/Am Ortenbergsteg für den wahrscheinlichsten Unfallort. Dort stand der Polo mehrfach. Der Schaden an der Stoßstange könnte tatsächlich durch eine Kollision bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstanden sein. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Sinkershausen – Wendemanöver eines Lastwagens endet mit Flurschaden

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu einem Lastwagen mit hellgrauer Abdeckplane und der dunkelblauen Aufschrift „Natursteine“. Der Fahrer dieses Fahrzeugs wendete am Mittwoch, 07. Dezember gegen 11.20 Uhr, in der Fronhäuser Straße in einer Grundstückseinfahrt. Bei dem Wendemanöver entstand ein leichter Schaden an den Randsteinen des Vorgartens des Anwesens Fronhäuser Straße 1. Der Verursacher, der den Schaden vermutlich nicht bemerkte, setzte seine Fahrt fort. Wer kann den beschriebenen Lastwagen zuordnen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.