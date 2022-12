Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Wohnhaus

Schwalmstadt-Treysa: Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 07.12.2022, 04:00 Uhr bis 04:30 Uhr Am Mittwochmorgen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Breslauer Straße ein und verursachten hierbei Sachschaden in Höhe von 2.000,- Euro. Die Täter gelangten vermutlich durch eine zuvor aufgebrochene Kellertür in das Haus. Zudem wurden auch Beschädigungen an einem Kellerfenster festgestellt, welche durch einen Ausbruchsversuch entstanden sind. Im Haus selbst wurde eine weitere Tür aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740