Folgemeldung zum Dachstuhlbrand in Kassel-Bettenhausen: Ursache vermutlich technischer Defekt

Kassel-Bettenhausen: Nach dem Brand im Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in der Hirschbergstraße im Stadtteil Bettenhausen am späten Mittwochabend haben die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo die Ermittlungen an der Brandstelle heute fortgesetzt. Wie sie berichten, war das Feuer in einem Hobby-Handwerksraum ausgebrochen, indem sich auch diverse elektrische Geräte befanden. Nach derzeitigen Erkenntnissen kommt ein technischer Defekt als Brandursache in Betracht. Hinweise auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung liegen momentan nicht vor.

Das Feuer in dem Haus war gestern Abend, gegen 23:45 Uhr, ausgebrochen. Durch den Brand wurde das Dachgeschoss erheblich beschädigt und das Haus vorübergehend unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Brand in Tiefgarage von Hochhaus in Leuschnerstraße: Feuer vermutlich durch Gasflasche ausgelöst

Kassel-Niederzwehren: Am gestrigen Mittwochabend kam es gegen 19:50 Uhr in der Tiefgarage eines Hochhauses in der Leuschnerstraße in Kassel zu einem Brand. Der Mieter des betreffendes Garagenabteils hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs in der Tiefgarage aufgehalten und selbst den Feueralarm ausgelöst. Er blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten musste die Leuschnerstraße von Streifen des Polizeireviers Süd-West voll gesperrt werden. Der als Hobbywerkstatt genutzte Garagenabteil brannte vollständig aus. Zudem wurden die Wände der Tiefgarage durch Ruß beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 20.000 Euro. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben am heutigen Donnerstag die Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. Nach derzeitigem Sachstand war das Feuer offenbar bei Arbeiten mit einer Gasflasche entstanden, die der Garagenmieter in der Werkstatt durchgeführt hatte. Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Nach Pedelec-Diebstahl in Innenstadt: GPS-Sender führt zu gestohlenem Rad

Kassel: Nachdem einem 59-jährigen Mann am gestrigen Mittwochabend sein hochwertiges Pedelec in der Kasseler Innenstadt gestohlen wurde, führte ein angebrachter GPS-Sender noch am gleichen Abend zum Auffinden des Fahrrads im Treppenhaus eines Wohnblocks im Kasseler Stadtteil Wesertor. Der glückliche Besitzer konnte sein Fahrrad nach erfolgter Spurensicherung bereits wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen, wer das Rad gestohlen und dort abgestellt hat, dauern an und werden von den Beamten der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe geführt.

Ereignet hatte sich der Diebstahl am Staatstheater in der Dy-Ry-Straße. Der 59-Jährige aus Kassel hatte sein weißes Pedelec gegen 19:15 Uhr dort abgestellt und sogar mit zwei Schlössern an einem Fahrradständer gesichert. Als er knapp zwei Stunden später zurückkam, war sein Rad im Wert von 5.500 Euro verschwunden, woraufhin er die Polizei rief. Was der oder die unbekannten Täter nicht wussten: Das Pedelec war mit einem versteckten GPS-Sender ausgerüstet, der bis auf wenige Meter genau Standortmeldungen auf dem Handy des Besitzers anzeigte. Das Signal des Trackers führte die aufnehmende Streife des Polizeireviers Mitte gemeinsam mit dem 59-Jährigen in den Wohnblock in der Weserstraße, wo sie das gestohlene Rad bei einer Absuche im Treppenhaus ausfindig machen konnten. Der oder die Täter konnten bisher noch nicht identifiziert werden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Unbekannte klauen Wohnmobil in Niestetal-Sandershausen: Kripo sucht Zeugen

Niestetal-Sandershausen (Landkreis Kassel): In der Nacht zum heutigen Donnerstag haben Unbekannte ein Wohnmobil in Sandershausen gestohlen. Von dem weißen Citroen, Modell Hobby Optima V 45 GE, mit dem amtlichen Kennzeichen KS-R 9304 und im Wert von ca. 45.000 Euro fehlt trotz der am Morgen sofort eingeleiteten Fahndung bislang jede Spur. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die in der vergangenen Nacht in Sandershausen verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Die Tatzeit des Diebstahls lässt sich bislang auf den Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 6:40 Uhr eingrenzen. Das Wohnmobil stand zu dieser Zeit am Straßenrand in der Straße „Am Schalwinsberg“. Wann genau die Täter zuschlugen und wie sie bei dem Diebstahl vorgingen, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen in Sandershausen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Wohnmobil-Diebstahl stehen könnten, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Kassel-Bettenhausen Dachstuhlbrand eines Wohnhauses

Am Mittwoch, den 07. Dezember brach gegen 23:45 Uhr in dem Dachstuhl eines Zweifamilienhauses in der Hirschbergstraße ein Feuer aus. Die beiden Bewohner des Hauses konnten den Brandort verlassen und blieben unverletzt. Durch den Brand ist das Gebäude zunächst unbewohnbar. Die Hausbewohner kommen bei Verwandten unter. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 100.000 Euro. Die Kasseler Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.