Einsatzmaßnahmen an Schule in Niederaula

Niederaula. Am Donnerstag (08.12.), zwischen 11:40 Uhr und 15 Uhr, kam es an einer Schule in der Hattenbacher Straße zu Einsatzmaßnahmen durch die Polizei. Dieser war mitgeteilt worden, dass sich kurz zuvor im Gebäudeinneren ein unbekannter reizender Stoff – möglicherweise Pfefferspray – verteilt hatte und mehrere Personen über Augen- und Atemwegsprobleme klagten, wir berichteten.

Neben der Polizei waren auch der Rettungsdienst und Notärzte mit mehreren Fahrzeugen vor Ort und kümmerten sich um die 71 Verletzten, die fast alle ambulant versorgt wurden. Lediglich eine Schülerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen erlangten die Beamten Hinweise auf einen Schüler der Schule, der nach derzeitigen Erkenntnissen in Verbindung mit der Freisetzung des reizenden Stoffes im Bereich der Cafeteria stehen könnte.

Die genauen Hintergründe stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Die polizeilichen Ermittlungen diesbezüglich dauern an.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Verkehrsunfall

Künzell. Ein 17-jähriger Roller-Fahrer aus Künzell wurde bei einem Unfall am Mittwoch (07.12.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 16.30 Uhr den Ronsbachweg und wollte geradeaus über die Turmstraße in die Straße „Im Hahlweg“ weiterfahren. Hierbei kam es aus noch unklarer Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem 55-jährigen Mercedes-Benz-Fahrer, welcher die Straße „Im Hahlfeld“ befuhr und nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in die Turmstraße einbiegen wollte. Der Rollerfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Klinikum gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (07.12.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein Lkw der Marke Renault die Philipp-Hafner-Straße in Richtung Herbartstraße. Beim Zurücksetzen während des Wendevorgangs stieß der Lkw-Fahrer mit einer Mauer des Grundstücks eines 69-jährigen Mannes aus Bad Hersfeld zusammen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kann der Lkw-Fahrer wie folgt beschrieben werden: circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß, Brillenträger, mit kräftiger Statur. Zur Unfallzeit trug er eine karierte Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfallflucht

Schenklengsfeld. Am Samstag (03.12.), gegen 2 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Rathausstraße in Richtung Sankt-Georg-Straße. In Höhe der Unfallstelle kam das Fahrzeug aus noch nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte das Gartentor eines 65-jährigen Mannes aus Schenklengsfeld. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne das der Unfallbeteiligte seinen Pflichten nachkam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Eine 42-jährige Frau aus Bebra parkte ihren braunen Audi A4 am Mittwoch (07.12.), gegen 8:45 Uhr, in der Leinenweberstraße auf einem dortigen Parkplatz im Bereich der Hausnummer 9. Als die Frau gegen 13 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie fest, dass vermutlich ein bislang unbekanntes Fahrzeug ihren braunen Audi A4 an der hinteren Beifahrertür beschädigt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mücke. Am Mittwoch (07.12.), gegen 11:30 Uhr, befuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Gespann die K 44 von Atzenhain kommend in Richtung Merlau. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen kam ihm dabei eine Dame mit einem dunklen Kleinwagen, der aus unklarer Ursache über die Fahrbahnmitte hinausfuhr, entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden, wich der Lkw nach rechts aus und fuhr in den Flutgraben. Der Lkw kippte in der Folge nach rechts um. Die Unfallverursacherin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise zur flüchtigen Unfallverursacherin bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tür beschädigt

Fulda. Unbekannte verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) unbefugten Zugang zu einem Schulgelände in der Huberstraße. Anschließend traten die Täter mehrfach gegen eine Tür des Gebäudes und verursachten hierdurch etwa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Fulda. In der Nacht zu Mittwoch (07.12.) brachen Unbekannte in Räumlichkeiten eines Vereins in der Leipziger Straße ein, indem sie eine Zugangstür aufhebelten. Ob etwas gestohlen wurde, ist momentan noch unklar. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Kfz-Werkstatt

Petersberg. Eine Kfz-Werkstatt in der Billerer Straße wurde in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) Ziel unbekannter Täter. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Einbrecher in das Gebäude, dessen Räumlichkeiten sie anschließend durchsuchten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. In ein Einfamilienhaus in der Försterstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) ein. Zunächst schlugen die Täter die Wandbeleuchtung des Hauses ab und öffneten dann einen Rollladen sowie ein dahinterliegendes Fenster gewaltsam. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die gesamte Wohnfläche. Momentan ist noch nicht bekannt, ob etwas gestohlen wurde. Es entstand jedoch Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Von einem Kleinkraftrad der Marke Piaggio stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.12.) das Versicherungskennzeichen 351-LRX. Zur Tatzeit stand der Roller in der Nonnengasse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kirchheim. Am Donnerstag (08.12.), gegen 5 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus Polen mit seinem Lastzug die BAB 7 aus Richtung Kassel kommend in Richtung Fulda auf dem rechten Fahrstreifen. Zwischen der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West und dem Kirchheimer Dreieck bemerkte der Fahrzeugführer, dass etwas mit seinem Fahrzeug nicht stimmte und lenke diese daraufhin auf den dortigen Standstreifen, wo er schließlich zum Stehen kam. Plötzlich fing nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen das Führerhaus Feuer und stand kurze Zeit später in Vollbrand. Der Fahrzeugführer alarmierte die Feuerwehr.

Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr Kirchheim musste die A7 in Fahrtrichtung Fulda voll gesperrt werden. Eine Umleitung / Ableitung des fließenden Verkehrs wurde durch die Autobahnmeisterei Hönebach an der Anschlussstelle Bad Hersfeld-West eingerichtet.

Die Löscharbeiten waren nach rund 45 Minuten vorerst beendet und der dritte Fahrstreifen der BAB 7 konnte wieder freigegeben werden. Da die Wechselbrücke des Lkw unter anderem mit gepresstem Papier beladen war, entzündete sich das Feuer kurze Zeit später wieder, weshalb die Löscharbeiten auch aktuell noch weiter andauern. Die Bergung des ausgebrannten Lkw wird nach momentanem Kenntnisstand voraussichtlich noch bis in die Mittagsstunden andauern.

Durch die extreme Hitze entstand außerdem Sachschaden am Fahrbahnbelag. Der Gesamtschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 60.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am Donnerstag, den 08.12.22, gegen 00.10 Uhr befuhr eine 24-jährige Alsfelderin mit ihrem Pkw Smart die Bundesstraße 62 von Angenrod kommend in Richtung Ober-Gleen. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn verlor sie ausgangs einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Pkw kam schließlich stark unfallbeschädigt auf der Seite liegend zum Stillstand. Durch den verständigten Notarzt und Rettungsdienst wurden die glücklicherweise nur leicht verletzte Fahrerin und ihr 21-jähriger Beifahrer erstversorgt und anschließend ins Alsfelder Krankenhaus verbracht. Es entstand Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Weiterhin wurde die Straßenmeisterei Homberg zur erforderlichen Reinigung der Unfallstelle hinzugezogen.

LKW-Brand auf der BAB 7 zwischen Bad Hersefeld und Kirchheimer Dreieck

Auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Süd kam es heute um 05.30 Uhr zu einem LKW-Brand. Der Fahrer konnte den 40-Tonner noch auf den Standstreifen lenken. Hier geriet das Fahrzeug in kürzester Zeit in Vollbrand. Der LKW ist nicht mit Gefahrgut beladen. Derzeit ist die Autobahn wegen der Löscharbeiten in Fahrtrichtng Süden noch voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist vermutlich ein technischer Defekt.

Blitzersäule beschädigt

Am Mittwoch, den 07.12.2022, gg. 17:25 Uhr, wurde eine Blitzersäule auf der B 27 in der Ortslage Burghaun total beschädigt. Eine 87-jährige PKW Fahrerin aus dem Haunetal befuhr mit ihrem PKW die B 27 in Ri. Hünfeld. In der Ortslage Burghaun kam sie aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gg. die dort stehende Blitzersäule. Diese wurde dabei total beschädigt. Die 87-jährige setze ihre Fahrt zunächst fort. Aufgrund ihrer auffälligen Fahrweise wurden andere Verkehrsteilnehmer auf den unfallflüchtigen PKW aufmerksam. Etwa auf Höhe der Abfahrt Hünfeld-Süd konnte die Fahrerin durch Verkehrsteilnehmer gestoppt werden. Am PKW entstand ein Schaden von ca. 7000.- Euro. Die Schadenshöhe am Blitzer ist nicht bekannt. Gg. die Fahrerin wird u.a. ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.