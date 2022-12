Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Mutmaßlicher Einbrecher vorläufig festgenommen – Offenbach

(fg) Dank der schnellen Mitteilung einer Anwohnerin und dem sofortigen Einsatz örtlicher Polizeistreifen konnte am frühen Donnerstagmorgen in einem Einfamilienhaus in der Herrnstraße ein mutmaßlicher Einbrecher noch im Inneren vorläufig festgenommen werden. Gegen 1.15 Uhr alarmierte die Anwohnerin die Polizei und gab an, dass sie Geräusche im Erdgeschoss wahrgenommen habe. Zeitnah eingetroffene Streifen umstellten das Haus im Bereich der 90er-Hausnummern und nahmen den 41 Jahre alten Eindringling unter Hinzuziehung eines Diensthundes vorläufig fest. Der 41-Jährige, der keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik besitzt, stand offensichtlich unter Alkoholeinfluss. Er musste mit zum Polizeirevier, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde. Der Tatverdächtige wird im Laufe des Tages zur richterlichen Vorführung gebracht werden. Die Ermittlungen dauern indes an.

Zeugensuche nach Sachbeschädigung an Honda – Offenbach

(jm) Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen einen geparkten Honda Jazz in der Pirazzistraße beschädigt. Gegen 4.50 Uhr hörte der Eigentümer laute Geräusche und sah daraufhin eine vier- bis fünfköpfige Personengruppe auf der Straße. Eine 14 bis 20 Jahre alte und etwa 1,50 Meter große Frau aus dieser Gruppe soll mit einem unbekannten Gegenstand auf die Fahrertür des roten Honda eingeschlagen haben. Anschließend entfernten sich die Personen in unbekannte Richtung. Die Täterin trug eine dunkle Jacke mit Kapuze, eine dunkle Hose sowie dunkle Schuhe. An dem Jazz entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Ermittler der Regionalen Ermittlungsgruppe Offenbach fragen nun, wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise auf die Personengruppe geben? Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-5100 beim Polizeirevier Offenbach.

Unfallflucht mit hohem Sachschaden – Offenbach

(jm) Einen schwarzen Porsche hat ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag in der Adam-Marsch-Straße offenbar beim Vorbeifahren touchiert und ist anschließend davongefahren. Die Unfallflucht soll sich zwischen 22 und 9.45 Uhr im Bereich der einstelligen Hausnummern ereignet haben. Dabei wurde die komplette Fahrerseite beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0.

Einbrecher auf Wertstoffhof ertappt – Neu-Isenburg

(jm) Ohne Beute flüchteten Unbekannte am Mittwochabend von einem Wertstoffhof in der Offenbacher Straße. Kurz vor 22 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Weise auf das Gelände des Wertstoffhofes. Während einer der Männer versuchte ein Rolltor aufzuhebeln, machte sich sein Komplize an einem Container zu schaffen. Hierbei wurden sie jedoch gestört und rannten umgehend davon. Im Rahmen der Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Unweit des Tatortes stellten die eingesetzten Beamten ein mutmaßliches Täterfahrzeug fest. An diesem werden nun umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt. Einer der Täter hatte dunkle Haare und war bekleidet mit einer dunklen Kapuzenjacke, einer bräunlichen Hose sowie dunklen Schuhen. Sein Mittäter hatte eine schlanke Statur und war dunkel gekleidet. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Rennräder aus Keller geklaut – Dietzenbach

(kb) Am Mittwochabend gegen 20 Uhr verständigten Anwohner die Polizei, da es offenbar im Laufe des Montags oder Dienstags zum Einbruch und Fahrraddiebstahl im Bertha-von-Suttner-Weg im Bereich der 10er-Hausnummern gekommen war. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses. Nachdem sie ein Kellerabteil aufgebrochen hatten, nahmen sie zwei hochwertige Rennräder an sich. Mit jeweils einem grünen und gelben Rad konnten die Täter unerkannt flüchten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter sowie die entwendeten Rennräder geben können. Mitteilungen nimmt die Polizei in Dietzenbach unter 06074 8370 entgegen.

Umgekippter Auflieger blockiert Autobahn – A3 Bereich Seligenstadt

(kb) Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1 Uhr, wurde ein umgekippter Lastwagen auf der Bundesautobahn 3 in Fahrrichtung Würzburg, zwischen den Anschlussstellen Hanau und Seligenstadt, gemeldet. Die Streifen vor Ort stellten fest, dass ein auf der Seite liegender Wohnanhänger und eine Sattelzugemaschine mit britischer Zulassung zwei von drei Fahrspuren blockieren. Der Verkehr wurde zunächst auf der linken Spur an der Unfallstelle vorbeigeführt. Zur Bergung des Anhängers wurde die Autobahn, ab der Anschlussstelle Hanau in Richtung Würzburg, gegen 4 Uhr für zirka 20 Minuten gesperrt. Der Fahrer des Gespanns blieb unverletzt, wurde aber zwischenzeitlich vorsorglich im Krankenhaus untersucht. Es waren neben der Polizei, der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei an der Einsatzstelle anwesend. Die Bergung des Gespanns wurde durch einen Abschleppdienst sowie einen Kranwagen durchführt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 52.000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen schaukelte sich der Anhänger aus unbekannten Gründen auf. Der Fahrer gab an, dass er das Umkippen des Anhängers nicht mehr verhindern konnte. Die Maßnahmen an der Einsatzstelle dauerte bis gegen 05.30 Uhr.

Zeugensuche: Porsche-Scheinwerfer entwendet – Seligenstadt

(fg) In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 15 Uhr und Donnerstagmittag, 13.15 Uhr, gingen Unbekannte einen in der Bleichstraße (20er-Hausnummern) geparkten Porsche Cayenne an. An dem grauen Wagen montierten die Täter die beiden Frontscheinwerfer ab und verschwanden mit den Fahrzeugteilen. Zeugen, die Hinweise zum Scheinwerfer-Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.