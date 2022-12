Main-Taunus: Die Polizei-News

Ermittlungen nach Belästigung im Bus, Hofheim am Taunus, Wildsachsen – Kernstadt, Mittwoch, 07.12.2022, 06:40 Uhr

(jn)In einem Linienbus ist am Mittwochmorgen eine 18-Jährige aus Hofheim von einem Mann angefasst worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen sexueller Belästigung übernommen und hat bereits einen 35-jährigen Tatverdächtigen im Visier. Die Geschädigte gab gegenüber der Polizei an, dass sie gegen 06:40 Uhr in einem Bus zwischen Wildsachsen und der Hofheimer Kernstadt saß, als sie von hinten angefasst worden sei. Dabei habe der Mann, welcher hinter ihr saß, zwischen den Sitzen hindurchgegriffen und sie augenscheinlich vorsätzlich berührt.

Die Polizei geht nun ersten Hinweisen zu dem Tatverdächtigen nach und bittet weitere Zeugen sowie mögliche Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 zu melden.

Schadensträchtiger Einbruch in Einfamilienhaus, Flörsheim am Main, Weilbach, Faulbrunnenweg, Mittwoch, 07.12.2022, 17:00 Uhr bis 19:45 Uhr

(jn)Einbrecher haben am Mittwoch die früheinsetzende Dunkelheit sowie die Abwesenheit der Bewohner eines Flörsheimer Einfamilienhauses für einen Einbruch genutzt. Den Angaben der Geschädigten zufolge, hatten sie um 17:00 Uhr das Haus verlassen und bei ihrer Rückkehr um 19:45 Uhr festgestellt, dass die Terrassentür aufgebrochen und mehrere Räume durchwühlt worden waren. Ersten Erkenntnissen nach erbeuteten die Täter unter anderem Schmuck, Uhren sowie mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Gesamtwert der Beute kann aktuell noch nicht beziffert werden. Darüber hinaus entstand durch das gewaltsame Eindringen ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch werden von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Baustellenbeleuchtung gestohlen,

Hofheim am Taunus, Wallau, Werner-von-Siemens-Straße, Dienstag, 06.12.2022, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 07.12.2022, 06:00 Uhr

(jn)Zum Diebstahl einer hochwertigen Baustellenbeleuchtung kam es in der Nacht zum vergangenen Mittwoch auf einem Bauhof im Hofheimer Ortsteil Wallau. Zwischen 17:00 Uhr und 06:00 Uhr durchtrennten die Täter zunächst den Zaun des Grundstückes in der Werner-von-Siemens-Straße und öffneten in der Folge gewaltsam die Schlösser mehrerer Container. Aus diesen entwendeten die Unbekannten Leuchtballons, samt der dazugehörigen Stative, im Wert von knapp 10.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach, welche unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Gescheiterter Einbruch,

Hofheim am Taunus, Teutonenstraße, bis Dienstag, 06.12.2022

(jn)Am Dienstagabend wurde von den Bewohnern eines Hofheimer Einfamilienhauses Hebelspuren an deren Garage festgestellt. Den Spuren nach hatten unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen versucht, die Garage in der Teutonenstraße gewaltsam zu öffnen. Anschließend flüchteten die Unbekannten unverrichteter Dinge und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Mehrere Tausend Euro Schaden nach Unfallflucht, Eschborn, Zeilsheimer Weg, Dienstag, 06.12.2022, 13:00 Uhr bis 17:45 Uhr

(jn)Am Dienstag ereignete sich im Verlauf mehrerer Nachmittagsstunden eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein Schaden in Höhe von ca. 4.500 Euro entstanden ist. Um 13:00 Uhr hatte der Besitzer seinen schwarzen Toyota Yaris im Zeilsheimer Weg, auf Höhe der Hausnummer 7, abgestellt. Als er gegen 17:45 Uhr zurückkam, musste er feststellen, dass die Beifahrerseite großflächig beschädigt worden war. Von einem Unfallverursacher fehlte indes jede Spur.

Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um Hinweise, die unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen werden.

Nach Auffahrunfall abgehauen,

Kriftel, Hattersheimer Straße, Freitag, 02.12.2022, 18:45 Uhr

(jn)Bereits am zurückliegenden Freitag kam es in Kriftel infolge eines Auffahrunfalles zu einer Unfallflucht mit mehreren Tausend Euro Schaden. Um 18:45 Uhr war der Fahrer eines dunkelblauen Opel Zafira in der Hattersheimer Straße, auf Höhe der Hausnummer 1, auf einen vorausfahrenden Fiat 500 aufgefahren. Beide Pkw waren dabei in Richtung Hattersheim unterwegs. Anschließend trafen sich beide Parteien auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Discounters, wobei aus dem Opel fünf Männer ausstiegen, der 22-jährigen Fahrerin des Fiat einen geringen Geldbetrag in die Hand drückten und im Anschluss ihre Fahrt unerlaubt fortsetzten. An dem Opel soll ein amtliches Kennzeichen mit der Anfangskombination „F – VB“ befestigt gewesen sein.

Die Unfallfluchtgruppe des Regionalen Verkehrsdienstes ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall. Diese werden unter der Rufnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Bankfiliale im MTZ nach Geldautomatensprengung erheblich beschädigt

Sulzbach (Taunus), Main-Taunus-Zentrum,

Donnerstag, 08.12.2022, gegen 03:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht im Sulzbacher Main-Taunus-Zentrum mehrere Geldautomaten gesprengt und dabei einen sechsstelligen Sachschaden verursacht. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 03:00 Uhr befuhren die Täter über eine nahegelegene Baustelle das Gelände des Einkaufszentrums und betraten eine Bank, in der sie kurze Zeit später mehrere in unmittelbarer Nähe zueinander liegende Geldautomaten mit Sprengstoff beschädigten. Infolge der Explosion alarmierte der Sicherheitsdienst gegen 03:00 Uhr die Polizei, woraufhin zahlreiche Polizeibeamte vor Ort kamen. Neben einer weiträumigen Absperrung des Tatortes, wurde auch eine umfangreiche Fahndung nach einem mit mindestens drei Personen besetzten Pkw eingeleitet, der im Bereich des Tatortes gesehen worden war. In dem Zusammenhang kamen auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Diensthund zum Einsatz. Dennoch gelang den Tätern die Flucht.

Durch die Wucht der Explosion wurde die Bankfiliale schwerst beschädigt, wobei zu einer Schadenshöhe noch keine konkreten Angaben gemacht werden können. Zudem wurden am Tatort Sprengsätze festgestellt, die bislang nicht umgesetzt hatten und in der Folge von Experten für Sprengtechnik des Hessischen Landeskriminalamtes entschärft werden mussten.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus übernimmt die weiteren Ermittlungen. Zu dem Diebesgut können zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu den Tätern, der Tat oder einem Pkw, der mit unangepasster Fahrweise ab 03:00 Uhr im Bereich des Main-Taunus-Zentrum unterwegs war, erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.