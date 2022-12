Bergstrasse

Wald-Michelbach: Gartenmauer beschädigt/Blauer Opel Corsa gesucht

Wald-Michelbach (ots) – Beim Wenden fuhr ein bislang unbekannter Autofahrer am

Mittwochabend (07.12.), gegen 18.40 Uhr, gegen eine aus Granitfindlingen

bestehende Gartenmauer in der Straße „Wetzkeil“. An der Mauer entstand ein

Schaden von rund 1000 Euro. Der Fahrer des im Frontbereich beschädigten blauen

Opel Corsa mit HP-Kennzeichen, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle,

ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Wer sachdienliche Hinweise auf das flüchtige Auto geben kann, wird gebeten, sich

bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zu

melden.

Bensheim: Einbruch in Bäckereifiliale/Wer hat etwas bemerkt?

Bensheim (ots) – Auf eine Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt in der

Heidelberger Straße hatten es Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag (08.12.)

abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu dem Geschäft und

suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen wurden fündig,

entwendeten Geld und flüchteten. Bemerkt wurde die Tat gegen 4.30 Uhr.

Das Kommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt alle in

diesem Zusammenhang stehenden sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer

06252/7060 entgegen.

Einhausen: Motorradfahrer flüchtet mit über 200 km/h vor Polizei und stürzt

Einhausen (ots) – Einen 48 Jahre alten Motorradfahrer wollten zivile

Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Mittwochnachmittag (07.12.)

auf der Bundesstraße 47 bei Einhausen stoppen. Der Mann überholte die Beamten

kurz zuvor und nutzte hierbei eine Sperrfläche. Der Biker missachtete aber die

Anhaltezeichen der Gesetzeshüter und gab Gas.

Über etwa 40 Kilometer und mit teils über 200 Stundenkilometern flüchtete der

48-Jährige anschließend über die A 67 in Richtung Mannheim vor den Beamten.

Hierbei überholte er zahlreiche Fahrzeuge verbotswidrig rechts und nutzte hierzu

auch den Standstreifen der Autobahn. Die Fahrt ging weiter auf die A 6 in

Richtung Ludwigshafen bis zur Anschlussstelle Mannheim-Sandhofen und dann wieder

zurück Richtung Viernheim und zur A 67. Schlussendlich endete die Fahrt des

Mannes, nach Missachtung mehrerer roter Ampeln, am Kreisel in der

Karl-Benz-Straße in Einhausen. Dort verlor er die Kontrolle über seine Maschine

und stürzte. Er blieb unverletzt.

Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und musste sich wegen des Verdachts

auf vorherigen Drogenkonsum einer Blutentnahme unterziehen. Einen Führerschein

konnte er ebenfalls nicht vorlegen. Ihn erwarten nun unter anderem

Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, illegalem Kraftfahrzeugrennen,

Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Darmstadt

Darmstadt: Verdächtige Beobachtung löst Polizeieinsatz aus

Darmstadt (ots) – Eine von Anwohnern getätigte verdächtige Beobachtung, hat am

frühen Donnerstagmorgen (8.12.) einen größeren Polizeieinsatz in der Heinheimer

Straße ausgelöst. Gegen 7 Uhr hatte ein Mann die Aufmerksamkeit auf sich

gezogen, als er auf dem Balkon eines Hauses scheinbar mit einer Waffe

herumhantierte. Die alarmierten Polizeibeamten trafen hierauf den Darmstädter in

seinen Räumen an und stellten im Rahmen der Wohnungsdurchsuchung, für die eine

Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorlag, eine Schreckschusswaffe samt

Munition sicher. Wegen des bestehenden Verdachts, dass ein Verstoß gegen das

Waffengesetz vorliegen könnte, wurde ein Verfahren gegen den 28-jährigen

Darmstädter eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen, mit denen das

Kommissariat 10 in Darmstadt betraut ist, dauern an.

Darmstadt-Dieburg

Münster – Altheim: Kriminelle brechen Container auf und entwenden Baugeräte / Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) – Kriminelle entwendeten zwischen Mittwochnachmittag (7.12.),

circa 17 Uhr und Donnerstagmorgen (8.12.), 7.30 Uhr, mehrere Maschinen und

Geräte aus einem Baucontainer in der Straße „In den Kappesgärten“. Hierzu

zerstörten die Diebe das Vorhängeschloss des Baucontainers, durchsuchten diesen

und flüchteten anschließend unbemerkt mit ihrer Beute. Die Täter verursachten

nach bisherigem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Geräte, werden vom Kommissariat 41

in Dieburg unter der Rufnummer 06071 / 9656-0 entgegengenommen.

Dieburg: Diebe entwenden zwei Fahrräder aus Garage / Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (8.12.) verschafften sich Kriminelle

auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einer Garage in der Kettelerstraße. Von

dort entwendeten die Diebe zwei Bikes und flüchteten damit unbemerkt.

Bei einem Rad handelte es sich um ein graues „Last Glen“ Mountainbike. Das

zweite Fahrrad war ein rotes E-Bike der Marke Orbea, Modell Vibe H30.

Nach bisherigen Erkenntnissen verursachten die Kriminellen einen Schaden von

mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

Hinweise zu den Tätern und zum Verbleib der Räder werden von Kommissariat 43 in

Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Dieburg: Roller im Visier von Dieben / Zeugenaufruf der Polizei

Dieburg (ots) – Auf einen Roller hatten es Kriminelle am Mittwoch (7.12.),

zwischen 7 und 23.45 Uhr, am Bahnhof abgesehen. Die Diebe entwendeten den

schwarz, silbernen „City Star“ Roller aus bislang unbekannte Weise.

Zur Tatzeit war das Versicherungskennzeichen „857 NDJ“ an dem Kleinkraftrad

angebracht. Die Kriminellen verursachten nach momentanen Erkenntnissen einen

Schaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Rollers werden vom Kommissariat

21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0 entgegengenommen.

Babenhausen: Diebe entwenden Roller und flüchten / Polizei sucht Zeugen

Babenhausen (ots) – Nachdem Kriminelle bereits am Donnerstagvormittag (6.12.)

versuchten einen Roller auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Willand-Straße

zu entwenden (wir haben berichtet), vergriffen sich Diebe nun erneut an der

Örtlichkeit an einem Roller.

Die Diebe entwendeten auf noch unbekannte Weise am Mittwochabend (7.12.),

zwischen 18.30 und 22 Uhr, einen schwarzen Roller der Marke Piaggio, Modell

Vespa und flüchteten damit unbemerkt.

Zur Tatzeit war das Versicherungskennzeichen „457 WWM“ am Fahrzeug angebracht.

Nach momentanem Kenntnisstand beträgt der entstandene Schaden mehrere tausend

Euro. Ob die beiden Taten in Verbindung zueinander stehen, ist noch unklar.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Bickenbach: Mehrere Schmuckstücke aus Einfamilienhaus entwendet / Zeugenaufruf der Polizei

Bickenbach (ots) – Einbrecher entwendeten am Mittwoch (7.12.) zwischen 16.30 und

19 Uhr verschiedene Schmuckstücke aus einem Einfamilienhaus in der

Melibokusstraße. Um in das Haus zu gelangen, hebelten die Kriminellen die

Terrassentür auf und durchsuchten anschließend sämtliche Räume. Mit

verschiedenen Schmuckstücken flüchteten die Täter unerkannt. Nach bisherigen

Erkenntnissen verursachten die Diebe einen Schaden von mehreren tausend Euro.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu

den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 21/22 in Darmstadt

unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.

Pfungstadt: Verkehrsunfall ruft Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst auf den Plan / Zeugen gesucht

Pfungstadt (ots) – Eine 53-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwochnachmittag

(7.12.) die Seeheimer Straße in Richtung Seeheim und kollidierte gegen 17.45 Uhr

mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto. Das geparkte Auto stieß durch

den Aufprall gegen einen Stromverteilerkasten. Das Auto der Fahrerin kam auf der

linken Fahrzeugseite zum Liegen.

Die eingesetzten Beamten fanden die kurzzeitig bewusstlose Frau eingeklemmt in

ihrem Fahrzeug vor. Mit Hilfe der Feuerwehr gelang es, die Autofahrerin aus dem

Fahrzeug zu holen. Anschließend versorgte der Rettungsdienst die Dame und

brachte sie in ein umliegendes Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen entstand durch den Unfall ein Schaden von mehreren

tausend Euro. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an.

Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Pfungstadt unter der

Telefonnummer 06157 / 9509 – 0 zu melden.

Reinheim: Nachtrag zu „Motorradfahrer gestürzt, Fahrer schwer verletzt“ / 45-Jähriger nach Verkehrsunfall verstorben

Reinheim (ots) – Am vergangenen Sonntagmittag (4.12.) stürzte ein 45-Jähriger

gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad aus bislang ungeklärten Gründen und verletzte

sich dabei schwer (wir haben berichtet). Zur ärztlichen Behandlung brachte ihn

der Rettungsdienst in ein umliegendes Krankenhaus.

Der 45-jährige Mann verstarb am Mittwoch (7.12.) in dem Krankenhaus aufgrund

seiner schweren Unfallverletzungen.

Ober-Ramstadt: 18-Jähriger mit Softair Pistole löst Polizeieinsatz in Bahn aus

Ober-Ramstadt (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (8.12.) fiel einem Passagier

der Regionalbahn, die von Frankfurt nach Erbach fuhr, gegen 0.15 Uhr ein junger

Mann auf, der augenscheinlich eine Pistole in der Jackeninnentasche mit sich

führte. Der aufmerksame Passagier verständigte daher sofort die Polizei.

Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt betraten daraufhin gegen 0.30 Uhr am

Bahnhof Ober-Ramstadt, die genannte Bahn und nahmen einen 18-Jährigen vorläufig

fest.

Nach bisherigen Erkenntnissen handelte es sich bei der Waffe um eine Softair

Pistole. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten außerdem eine geringe Menge

an Betäubungsmitteln bei dem jungen Mann sicher.

Aufgrund der Zuständigkeit übergaben die Beamten den 18-Jährigen für die

weiteren Maßnahmen anschließend der Bundespolizei. Wegen dem Polizeieinsatz kam

es zeitweise zu Verzögerungen des Bahnverkehrs.

Pfungstadt: Schwerer Verkehrsunfall

Pfungstadt (ots) – Am 07.12.2022 um 17:43 Uhr ereignete sich in der Seeheimer

Straße 129 in Pfungstadt ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 53 jährige

Autofahrerin aus Seeheim-Jugenheim verlor bisher aus unbekannten Gründen die

Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten Mitsubishi.

Durch die Wucht des Aufpralls ist das Fahrzeug der Seeheimerin auf die

Fahrerseite gekippt und kam nach einem weiteren Zusammenstoß mit einem

Stromkastens zum Liegen. Die eingesetzte Polizeistreife konnte die eingeklemmte

Fahrerin nicht aus dem Fahrzeug befreien. Die parallel verständigte freiwillige

Feuerwehr Pfungstadt hat nach Eintreffen an der Unfallstelle die Fahrerin über

das ausgeschnittene Panoramadach aus dem Fahrzeug bergen können. Im Anschluss

wurde die Fahrerin zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus

verbracht. Nach bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass die Fahrerin

beim Verkehrsunfall alkoholisiert gewesen sein könnte und mit überhöhter

Geschwindigkeit unterwegs gewesen ist. Es wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme

veranlasst und entsprechende polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Die

beteiligten Fahrzeuge sind aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt

worden und der Stromkasten wurde durch das zuständige E-Netz gesichert. Der

entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei ca. 18.000 Euro.

Gross-Gerau

Trebur: Grauer Audi A 6 gestohlen (GG-MB 2011)

Trebur (ots)

Ein auf einem Grundstück „Am Osterbruch“ geparkter grauer Audi A 6 Avant, wurde in der Nacht zum Donnerstag (08.12.) von Kriminellen gestohlen. An dem Fahrzeug sind die amtlichen Kennzeichen GG-MB 2011 angebracht.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des entwendeten Audi geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Rüsselsheim am Main (ots)

Am Freitag, den 11. November zwischen 09:00 und Dienstag, den 29.November 15:45 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ein/ ausparken auf dem Opel Parkplatz in der Straße des Friedrich-Lutzmann Ring/ Grundweg in Rüsselsheim einen geparkten grauen Opel Corsa. Etwa 4500 Euro wird der Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren Stoßstange massiv eingedrückt bzw. das gesamte Heck verschoben worden ist.

Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim, unter der Tel.: 06142/ 696 -533 entgegen.

Darmstadt / Rüsselsheim / Antwerpen: Gefälschte Ausweisdokumente und mehrere Hundert Schuss Munition sichergestellt / Zwei Beschuldigte in Untersuchungshaft

Darmstadt / Rüsselsheim / Antwerpen (ots) – Gemeinsame Pressemeldung der

Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Im Rahmen eines umfangreichen Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der

gewerbsmäßigen Urkundenfälschung und dem Verdacht des gewerbsmäßigen

Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen haben Einsatzkräfte am

Mittwochmorgen (07.12.) zehn Wohn- und Geschäftsgebäude in Darmstadt,

Rüsselsheim, Groß-Zimmern, Langen und Gelsenkirchen sowie im belgischen

Antwerpen durchsucht. Hierbei stellten sie zahlreiche ge- und verfälschte

Ausweisdokumente und mehrere Hundert Schuss scharfer Munition sicher. Zwei

Festgenommene sitzen nach der richterlichen Vorführung in Untersuchungshaft.

Zeitgleich vollstreckten Einsatzkräfte des Hauptzollamtes Erfurt ebenfalls

zahlreiche Durchsuchungsbeschlüsse in diesem Zusammenhang.

Dem Einsatz in den frühen Morgenstunden gingen seit Anfang des Jahres 2022

intensive Ermittlungen des Zentralkommissariats 30 voraus. Im Fokus der Beamten

standen zwei 66 und 60-jährige Hauptbeschuldigte aus Darmstadt und Rüsselsheim,

die aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse im Verdacht standen, zusammen mit sechs

Mittätern im Alter von 44 bis 56 Jahren in unterschiedlicher Tatbeteiligung ge-

oder verfälschte Dokumente beschafft zu haben. Diese wurden nach bisherigen

Erkenntnissen zur illegalen Einreise oder dem illegalen Aufenthalt in der

Europäischen Union und in Deutschland genutzt. Ein Teil der Dokumente soll über

einen 68-Jährigen aus Antwerpen beschafft worden sein. Im Rahmen der Rechtshilfe

und in Zusammenarbeit mit Europol leiteten die belgischen Behörden ein

gesondertes Verfahren gegen ihn ein.

Im Zuge der weiteren Ermittlungsarbeit ergaben sich Hinweise, dass mittels der

gefälschten Dokumente Betrugsdelikte in Form von Scheinrechnungsstellungen

begangen wurden, woraufhin das Hauptzollamt Erfurt die Ermittlungen in diesem

Verfahrenskomplex übernahm. Hieraus resultierten insgesamt 41

Durchsuchungsbeschlüsse, die zeitgleich mit den polizeilichen Maßnahmen

vollstreckt wurden.

Mit Unterstützung von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei und der

Polizei in Gelsenkirchen durchsuchten Ermittler die neun Wohn- und

Geschäftsgebäude in Hessen und Nordrhein-Westfalen und konnten die beiden

Hauptbeschuldigten vor Ort festnehmen. Bei den Maßnahmen stellten sie unter

anderem sechs ver- und gefälschte Ausweisdokumente, eine Schreckschusswaffe

sowie rund 1.000 Schuss scharfer Munition sicher. Über die Staatsanwaltschaft

Darmstadt war bereits ein Untersuchungshaftbefehl gegen die 66 und 60 Jahre

alten Hauptbeschuldigten erwirkt worden. Sie fanden sich im Laufe des Mittwochs

vor einem Haftrichter wieder und sitzen jetzt hinter Gittern.

Odenwaldkreis

Erbach: Polizei untersagt Weiterfahrt

Eine Streife der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierte am Mittwoch (07.12.) auf der Bundesstraße 45 einen Lastwagen mit einem augenscheinlich überladenen Anhänger aus Osteuropa.

Der 32-jährige Fahrer beförderte insgesamt drei Fahrzeuge innerhalb von Deutschland und führte somit eine nationale Güterbeförderung durch. Diese sogenannte Kabotagebeförderung ist unter gewissen Voraussetzungen zulässig. Gemäß den vorgelegten Dokumenten stand das Handeln der Spedition aber nicht im Einklang mit dem Güterkraftgesetz.

Eine Überprüfung der Frachtpapiere mit den digitalen Daten aus dem Fahrtenschreiber, erhärtete die Zweifel der Ordnungshüter. Der Fahrer, der keine EU-Fahrerbescheinigung zur rechtmäßigen Arbeitsaufnahme bei der osteuropäischen Spedition besaß, verwickelte sich anschließend immer mehr in Widersprüche. Weiterhin führte er eine gut versteckte fremde Fahrerkarte mit, die in den Tagen zuvor auch mehrmals zum Einsatz kam.

Die Weiterfahrt wurde von der Polizei untersagt. Der Transportunternehmer muss nun die legale Weiterbeförderung der drei Fahrzeuge organisieren. Zur Sicherung des Bußgeldverfahrens wurde für das vorsätzliche, gesetzwidrige Handeln der Spedition eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4000 Euro erhoben. Außerdem musste der 32-Jährige Fahrzeugführer weitere 400 Euro für die von ihm begangenen Verstöße entrichten.