In Gewahrsam nach Übergriff auf Obdachlosen

Speyer (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 gegen 12:30 Uhr sprach ein 26-Jähriger einen 58-jährigen Obdachlosen an, der auf dem Boden der Maximilianstraße saß. Aus unbekannter Ursache schrie der 26-Jährige den 58-Jährigen an, stellte sich ihm in den Weg und drückte seinen Unterarm auf dessen Brust, ohne ihn zu verletzen. Der 58-Jährige versuchte sich zu entfernen, um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen.

Zeugen verständigten die Polizei. Auch gegenüber den Beamten war der 26-Jährige aufbrausend, ging immer wieder auf den 58-Jährigen zu und schrie diesen an.

Letztlich gelang es den Beamten nicht, den alkoholisierten 26-Jährigen zu beruhigen, sodass sie ihn fesselten und in Gewahrsam nahmen. Ein Atemalkoholtest war angesichts der Gemütslage des 26-Jährigen nicht durchführbar.

Schlägerei vor Einkaufsmarkt in der Maximilianstraße

Speyer (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 gegen 20:30 Uhr hörten Polizeibeamte während ihrer Fußstreife in der Maximilianstraße lautes Geschrei vor einem Einkaufsmarkt. Sie stellten eine Rangelei zwischen einem 45-Jährigen und einem 19-Jährigen fest und trennten die Streitparteien. Der 19-Jährige war betrunken, ließ sich kaum beruhigen und kündigte weitere Straftaten gegen den 45-Jährigen an.

Daher nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und stellten wenig später einen Atemalkoholwert von 1,63 Promille bei ihm fest.

Die ersten Ermittlungen und Befragungen ergaben, dass es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen dem 45-Jährigen sowie zwei 19-Jährigen an der Kasse des Einkaufsmarktes gekommen war, woraufhin die beiden 19-Jährigen den 45-Jährigen vor dem Markt mit Faustschlägen angriffen. Der 45-Jährige erlitt Rötungen und Schmerzen im Gesicht, lehnte eine rettungsdienstliche Behandlung aber ab.

Einbruch in Geschäftsräume in der Bahnhofstraße

Speyer (ots) – Zwischen dem 24.11.2022, 16:30 Uhr, und dem 07.12.2022, 11 Uhr, hebelten unbekannte Täter das Fenster zu Büroräumlichkeiten eines Dienstleistungsunternehmens in der Bahnhofstraße auf und entwendeten einen Safe. In diesem befand sich ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag sowie ein Schlüssel.

Wer hat im Tatzeitraum in der Bahnhofstraße im Bereich der Einmündung St. Guido-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche nimmt die Polizei Speyer unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de entgegen