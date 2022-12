Weihnachtsbäume am Nikolaustag gestohlen

Mannheim (ots) – Der Nikolaus bringt bekanntlich etwas und nimmt nichts mit, dieser kommt also schon mal nicht in Betracht für den Weihnachtsbaumklau in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 07.12.2022.

Die unbekannte Täterschaft brach zwischen ca. 19.15-08.20 Uhr das Kassenhäuschen eines Weihnachtsbaum Verkaufstandes in der Normannenstraße auf und kletterte anschließend über dessen Dach auf ein Schwerlastregal im Inneren des umzäunten und mit Schlössern gesicherten Areals.

Es wurde eine unbekannte Anzahl an Weihnachtsbäumen entwendet. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Über eine möglichst hohe Anzahl an Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der besagten Nacht gemacht haben oder denen vielleicht Weihnachtsbäume in den vergangenen Tagen unter dubiosen Umständen zum Kauf angeboten wurden, freut sich der Polizeiposten Mannheim-Feudenheim unter der Tel: 0621/79984-200.

ABC-Schützen-Tournee an 26 Grundschulen

Mannheim (ots) – Drei Wochen intensive Arbeit an insgesamt 26 Grundschulen mit rund 2.100 Kindern. Seit Ende November läuft die jährliche “ABC-Schützen-Tournee” des Polizeipräsidiums und der Stadt Mannheim. Mit der Aktion sollen Erstklässler für das richtige Verhalten im Straßenverkehr sensibilisiert werden, indem ihnen spielerisch der “Ernst der Straße” vermittelt wird.

“Wir verfolgen in Mannheim das Ziel der ‘Vision Zero’. Das bedeutet, dass wir es perspektivisch schaffen wollen, dass niemand mehr im Straßenverkehr tödlich verletzt wird. Dass schon die jüngsten Verkehrsteilnehmer früh geschult werden und lernen, wie sie sich auf der Straße und dem Schulweg richtig verhalten, ist ein wichtiger Schritt dorthin”, so Erster Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Christian Specht. Er besuchte am Donnerstagmorgen die Johannes-Kepler-Schule in den Quadraten bei ihrer “ABC-Schützen-Tournee”.

Die Schützen-Tournee besteht immer aus zwei Elementen: Zunächst werden den Kindern bei einem Mitspieltheater wichtige theoretische Elemente vermittelt, ehe anschließend ganz praktisch im Straßenverkehr im Umfeld der Schule geübt wird. Organisiert wird die Aktion von der Jugendverkehrsschule des Polizeipräsidiums Mannheim. Das Team wird dabei von Mitarbeitern des Verkehrsordnungsdienstes der Stadt Mannheim unterstützt.

Der Zeitraum November/Dezember ist dabei bewusst gewählt. Kurz nach der Einschulung im September sind die meisten Verkehrsteilnehmer noch aufmerksam und achten auf die kleinen Fußgänger. Doch nach einigen Wochen lässt diese Aufmerksamkeit in der Regel nach und auch die zunehmende Dunkelheit gestaltet den Schulweg zunehmend schwieriger.

“Gerade Kinder sind im Straßenverkehr besonders gefährdet. Es ist daher immens wichtig, so früh wie möglich anzusetzen und sie auf den Straßenverkehr vorzubereiten. Die ABC-Schützen-Tournee ist ein hervorragendes Mittel, um frühzeitig mit den Kindern in Kontakt zu treten und deren Blick auf die Gefahren während des Schulweges zu lenken und richtiges Verhalten zu lehren”, so Polizeipräsident Siegfried Kollmar.

Mannheim: Verkehrs gefährdende Mängel an Taxi festgestellt

Mannheim (ots) – Am Dienstag 06.12.2022 gegen 11:30 Uhr wurden Polizisten des Verkehrsdienstes Mannheim auf ein Taxi der Marke Citroen aufmerksam, welches mit einem platten Vorderreifen in der Bismarckstraße unterwegs war. Zum Zeitpunkt der Kontrolle konnten die Beamten einen Fahrgast im Taxi feststellen.

Schon zu Beginn der Kontrolle stellten die Ermittler erhebliche Mängel fest, sodass das Taxi als Verkehrs unsicher eingestuft wurde. Die Taxifahrt war daher vorzeitig beendet.

Bei der späteren Überprüfung des Fahrzeuges durch einen Sachverständigen konnten insgesamt 21 Mängel, darunter 16 erhebliche, drei gefährliche sowie ein Verkehrs gefährdender und ein Verkehrs unsicherer Mangel. Unter anderem drohte eine unmittelbar bevorstehende Bruchgefahr der Bremsscheiben an beiden Seiten des Fahrzeuges.

Außerdem befanden sich mehrere Beleuchtungseinrichtungen in fehlerhaftem Zustand sowie freiliegende und scharfkantige Fahrzeugteile waren im Innen- und Außenbereich des PKW feststellbar. Bei der näheren Überprüfung der Bereifung durch den Sachverständigen wurde zudem ein mangelhafter Zustand der Reifen bescheinigt.

Da der weitere Betrieb des Fahrzeuges eine Gefahr für den Straßenverkehr bedeutet hätte, wurde die Prüfplakette entfernt sowie die Kennzeichenschilder und Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Diese wurden der zuständigen Zulassungsstelle übergeben, welche die Folgemaßnahmen koordiniert. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt.

Der Taxi-Fahrer muss sich wegen des Führens eines Verkehrs unsicheren Fahrzeuges verantworten. Darüber hinaus werden weitere Ermittlungen gegen das verantwortliche Unternehmen geführt, unter anderem, da dieses die Inbetriebnahme des Fahrzeuges zuließ.

Rücksichtsloses Fahrmanöver führt zu Unfall mit Verletzten

Mannheim (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 gegen 11:30 Uhr fuhr eine 61-jährige Frau mit ihrem Toyota auf der Amselstraße in Richtung Lilienthalstraße. Im Bereich der dortigen Baustelle versuchte ein 62-jähriger LKW-Fahrer den Toyota zu überholen. Da die Fahrbahn in diesem Bereich verengt ist, misslang des Überholmanöver und der LKW streifte den Toyota auf der linken Fahrzeugseite.

Ein entgegenkommender 74-jähriger Fahrradfahrer konnte nur durch einen Sprung auf den Gehweg einen Zusammenstoß mit dem heran nahenden LKW vermeiden. Hierbei verletzte sich der Radfahrer leicht. Eine Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht erforderlich.

Der Gesamtschaden liegt bei 10.000 Euro. Das rücksichtslose Verhalten hat eine Strafanzeige für den LKW-Fahrer zur Konsequenz. Gegen ihn ermittelt das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Verkehrsunfall auf der Siebenbürger Straße

Mannheim (ots) – Gegen 11:45 Uhr kam es auf der Siebenbürger Straße zwischen der L597 und der Einmündung zur Keltenstraße zu einem Verkehsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der Unfallhergang ist noch unklar. Über das Ausmaß der Verletzungen kann derzeit noch keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Nach derzeitigem Stand dürften jedoch keine Personen schwerwiegend verletzt sein. Alle 3 Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Derzeit kommt es im betroffenen Bereich zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Polizei bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer das Gebiet zu umfahren.

Einbruch – Zeugen gesucht

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Mittwoch, zwischen 09 Uhr und 22 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neckarpromenade zu einem Einbruch in eine Wohnung. Dabei verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam über die Eingangstürtür Zutritt zum Wohnbereich. Die Unbekannten entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden