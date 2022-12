Nach Wildunfall überschlagen

Schönbrunn (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 gegen 21 Uhr fuhr ein 28-jähriger Mann mit seinem Mercedes auf der Kreisstraße von Schönbrunn in Richtung Schwanheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand musste der Mann einem die Straße querenden Wildtier ausweichen und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug überschlug sich daraufhin mehrmals und beschädigte einen Leitpfosten.

Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt und konnte sich durch die beschädigte Windschutzscheibe aus dem Fahrzeug retten. Der Sachschaden beträgt 20.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten des Polizeireviers Eberbach bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch fest.

Ein Test ergab ein Ergebnis von 0,6 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Der Führerschein blieb bei der Polizei. Der Mann muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung in Folge Trunkenheit verantworten.

Junger Fahrer kommt von Fahrbahn ab

Sinsheim (ots) – Ein 18-Jähriger kam in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 08.12.2022 von der B 39 ab. Er sowie sein Beifahrer wurden dabei verletzt, am Auto entstand ein Schaden von 10.000 Euro.

Der junge Fahrer fuhr auf der Bundesstraße von Sinsheim-Steinsfurt kommend in Richtung Kirchstadt als er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen BMW verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei prallte das Auto gegen mehrere Leitpfosten, kleinere Bäume und kam letztlich nach knapp 45 Metern zum Stillstand.

Die beiden leicht Verletzten kamen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der BMW wurde mit einem Kranwagen geborgen. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war der Streckenabschnitt gesperrt. Wieso der junge Mann von der Fahrbahn abkam ermittelt nun das Polizeirevier Sinsheim.

Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall

Weinheim – Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von Dienstag 06.12.2022 gegen 18:15 Uhr bis Mittwoch 07.12.2022 gegen 11:00 Uhr, kam es in der Obergasse zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrertür eines auf Höhe Nummer 11 geparkter BMW beschädigt worden ist.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Ersten Ermittlungen nach dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Sprinter oder Lkw gehandelt haben. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Weinheim unter der Tel.: 06201/1003-0 entgegen genommen.

Unfallflucht

Bammental (ots) – Am Mittwoch zwischen 16:30-18:40 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße auf einem Parkplatz auf Höhe einer Sporthalle ein Verkehrsunfall, bei dem sich der bislang unbekannte Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 5.000 Euro zu kümmern.

Der auf dem Parkplatz abgestellte KIA wurde dabei wohl beim Ausparken touchiert und an der hinteren linken Seite beschädigt. Zeugenhinweise werden beim Polizeirevier Neckargemünd unter der Tel.: 06223/9254-0 entgegengenommen.

Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Hirschberg/Leutershausen (ots) – Am Mittwoch 07.12.2022 zwischen 11:45-12:10 Uhr, kam es im Bergweg in Leutershausen zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Vermutlich verschaffte sich die bislang unbekannte Täterschaft über die Terrassentür Zutritt zu dem Anwesen und entwendeten Wertgegenstände und Schmuck. Die genaue Höhe des Diebstahlsschadens ist bislang nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen und die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet. Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden.