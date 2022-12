Täter ergaunern mit Phishingmasche hohe Beute

Forchheim (ots) – Unbekannten Tätern gelang es am Freitag 02.12.2022 offenbar mithilfe gefälschter Webseiten persönliche Bankdaten zu phishen und in der Folge knapp 160.000 Euro von den Bankkonten des Betrogenen zu erschleichen.

Der 68-jährige Kontoinhaber versuchte offensichtlich eine Überweisung mithilfe des Online-Banking zu tätigen. Hierbei gelangte er wohl auf eine Phishingseite, auf der die Zugangsdaten für sein Bankkonto gephisht wurden.

Bereits beim Eingeben der Zugangsdaten stellte das Opfer Unregelmäßigkeiten fest. Ferner riefen die mutmaßlichen Betrüger den Betroffenen an und brachten ihn dazu seinen Online-Zugang zu sperren, um keinen Zugriff auf seine Kontobewegungen zu haben.

Am Samstag wurde der 68-Jährige misstrauisch und kontrollierte seine Kontoumsätze. Hierbei stellte er fest, dass die Täterschaft bereits mehrere Überweisungen getätigt hatte.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

Die Browseradresse überprüfen.

PIN und TAN nur eingeben, wenn eine gesicherte Verbindung mit dem Browser hergestellt ist.

Kreditinstitute fordern grundsätzlich keine vertraulichen Daten per E-Mail oder Telefon.

Brechen Sie die Transaktion bei Unregelmäßigkeiten sofort ab.

Weitere Tipps, wie Sie vermeiden können, Opfer von Phishing, digitalem Datenklau zu werden, finden sie unter anderem unter www.polizei-beratung.de.

Tankkarte aus Fahrzeug entwendet

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Täter schlug, zwischen Sonntagabend 04.12.2022 gegen 17:00 Uhr und Mittwoch 07.12.2022 gegen 14:00 Uhr, die Scheibe eines Fahrzeugs in einer Tiefgarage in Bruchsal ein und entwendete eine Tankkarte. Ferner entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von circa 300 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bruchsal unter der Rufnummer 07251 7260 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots) – Nach ihrer Rückkehr entdeckten die Wohnungseigentümer eines Mehrfamilienhauses im Lindenweg am Mittwochabend einen Einbruch.

Über das Aufhebeln einer Balkontür sollen die bislang Unbekannten zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr in die Erdgeschosswohnung gelangt sein und alle Wohnräume durchsucht haben. Laut ersten Angaben der 78-jährigen Bewohnerin dürften die Eindringlinge die Räumlichkeiten ohne Diebesgut wieder verlassen haben.

Ob die Täter Hinweise oder Spuren innerhalb der Wohnung hinterlassen haben, wird noch durch die Kriminaltechnik geprüft. Die Beamten des Polizeireviers Ettlingen haben die Ermittlungen aufgenommen.

Unbekannter bricht in Wohnung ein

Eggenstein (ots) – Der bislang unbekannte Tatverdächtige brach zwischen Samstagnachmittag und Mittwochmorgen in eine Wohnung in Eggenstein ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangte der mutmaßliche Täter über den Balkon an ein Fenster, welches er aufhebelte und sich somit Zutritt zur Wohnung verschaffte. Nachdem der Tatverdächtige mehrere Schubladen und Kommoden öffnete und durchwühlte, verließ er die Wohnung offenbar mit leeren Händen.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter Tel: 0721 967180 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe

Hochwertiges Werkzeug aus Auto entwendet

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter entwendeten im Verlauf von Dienstag auf Mittwoch 07.12.2022 in der August-Bebel-Straße eine Motor-Flex aus einem Auto. Nach jetzigem Kenntnisstand der Polizei schlugen die Täter zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in der Nordweststadt die Heckscheibe eines Renault ein.

Hierbei entwendeten sie das Werkzeug im Wert von knapp 2.000 Euro. Der verursachte Sachschaden an dem Auto kann auf mehrere hundert Euro beziffert werden.

Diebstahl von Katalysator

Karlsruhe (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter entwendeten im Laufe von Dienstag auf Mittwoch in der Bonhoefferstraße den Katalysator eines Autos.

Die Polizei Karlsruhe geht derzeit davon aus, dass die Unbekannten im Zeitraum von Dienstagnachmittag auf Mittwochmorgen den Katalysator eines BMWs offensichtlich abtrennten und entwendeten. Der Sachschaden an dem Auto kann bislang nicht beziffert werden.